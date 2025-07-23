FIBA Avrupa Kupası Grupları Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

FIBA Avrupa Kupası Grupları Belirlendi

FIBA Avrupa Kupası Grupları Belirlendi
23.07.2025 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025-26 FIBA Avrupa Kupası normal sezon grupları ve eleme eşleşmeleri kurası çekildi.

FIBA Avrupa Kupası'nda 2025-2026 sezonu grupları belli oldu.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Kupası 2025-26 sezonu normal sezon grupları ve eleme eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belirlendi. Türkiye'den Aliağa Petkimspor, C Grubu'nda yer aldı. Bursaspor ise Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) elemelerinden gelmesi durumunda I Grubu'nda yer alacak.

Normal sezonda yine 40 takım yer alacak ve bu takımlar 4'erli 10 gruba ayrılacak. 14 takım doğrudan katılım hakkı kazanırken, BCL elemelerinden 19'a kadar takım katılabilecek. Ayrıca 14 kulüp eleme turunda yer alacak ve bu eşleşmelerden 7 galip takım, doğrudan normal sezona katılım hakkı elde edecek.

BCL'den gelen takımlar kura çekiminde şartlı olarak yer aldı. Eğer bu takımlar BCL normal sezonuna yükselirse, yerleri FIBA Avrupa Kupası eleme turundan gelen mağlup takımlarla doldurulacak. FIBA Avrupa Kupası eleme maçları çift ayaklı sistemiyle 24 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde oynanacak. Galip gelen takımlar, 2025-26 normal sezon gruplarına katılma hakkı elde edecek.

Normal sezon grupları şu şekilde oluştu:

A Grubu

UCAM Murcia (İspanya)*

Rilski Sportist (Bulgaristan)*

Start Lublin (Polonya)*

FIBA Avrupa Kupası eleme 3 galibi (Kangoeroes Basket Mechelen - KK Bosna BH Telecom)

B Grubu

FC Porto (Portekiz)*

Windrose Giants Antwerp (Belçika)*

Rostock Seawolves (Almanya)

Tartu Ülikool Maks & Moorits (Estonya)

C Grubu

CSM Oradea (Romanya)*

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum kesimi)*

Aliağa Petkimspor

FIBA Avrupa Kupası eleme 6 galibi (BC Dnipro - CSM Corona Brasov)

D Grubu

BK Patrioti Levice (Slovakya)*

Keravnos BC (Kıbrıs Rum kesimi)

Cedevita Junior (Hırvatistan)

Pelister Bitola (Kuzey Makedonya)*

E Grubu

Surne Bilbao Basket (İspanya)

Peristeri BC (Yunanistan)

BC Kutaisi 2010 (Gürcistan)*

FIBA Avrupa Kupası eleme 7 galibi (Transcom Parnu - Basket Brno)

F Grubu

PAOK (Yunanistan)*

Trepça (Kosova)*

Basketball Löwen Braunschweig (Almanya)*

FIBA Avrupa Kupası eleme 2 galibi (Anwil Wloclawek - BC Bashkimi)

G Grubu

Sporting CP (Portekiz)

Dinamo BDS Sassari (İtalya)

CS Valcea 1924 (Romanya)

FIBA Avrupa Kupası eleme 4 galibi (BC Balkan - RASTA)

H Grubu

Casademont Zaragoza (İspanya)

Falco Szombathely (Macaristan)*

Bakken Bears Aarhus (Danimarka)*

FIBA Avrupa Kupası eleme 1 galibi (Anorthosis Famagusta - Absheron Lions)

I Grubu

BC Kalev/Cramo (Estonya)*

Bursaspor *

Trefl Sopot (Polonya)

Neftchi IK Aazerbaycan)

J Grubu

JDA Dijon Basket (Fransa)

Pallacanestro Reggiana (İtalya)*

Elan Chalon (fransa)*

FIBA Avrupa Kupası eleme 5 galibi (BC Prievidza - KK Cibona)

Bu takımlar Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele etmektedir.

Eleme Eşleşmeleri ise şu şekilde:

Eşleşme 1: Anorthosis Famagusta (Kıbrıs Rum Kesimi) - Absheron Lions (Azerbaycan)

Eşleşme 2: Anwil Wloclawek (Polonya) - BC Bashkimi (Kosova)

Eşleşme 3: Kangoeroes Basket Mechelen (Belçika) - KK Bosna BH Telecom (Bosna Hersek)

Eşleşme 4: BC Balkan (Bulgaristan) - RASTA (Almanya)

Eşleşme 5: BC Prievidza (Slovakya) - KK Cibona (Hırvatistan)

Eşleşme 6: BC Dnipro (Ukrayna) - CSM Corona Brasov (Romanya)

Eşleşme 7: Transcom Parnu (Estonya) - Basket Brno (Çekya) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bursaspor, Basketbol, Politika, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIBA Avrupa Kupası Grupları Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Gram altın rekor kırdı Gram altın rekor kırdı
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi “Tayfun Block-4“ü tanıttı Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi "Tayfun Block-4"ü tanıttı
Karşıyaka’ya 15 yıl sonra kötü haber Karşıyaka'ya 15 yıl sonra kötü haber
Galatasaray’dan sakatlık açıklaması Galatasaray'dan sakatlık açıklaması
Trabzonspor Teklic’in sözleşmesini feshetti Trabzonspor Teklic'in sözleşmesini feshetti

16:12
Netanyahu’ya suikast girişimi
Netanyahu'ya suikast girişimi
15:22
Sakarya’daki orman yangını nedeniyle D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatıldı
Sakarya'daki orman yangını nedeniyle D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatıldı
14:28
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır İşte dillendirilen rakam
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam
11:48
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
10:56
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
21:22
Trump’tan, Obama’ya ’vatana ihanet’ suçlaması: Peşine düşme zamanı geldi
Trump'tan, Obama'ya 'vatana ihanet' suçlaması: Peşine düşme zamanı geldi
21:21
Real Madrid’de 10 numaralı forma sahibini buldu
Real Madrid'de 10 numaralı forma sahibini buldu
21:14
Messi’nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı
Messi'nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı
21:06
Valverde Türkiye’ye geldi Arda Güler’den sürpriz yorum
Valverde Türkiye'ye geldi! Arda Güler'den sürpriz yorum
20:49
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
20:43
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 16:41:42. #7.12#
SON DAKİKA: FIBA Avrupa Kupası Grupları Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.