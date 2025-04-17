Folcarelli: Türkiye Kupası\'nı Kazanmak İstiyorum

TRABZONSPOR'un bu sezon devre arası transfer döneminde renklerine bağladığı Tim Jabol-Folcarelli, "Bu yıl uzanabileceğimiz, kazanabileceğimiz en yakın kupa Türkiye Kupası olacak. Tabi ki ben de bunu kazanmak istiyorum. Eğer Türkiye Kupası'nı kazanacak olursam eğer 6 ay aradan sonra bir kupa daha kazanmış olarak kendimi çok mutlu hissedeceğim" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına bugün saat 15.15'te yaptığı ve 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından 5'e 2' topla çalışma yaptı. Çift kale maçı ile devam eden antrenman taktik maçıyla sona erdi. Trabzonspor'da tedavileri devam eden Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Denis Draguş, Serdar Saatçi ile Ahmet Doğan Yıldırım, antrenmanda yer almadı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

'KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUZ'

Trabzonspor'un bu sezon devre arasında transfer ettiği genç oyuncu Tim Jabol-Folcarelli de antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Folcarelli, bordo-mavili takımda oynayabileceği kadar fazla sayıda maç oynayarak hocasının güvenini kazanmayı hedeflediğini ifade ederek, Trabzonspor'la kupalar kazanmak istediğini belirtti. Folcarelli, "Bu yıl uzanabileceğimiz, kazanabileceğimiz en yakın kupa Türkiye Kupası olacak. Tabi ki ben de bunu kazanmak istiyorum. Eğer Türkiye Kupası'nı kazanacak olursam eğer 6 ay aradan sonra bir kupa daha kazanmış olarak kendimi çok mutlu hissedeceğim" dedi.

'BURADA İYİ BİR SAĞLIK EKİBİ VAR'

Trabzonspor'a transferinden kısa bir süre sonra yaşadığı sakatlık sürecine de değinen Folcarelli, kulüp bünyesinde iyi bir sağlık ekibi olduğunu ifade ederek, süreci iyi değerlendirdiğini dile getirdi. Folcarelli, "İlk geldiğim hafta henüz ilk haftasında bir sakatlık yaşamak benim adıma tabi ki kolay bir süreç olmadı, zor bir dönem oldu. Ama o süreci iyi geçirdim, iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Çünkü burada iyi bir sağlık ekibi var ve sağlık anlamında iyi imkanlarımız var. Dolayısıyla o tedavimi de iyi geçirdiğimi söyleyebilirim. Tabi ki daha fazla oynamak isterdim ilk geldiğim hafta sakatlanmadan hemen oynamaya başlamak isterdim. Ama maalesef böyle bir süreç gelişti. Ancak tedavi sürecimi iyi geçirdiğimi ve sonrasında yine oynadığımı siz de biliyorsunuz" diye konuştu.

'FATİH HOCAMIZLA BÜYÜK BAŞARILAR KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Kendisini Trabzonspor'a Şenol Güneş'in getirdiğini hatırlatan genç oyuncu, Fatih Tekke ile oyun tarzının farklı olduğunu söyledi. Folcarelli, Fatih Tekke ile büyük başarılar kazanacaklarına inandıklarına vurgu yaparak, "Ayrılan hocamız Şenol hocamızla alakalı olarak, tabi ki beni buraya getiren oydu. Dolayısıyla kendisiyle ilgili fikirlerim hep olumlu. İyi bir ilişkimiz vardı kendisiyle. Kendisi aramızdan ayrıldı şu an Fatih Tekke hocamızla beraber çalışıyoruz. Onun oyuna bakış tarzı Şenol hocamızdan daha farklı. Bizi tabi ki öğrenmeye, elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Fatih hocamızla birlikte çok şey öğreneceğimi düşünüyorum ben. ve umuyorum beraber büyük başarılar kazanacağız hocamızla" diye konuştu.

