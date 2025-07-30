Başakşehir teknik adam ve futbolcu basın toplantısı
18.30 - İstanbul Başakşehir antrenman
19.00 - Cherno More teknik adam ve futbolcu basın toplantısı
19.30 - Cherno More antrenman
SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU
13: 00 - Beşiktaş, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Krakow'a hareket edecek
18: 30 - Beşiktaş teknik adam ve futbolcu basın toplantısı (Henryk Reyman Stadyumu)
19: 00 - Beşiktaş antrenmanı (15 dakika basına açık) (Henryk Reyman Stadyumu)
20.00 - Shakhtar teknik adam ve futbolcu basın toplantısı (Henryk Reyman Stadyumu)
20.30 - Shakhtar antrenman (Henryk Reyman Stadyumu)
FENERBAHÇE
12.00 Chobani ile imza töreni gerçekleşecek. Sponsorluk anlaşması imza töreni Başkan Ali Koç, Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Chobani üst düzey yöneticilerinin katılımları ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek.
20.30 Fenerbahçe-Lazio
GALATASARAY
12.30 - 18.00 Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
HAZIRLIK MAÇI
20.00 Sakaryaspor - Eyüpspor
ŞAMPİYONLAR LİGİ
- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci Eleme Turu rövanş karşılaşmaları oynanacak.
KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ
19.00 - Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Kadın Futbol takımı şampiyonlar liginde 4'üncü grupta ilk maçına çıkacak. Azerbaycan temsilcisi Neftci ile yapılacak karşılaşma Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da Futbol Evi Stadı'nda oynanacak.
Son Dakika › Spor › Futbol Gündemi: Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray Hazırlıkları - Son Dakika
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