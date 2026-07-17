Fenerbahçe'den 3 yeni yıldızı için gövde gösterisi

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadroya dahil olan Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde imza töreni gerçekleştirildi. İmza törenine Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve futbolcular katıldı.

CİHAN KAMER: ''1-2 POZİSYON İÇİN İLAVE YAPILABİLİR''

Programda ilk olarak konuşan Cihan Kamer, futbol A takımı planlanması ve transfer süreçlerine dair bilgilendirmede bulundu. Yeni sezonu açtıklarını belirten Kamer, "Kamp çalışmalarını tamamladık. Ayın 21’inde önemli maçımız var. Bugün itibarıyla takımımız çalışmalara başlayacak. Türkiye’nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe’de. Bu süreç boyunca teknik kadromuz, eksik olduğumuz noktalarda takviye gereken noktalarda bu eksiklerimizi bildirdiler. Biz de yönetim olarak dünyadaki en iyi oyuncularla temasa geçtik. Vedat Muriqi ile başlayan transfer sürecimizi Nathan Ake ile devam ettirdik, Greenwood ile neticelendirdik. Greenwood noktasında çok gitgeller yaşadık. Taraftarımızı çok beklettik. Doğru transfer, yıldız transfer 1-2 günde yapılmıyor. Çok ciddi rakiplerle mücadele ettik. 45 yıldır çalışıyorum, 45 yıldır bu kadar sorumlu, sıkıntılı süreç yaşamadım. 30 milyon taraftarımızın beklentisi, böyle değerli oyuncuları aramıza katmakta, transferin gerçekleşmesinde iki tane çok önemli değer vardı; birincisi başkanımız Aziz yıldırım, diğeri Greenwood’un kendisi. Yönetimdeki arkadaşlar çok çaba sarf ediyor. Beni en çok üzen bu süreçte, bizi zorlayan noktalara geldi. Spekülasyonlar çok arttı. 50 milyon, 60 milyon Euro'lar havada uçuştu. Son gün bu paraları ödeyen kulüpler de oldu. Başkanımız ‘24 saat içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz’ dedi. İkincisi, ‘serbest kalma bedeli ne kadar, 50 milyon serbest kalma maddesini veriyoruz’ dedi. Aziz Yıldırım olmasa bu transfer olmazdı. Greenwood’a çok teşekkür ediyorum. ‘Ya Fenerbahçe ya Marsilya’ dedi, hiç dönmedi. Elinde çok daha fazla imkanlarla hazırlanmış kontratlar vardı. Ake de çok yardımcı oldu. O da Fenerbahçe’de oynamayı arzu etti. 1-2 pozisyon için ilave yapılabilir. Taraftarlarımızdan 90 dakika destek istiyoruz. Oyuncuyu düşürecek tezahürat istemiyoruz. Tek hedef var şampiyonluk, tek hedef var Şampiyonlar Ligi’ne kalmak" ifadelerini kullandı.

OĞUZ ÇETİN ''SEBEBİ F.BAHÇE'DE OLMA İSTEKLERİYDİ''

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ise kendilerine destek olan yönetim kuruluna teşekkür ederek, "Vizyonuyla, liderliğiyle kritik anlamda bize verdiği destekle bu süreci yürüttü. Çok önemli oyuncuları kulübümüze kazandırdık. Tüm yük yönetim kurumuzda gece-gündüz demeden bize destek oldular. Bu süreci Cihan Kamer ile beraber yönettim. Kendisi hem başkanımızın hem yönetimimizin hem taraftarımızın yükünü sabırla ve özveriyle ve büyük bir başarı ile yürüttü. Çok güzel süreç yaşadık. Fenerbahçe’nin birlik beraberliği adına Fenerbahçe Futbol Vakfı üyeleri, değerlerimiz, futbol komitesi adına desteklerini aldım. Onlara da teşekkür ediyorum. Başta Vedat olmak üzere Nathan Ake ve Greenwood transfer süreçlerinde güçlü durmamızın sebebi oyuncuların Fenerbahçe camiasında ve takımında olma istekleriydi. Bu iradeyi koydular. Her gelen teklif karşısında Fenerbahçe’de futbol oynamak istediklerini dile getirdiler. Bugün sizlerin karşısında güçlü olarak duruyoruz. Fenerbahçe camiasının beklentilerine cevap verebilecek kendilerini ispatlamış 3 önemli oyuncuyla karşınızdan olmaktan dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MURIQI: ''BU ŞEREFLİ FORMAYI GİYMEKTEN MUTLUYUM''

Yeniden Fenerbahçe’ye dönmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Vedat Muriqi, "Oğuz hocama, Cihan Kamer ağabeyime kendim ve arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Bu transfer süreçleri zordur, bunu yöneticilerimiz de daha iyi bilir. Biz futbolcular olarak Fenerbahçe’nin büyüklüğünü bildiğimiz için, bunu herkese göstermek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bana bu fırsatı tekrar veren yönetim kurulu üyelerimize ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu formaya layık olacağımı göstereceğimden emin olabilirsiniz. Bu şerefli formayı tekrar giymekten çok mutluyum" şeklinde konuştu.

AKE: ''ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ''

Hollandalı futbolcu Nathan Ake, Fenerbahçe'de olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Ake, "Başkanımız ve yönetim kurulumuza bana duydukları güvenden dolayı teşekkür ederim. Avusturya’da güzel bir kamp geçirdik. Takım arkadaşlarımı tanıma fırsatı buldum. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben ve takım arkadaşlarım şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.

GREENWOOD: ''ÇOK İYİ DÜŞÜNCELERE SAHİBİM''

İngiliz futbolcu Mason Greenwood da duygularını paylaşarak, şunları aktardı: "Öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Transfer süreci biraz uzun sürdü. Burada olduğum için mutluyum. Takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Umarım hepimiz şampiyonluk için en iyi şekilde çalışırız. Maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında çok iyi düşüncelere sahibim. Bir an önce çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum."

İMZALAR ATILDI, FOTOĞRAF ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Fenerbahçe'de konuşmaların ardından imzalar atıldı. Daha sonra Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood objektiflere poz verdi.