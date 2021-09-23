Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi.
Ligde 6. haftada Vodafone Park'ta 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş, liderliğini averajla sürdürdü.
Siyah-beyazlı ekiple aynı puana sahip olan Trabzonspor da İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup olurken, Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u 2-1 yenerek haftanın en kazançlı takımı oldu.
Gaziantep-Medipol Başakşehir müsabakasının 10. saniyesinde fileleri havalandıran ev sahibi ekibin golcüsü Muhammet Demir, Süper Lig'de bilinen en erken golü kaydetti.
Ligin 6. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Beşiktaş-Adana Demirspor: 3-3
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1
Gaziantep-Medipol Başakşehir: 1-0
Yukatel Kayserispor-Galatasaray: 3-0
Göztepe-Atakaş Hatayspor: 0-2
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: 2-2
Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa: 2-0
Fenerbahçe-GZT Giresunspor: 2-1
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.BEŞİKTAŞ
|6
|4
|2
|0
|13
|5
|8
|14
|2.TRABZONSPOR
|6
|4
|2
|0
|13
|6
|7
|14
|3.ATAKAŞ HATAYSPOR
|6
|4
|1
|1
|13
|4
|9
|13
|4.FENERBAHÇE
|6
|4
|1
|1
|8
|4
|4
|13
|5.ALTAY
|6
|4
|0
|2
|12
|8
|4
|12
|6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|6
|3
|3
|0
|9
|5
|4
|12
|7.AYTEMİZ ALANYASPOR
|6
|4
|0
|2
|6
|9
|-3
|12
|8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|6
|3
|2
|1
|11
|6
|5
|11
|9.YUKATEL KAYSERİSPOR
|6
|3
|1
|2
|8
|6
|2
|10
|10.GAZİANTEP
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|11.GALATASARAY
|6
|2
|2
|2
|8
|9
|-1
|8
|12.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|6
|1
|3
|2
|6
|7
|-1
|6
|13.ADANA DEMİRSPOR
|6
|1
|3
|2
|8
|11
|-3
|6
|14.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|6
|2
|0
|4
|7
|13
|-6
|6
|15.GÖZTEPE
|6
|1
|2
|3
|6
|9
|-3
|5
|16.KASIMPAŞA
|6
|1
|2
|3
|5
|8
|-3
|5
|17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|6
|1
|2
|3
|6
|10
|-4
|5
|18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|6
|1
|0
|5
|4
|7
|-3
|3
|19.GZT GİRESUNSPOR
|6
|0
|1
|5
|1
|8
|-7
|1
|20.ÇAYKUR RİZESPOR
|6
|0
|1
|5
|4
|13
|-9
|1
7. hafta
Ligde 7. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Altay-Beşiktaş (Bornova Aziz Kocaoğlu)
25 Eylül Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Adana Demirspor-Gaziantep (Yeni Adana)
26 Eylül Pazar:
13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak)
16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Yeni Hatay)
19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)
27 Eylül Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
Kaynak: AA
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