'REKABET HERKESİN İŞİNE GELEN BİR DURUM'

Kendisi gibi Fransız vatandaşı olan takım arkadaşları Mendy ve Cham çok iyi arkadaşlıkları olduğunu ve rekabetin herkesin işine gelen bir durum olduğunu belirtti. Folcarelli, "Tabi ki kendilerinin de Fransa'dan gelmiş olmaları itibariyle iletişim kurmak, onlarla konuşabilmek benim açımdan tabi ki kolay oluyor. İletişimimiz daha iyi oluyor. Ancak kendileriyle saha içerisinde iyi bir arkadaşlığımız var kesinlikle hiçbir sorunumuz yok. Benzer pozisyonda oynuyor olabiliriz. Saha içerisinde rekabet gösteriyor olabiliriz ama futbol böyle zaten. Rekabette her zaman herkesin işine gelen bir durumdur. Daha iyi antrenman yapmanızı sağlar, daha iyi performanslar göstermenizi sağlar. Biz de saha içerisinde iyi arkadaşız, mücadele de etmeye çalışıyoruz birlikte ama sahanın dışına çıktığımızda o sahanın dışında olduğumuz her anda da birbirimize destek olmaya, arkadaşlık göstermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'SÜPER LİG ÇOK YOĞUN BİR LİG'

Süper Lig'le alakalı olarak düşüncelerini de dile getiren Fransız oyuncu şunları söyledi:

"Belki şunu söyleyebilirsiniz, çok fazla oynama fırsatım olmadı. Yeni yeni başlıyorum ben de. Ama oynadığım dakikalardan ve gördüğüm izlediğim maçlardan şunu çıkartıyorum. Şiddeti çok yoğun bir ligden bahsediyoruz, güçlü oyunculardan bahsediyoruz. Gerçekten iyi bir oyunun oynandığı bir ligden bahsediyoruz. Çünkü geldiğim lige göre daha farklı yönleri de var. Ama bu şekilde ifade edebilirim özellikle şiddet anlamında yoğun bir lig olduğunu söyleyebilirim Türkiye liginin"

'TEKNİK OLARAK YÜKSEK DÜZEYE SAHİP BİR OYUNCUYUM'

Kendisini çok koşan, teknik olarak yüksek düzeye sahip, fiziksel olarak da iyi bir oyuncu olarak tanımlayan Folcarelli genelde 8 numara pozisyonunda oynadığını ifade etti. Hocasının vereceği her yerde oynayarak elinden gelenin en iyisini de yapacağını söyleyen Folcarelli şöyle konuştu:

"Buraya geldiğim ilk andan itibaren yeni pozisyonlara da alışmaya, yeni pozisyonları öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü doğrusunu söylemek gerekirse bu pozisyonlara alışkın değildim ben, bu şekilde oynamaya alışkın değildim. Ama buraya geldiğim andan itibaren hangi pozisyon olursa olsun, takıma nerede yardımcı olursam olayın ben takım için mücadele etmeye çalışıyorum. Burada hocamız bana hangi görevi verecek olursa olsun, hangi pozisyonda ya da kaç dakika bana süre verecek olursa olsun dediğim gibi sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Eğer hocamız beni 6 numarada bir denge oyuncusu olarak değerlendirmek isterse yine de sahaya çıkıp bu görevi elimden gelenin en iyi şekilde yapmaya çalışacağım elbette. Ben kendimi genelde çok koşan, teknik olarak yüksek kaliteye sahip, fiziksel olarak da iyi bir oyuncu olarak tarif edebilirim kendimi. Fransa'da genelde oynadığım pozisyon 8 numara pozisyonuydu. Topla daha çok iletişim kuran, topa daha fazla dokunan ve topla daha fazla mesafe kat eden bir oyuncuydum. Ancak burada daha farklı bir pozisyonda oynuyorum, 6 numara pozisyonunda oynuyorum. 6 numara pozisyonunda Fransa'da iken 3-4 maç özelinde oynamıştım. Genelde oynadığım pozisyon 8 numara pozisyonunda. Topa daha fazla dokunan, topla daha fazla mesafe kat eden oyuncu rolündeydim. Burada daha farklı bir role, burada da elimden gelenin en iyi şekilde göstermeye çalışıyorum.