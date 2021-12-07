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Galatasaray ile Fenerbahçe dostluk maçında karşılaştı - Son Dakika

Galatasaray ile Fenerbahçe dostluk maçında karşılaştı

07.12.2021 21:02
Galatasaray ile Fenerbahçe dostluk maçında karşılaştı

Fenerbahçe: 0-7Mustafa AKIN / STAT: NefHAKEMLER: Cansu Tiryaki, Betül Nur Yılmaz, Sedef AktanGALATASARAY: Sude Sözüdoğru - Yaren Çetin (Dk. 32 Didem Dülber), Daniels, Denda, Arzu Akkurt (Dk.54 Cemre Kara), Andiolo, Ortiz, Elanur Laçin, Samia Adam, Elif Kesgin (Dk.

Fenerbahçe: 0-7

Mustafa AKIN/

STAT: Nef

HAKEMLER: Cansu Tiryaki, Betül Nur Yılmaz, Sedef Aktan

GALATASARAY: Sude Sözüdoğru - Yaren Çetin (Dk. 32 Didem Dülber), Daniels, Denda, Arzu Akkurt (Dk.54 Cemre Kara), Andiolo, Ortiz, Elanur Laçin, Samia Adam, Elif Kesgin (Dk. 46 İsmigül Yalçıner), Serpil ÖzerFENERBAHÇE: Ezgi Çağlar, Demet Bozkurt (Dk. 46 Safa Merve), Narin Yakut (Dk. 81 Rabia Göksu Gökçe), Kpaho, İlayda Cansu Kara (Dk. 76 Beyzanur Aslan), Fatma Kara Şahinbaş (Dk. 76 Dilan Bora), Jaleca (Dk. 49 Setanay Sırım), Yenney (Dk. 71 Zeynep Ülkü Kahya), Fishley (Dk. 81 Songül Demirtürk), Cordner (Dk. 61 Neslihan Artaş), Berdan Bozkurt GOLLER: Dk. 10 (P) Fatma Kara Şahinbaş, Dk. 15 Berdan Bozkurt, Dk. 31 - Dk. 34 - Dk. 39 Fishley, Dk. 40 Cordner, Dk. 51 Setenay Sırım (Fenerbahçe) KIRMIZI KART: Dk. 5 Daniels (Galatasaray)

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için dostluk maçında karşılaştı. Nef Stadyumu'ndaki karşılaşma Fenerbahçe'nin 7-0'lık üstünlüğü ile son buldu.İki takım arasındaki rövanş maçı, 2022 yılında belirlenecek bir günde Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

5'inci dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Cordner ceza sahası önünde Daniels'in yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Cansu Tiryaki'nin kırmızı kartı ile Daniels oyun dışında kaldı. 9'uncu dakikada Fenerbahçeli futbolcu Berdan Bozkurt, Arzu Akkurt'un müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Cansu Tiryaki penaltı noktasını gösterdi. 10'uncu dakika penaltı atışını kullanan Fatma Kara Şahinbaş, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.15'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Jaleca'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Sude Sözüdoğru topu oyun alanına çeldi. Dönen topla ceza sahası içinde buluşan Berdan Bozkurt, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.31'inci dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Jaleca'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Cordner'in üstünden atladığı topla arka direkte Fishley buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.34'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Fishley'in ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kale üst direğine çarpan top ağlara gitti: 0-4.39'uncu dakikada Fenerbahçe 5'inci golü buldu. Jaleca'nın sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Cordner'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sude'den oyun alnına döndü. Dönen topla ceza sahasında buluşan Fishley'in vuruşunda top ağlarla buluşturdu: 0-5.40'ıncı dakikada Fenerbahçe farkı 6'ya çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Cordner, rakiplerini geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-6.51'inci dakikada Fenerbahçe 7'nci golü buldu. Yenney'in arapasında topla buluşan Setenay'ın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-7.İki takım atakları ile devam eden karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 7-0'lık üstünlükle ayrıldı.KADIN FUTBOLUNDA İLK DERBİ Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımları ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için Nef Stadyumu'ndaki dostluk maçında karşılaştı. İki takım futbolcuları ilk derbi mücadelelerine üzerinde "Kadına şiddete son diyoruz" yazısının bulunduğu pankartlarla sahaya çıktı. BAKANLAR, VALİ VE AKŞENER TRİBÜNDEN TAKİP ETTİGalatasaray ile Fenerbahçe arasında kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için oynanan dostluk maçına büyük ilgi gösterildi. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Spor Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve çok sayıda davetli ile futbolsever tribünden takip etti.FENERBAHÇE YÖNETİMİ STATTAFenerbahçe Kulübü'nde başkan Ali Koç, yurt dışında olması sebebiyle mücadeleye gelemedi. Sarı lacivertli kulüp yöneticileri Erol Bilecik, Mustafa Kemal Danabaş, Burak Kızılhan, Can Gebetaş, Selma Rodopman, Selahattin Baki ve Bekir İrdem stada gelerek karşılaşmayı izledi."KADINA ŞİDDETE SON DİYORUZ"Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri geçtiğimiz aylarda kadın futbol takımlarını kurarak kadın futbolu adına önemli bir adım atmışlardı. 2 Aralık tarihinde Galatasaray ve Fenerbahçe kulübü ortak bir paylaşım yaparak, "Tavrımız net, duruşumuz bir: Kadına şiddete son diyoruz" açıklamalarında bulunarak, kadın futbolunda ilk mücadelelerini oynayacaklarını duyurmuşlardı. Ayrıca ikinci maçın ise 2022 yılında kulüplerin ortak bir tarih belirleyerek Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacağı belirtilmişti. İki takım ilk olarak Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Böylece 1909'da başlayan ezeli rekabet 2021 yılında kadın futbolunda da yerini almış oldu.

Takımlar "Kadına Şiddete Son Diyoruz" sloganıyla sahaya çıktılar. Oyuncu değişiklikleri sırasında ise oyuna girenler "Kadın Ölümlerine Hayır", "Kadına Şiddete Son" vb. yazılı kartlar tuttu.


Galatasaray ile Fenerbahçe dostluk maçında karşılaştı
Galatasaray ile Fenerbahçe dostluk maçında karşılaştı
Galatasaray ile Fenerbahçe dostluk maçında karşılaştı
Galatasaray ile Fenerbahçe dostluk maçında karşılaştı
Galatasaray ile Fenerbahçe dostluk maçında karşılaştı

Fenerbahçe, Nur Yılmaz, Bozkurt, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray ile Fenerbahçe dostluk maçında karşılaştı - Son Dakika Spor


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