Filenin Sultanları Çin\'i 3-2 Yendi

ÇİN-TÜRKİYE: 2-3

SALON: National Indoor

HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya)

ÇİN: Gong, Zhuang, Wang, Zhang, Wu, Chen, M.Wang (L) (Yang, Wang A., Dong, Zou, Tang)

TÜRKİYE: Aleksia, Ayşe, Berka, Elif, Hande, Aslı, Eylül (L) (Saliha, Dilay, Yaprak)

SETLER: 25-19, 20-25, 31-29, 26-28, 12-15

SÜRE: 2 saat 10 dk

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Çin'i 2-1 geriye düştüğü müsabakada 3-2 mağlup etti.

VNL'de ilk haftayı 4'te 4 ile tamamlayan Millilerimiz, puanını 10'a çıkardı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda sahne alacak.

Milliler İstanbul etabında Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek. Program şu şekilde:

8 Haziran

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran

19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran

19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran

19.30 Türkiye-Brezilya