Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 5. sırada - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 5. sırada

Filenin Sultanları Milletler Ligi\'nde 5. sırada

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasını ABD galibiyetiyle tamamlayarak ligde 5. sırada yer aldı. Milliler, 8 maçta 6 galibiyet alarak 18 puan topladı. Melissa Vargas, ligin en skorer oyuncusu oldu ve 121 km/h hızla giden smacıyla rekor kırdı. Üçüncü hafta müsabakaları Hong Kong'da oynanacak. Milliler, dünya sıralamasında liderliğini sürdürdü ve Finaller için eleme aşamasına geçecek.

03.06.2024 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 2'nci haftayı 5'inci sırada tamamladı

- Ligin en skoreri 187 sayıyla Melissa Vargas

Gökhan HEBEPCİ - İSTANBUL,

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasını ABD galibiyetiyle tamamlarken, ligde de 5'inci sırada yer aldı.

Geçtiğimiz yıl VNL'de ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran Filenin Sultanları, 2024 FIVB Milletler Ligi'de şu ana kadar 8 maça çıkarken, 6 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milliler, Antalya ve ABD etaplarındaki sonuçlarla 18 puan toplayarak, ilk 2 haftayı 5'inci sırada tamamladı.

Ay-yıldızlılar, FIVB Milletler Ligi'nin 14-19 Mayıs tarihlerindeki Antalya etabında 4 maç oynadı. İlk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-1 yenip, İtalya'ya ya ise 3-1 mağlup oldu. Milliler, son maçında da Fransa'yı 3-0'la geçti.

A Milli Takım, FIVB Milletler Ligi'nin ABD'deki ikinci haftasında da oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Filenin Sultanları, Almanya ve Sırbistan'ı 3-1'lik skorlarla geçerken, Güney Kore'yi set vermeden 3-0, ev sahibi ABD'yi ise çekişmeli maçın sonunda 3-2 mağlup ederek haftayı 4 galibiyetle tamamladı.

FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2'nci hafta sonunda 8 maçın 6'sından galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, 18 puanla ligde 5'inci sırada yer aldı.

LİGİN EN SKORERİ VARGAS

Milli oyuncu Melissa Vargas, toplam 187 sayıyla FIVB Milletler Ligi'nin ilk 2 haftasında en skorer isim oldu. Vargas'ı 161 sayıyla Japonya'dan Sarina Koga ve 153 sayıyla Kanada'dan Kiera Van Ryk takip etti.

VARGAS, 121 KM/H HIZLA GİDEN SMACIYLA REKOR KIRDI

A Milli Takım'ın en skorer oyuncu Melissa Vargas, ABD'yi 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmada bir de rekora imza attı. Mücadelenin 2'nci setinde Milli Takım'ın 23'üncü sayısını atan Vargas, 121 km/h hızla giden smacıyla rekor kırdı.

ÜÇÜNCÜ HAFTA HONG KONG'DA OYNANACAK

Filenin Sultanları, 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta müsabakalarında 12 Haziran'da Tayland, 13 Haziran'da Dominik Cumhuriyeti, 15 Haziran'da Çin ve 16 Haziran'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

MİLLİLERİN DÜNYA SIRALAMASINDAKİ LİDERLİĞİ DEĞİŞMEDİ

Ay-yıldızlılar, FIVB Milletler Ligi'nde tamamlanan ilk 2 haftanın ardından dünya sıralamasındaki liderliğini de sürdürdü. Filenin Sultanları'nın 388.69 puanla zirvede yer aldığı sıralamada 382.13 puanla Brezilya ikinci, 373.16 puanla da Polonya üçüncü sırada yer aldı.

FİNALE DOĞRU

FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde, finallere ev sahipliği yapan Tayland ile birlikte en güçlü yedi takım doğrudan dört çeyrek final, iki yarı final ve bronz ve altın madalya maçları olmak üzere toplam sekiz maçtan oluşan eleme aşamasına geçecek.

1'inci sıradaki takım 8'inci sıradaki takıma, 2'nci sıradaki takım 7'nci sıradaki takıma, 3'üncü sıradaki takım 6'ncı sıradaki takıma, 4'ünü sıradaki takım da 5'inci sıradaki takıma karşı çeyrek final maçı oynayacak.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Tayland, final turuna katılmayı garantileyecek ancak ön eleme turunu ilk sekizde bitiremezse, sekizinci sıradaki takımın yerine geçecek ve seri başı olarak oynayacak.

Kaynak: DHA

Filenin Sultanları, Melissa Vargas, Hong Kong, Dünya, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 5. sırada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
11:19 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif O anlar kamerada Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
12:01 Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu
11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
11:30 LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor
11:21 Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan’a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona?
11:14 İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 13:14:12. #1.11#
SON DAKİKA: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 5. sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement