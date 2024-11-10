Futbol Kulüplerinden Atatürk Anması - Son Dakika
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Futbol Kulüplerinden Atatürk Anması

Türkiye futbol kulüpleri, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

10.11.2024 10:46
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Futbol kulüpleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Beşiktaş camiası olarak ilke ve devrimlerinin izinde olduğumuzu yinelediğimiz Atatürk'ün aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz. Atatürk'ün, 'En büyük eserim' diyerek Türk milletine emanet ettiği Cumhuriyet'e sahip çıkmaya ve fikirlerinin aydınlattığı muasır medeniyet yolunda yürümeye büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. İlelebet payidar kalacağına yürekten inandığımız Cumhuriyetimizin banisi ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünün açıklamasında, "Seni özlediğimiz bir 10 Kasım'da daha aynı hissi yaşıyoruz; bizim her günümüz sensin. Gücümüzü senden, sorumluluğumuzu vatanımızdan, umudumuzu bize emanetin olan ay yıldızlı bayrağımızdan alıyoruz. Ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz özlem ve saygıyla anıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Atamızı ve ilkelerini, ilelebet göğsümüzde taşıyacağımızı bir kez daha haykırıyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübünün açıklamasında ise "Ulusumuzun varlık mücadelesinde imkansızlıklara boyun eğmeyen, azim, kararlılık ve adanmış bir ruhla çağdaş Türkiye'nin temellerini atan Atatürk, sadece bir ulusun değil tüm insanlığın saygı duyduğu büyük bir liderdir. Türk milletinin kalbindeki aziz hatırası sonsuza dek silinmeyecek olan Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Trabzonspor, Sivasspor, Antalyaspor, Hatayspor, Alanyaspor, Kayserispor, Konyaspor, Başakşehir, Gaziantep FK, Eyüpspor, Samsunspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ile birçok kulüp, paylaştıkları mesajlarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Futbol Kulüplerinden Atatürk Anması - Son Dakika

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