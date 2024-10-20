Fenerbahçe ve Samsunspor 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe ve Samsunspor 2-2 Berabere Kaldı

Fenerbahçe ve Samsunspor 2-2 Berabere Kaldı

Süper Lig'de Fenerbahçe, Samsunspor ile 2-2 berabere kalırken, önemli goller kaydedildi.

20.10.2024 21:29
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STAT: Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Furkan Ürün, Serkan Olguncan

SAMSUNSPOR: Okan, Bola (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Van Drangolen, Satka, Zeki Yavru (Dk. 70 Laura), Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 70 Dimata), Holse (Dk. 84 Soner Gönül), Muja (Dk. 45 Schindler), Mouandilmadji

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Becao (Dk. 58 Çağlar Söyüncü), Oosterwolde (Dk. 76 Samet Akaydın), Amrabat, Fred (Dk. 58 Saint Maximin), Szymanski, Kostic (Dk. 58 İrfan Can Kahveci), Tadic, Dzeko (Dk. 81 En-Nesyri)

GOLLER: Dk. 24 Tadic, Dk. 63 Saint Maximin (Fenerbahçe) – Dk. 49 Holse, Dk. 88 Soner Aydoğdu (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Kostic, Fred, Becao, İrfan Can Kahveci, Djiku (Fenerbahçe) – Ntcham, Satka, Emre Kılınç, Bola, Bennasser, Mouandilmadji, Thomas Reis (Tek.Dir.) (Samsunspor)

SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Samsunspor taraftarları seremonide koreografi oluştururken, sol kale arkası tribününde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 'İstiklal Savaşı Gazetesi' koreografisini açtılar. Futbolcular da sahaya meme kanserine dikkat çekmek için pankartla çıkarken, seremoniye futbolcularla birlikte çıkan çocuklar da ellerinde pembe renk balonlarla çıktı. İstiklal marşının okunmasının ardından çocuklar ellerindeki balonu havaya saldı.

1'inci dakikada Mert Müldür'ün yerden pasıyla buluşan Fred ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şutu kaleci Okan kurtardı.

6'ncı dakikada Samsunspor'un çıkarken kaptırdığı top sonrasında sol kanattan son çizgiye inen Kostic'in ön direğe pasında Dzeko gelişine vurdu. Top savunmadan döndü.

24'üncü dakikada Kostic'in soldan ceza sahasına doğru uzun kullandığı tacı Satka kafayla uzaklaştırmak istedi ancak top takım arkadaşına çarpıp sol çapraza indi. O bölgeye hareketlenen Tadic, topun gelişine vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

30'uncu dakikada Bola ceza sahası yayının bir metre kadar önünden yerden yaptığı ortaya Holse'nin gelişine vurduğu topu kaleci Livakovic kornere çıkarttı.

38'inci dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Kostic'in ceza sahasına yerden gönderdiği topta kaleci ile karşı karşıya kalan Mert Müldür'ün gelişine vurduğu top kaleci Okan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

49'uncu dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası son çizgisinde yerden yaptığı ortada Holse'nin gelişine vurduğu top ağlarla buluştu. 1-1

62'nci dakikada Mouandilmadji'nin aşırtma pasıyla buluşan Schindler'in ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut üstten auta çıktı.

63'üncü dakikada İrfan Can Kahveci, savunmanın arkasına hareketlenen Maximin'e derinlemesine pas gönderdi. Maximin çalımlarla penaltı noktasının sol çaprazından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 1-2

65'inci dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında Tadic'in indirdiği topun gelişine vuran Szymanski'nin şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

84'üncü dakikada Fenerbahçe'in çıkarken kaptırdığı top sonrasında Ntcham'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

85'inci dakikada Fenerbahçe'nin ani atağında topla buluşan En-Nesyri'nin aşırtma şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

88'inci dakikada Laura'nın kafayla verdiği pasta topa buluşan Soner Aydoğdu'nun ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 2-2

90'ıncı dakikada Tadic'in pasıyla buluşan En-Nesyri, ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut kaleciden döndü. Dönen topu defans kornere çıkarttı.

90+2'nci dakikada Fenerbahçe defansının hatasında topla buluşan Soner Aydoğdu'nun şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşma 2-2 sonuçlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Samsunspor 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika

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