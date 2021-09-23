Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi.

Ligde 6. haftada Vodafone Park'ta 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş, liderliğini averajla sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekiple aynı puana sahip olan Trabzonspor da İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup olurken, Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u 2-1 yenerek haftanın en kazançlı takımı oldu.

Gaziantep-Medipol Başakşehir müsabakasının 10. saniyesinde fileleri havalandıran ev sahibi ekibin golcüsü Muhammet Demir, Süper Lig'de bilinen en erken golü kaydetti.

Ligin 6. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Çaykur Rizespor- Altay: 1-2

Beşiktaş-Adana Demirspor: 3-3

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Gaziantep-Medipol Başakşehir: 1-0

Yukatel Kayserispor-Galatasaray: 3-0

Göztepe-Atakaş Hatayspor: 0-2

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: 2-2

Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa: 2-0

Fenerbahçe-GZT Giresunspor: 2-1

Puan durumu

O G B M A Y Av. Puan 1.BEŞİKTAŞ 6 4 2 0 13 5 8 14 2.TRABZONSPOR 6 4 2 0 13 6 7 14 3.ATAKAŞ HATAYSPOR 6 4 1 1 13 4 9 13 4.FENERBAHÇE 6 4 1 1 8 4 4 13 5.ALTAY 6 4 0 2 12 8 4 12 6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 6 3 3 0 9 5 4 12 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 6 4 0 2 6 9 -3 12 8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 6 3 2 1 11 6 5 11 9.YUKATEL KAYSERİSPOR 6 3 1 2 8 6 2 10 10.GAZİANTEP 6 2 2 2 6 6 0 8 11.GALATASARAY 6 2 2 2 8 9 -1 8 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 1 3 2 6 7 -1 6 13.ADANA DEMİRSPOR 6 1 3 2 8 11 -3 6 14.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 6 2 0 4 7 13 -6 6 15.GÖZTEPE 6 1 2 3 6 9 -3 5 16.KASIMPAŞA 6 1 2 3 5 8 -3 5 17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 6 1 2 3 6 10 -4 5 18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 6 1 0 5 4 7 -3 3 19.GZT GİRESUNSPOR 6 0 1 5 1 8 -7 1 20.ÇAYKUR RİZESPOR 6 0 1 5 4 13 -9 1 7. hafta Ligde 7. haftanın programı şöyle: Yarın: 20.00 Altay-Beşiktaş (Bornova Aziz Kocaoğlu) 25 Eylül Cumartesi: 13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) 16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Antalya) 19.00 Adana Demirspor-Gaziantep (Yeni Adana) 26 Eylül Pazar: 13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak) 16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim) 16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Yeni Hatay) 19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom) 27 Eylül Pazartesi: 20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park) 20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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