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Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.

Futbol: Trendyol Süper Lig\'de görünüm
11.12.2023 - 23:08,
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında sahasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalırken; EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Haftanın en önemli karşılaşmasında Dolmabahçe'de Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, derbi müsabakasını 3-1 kazanarak puanını 40'a yükseltti ve averajla liderliğini sürdürdü.

Yukatel Adana Demirspor'u 3-1'le geçen Galatasaray da 40 puanla haftayı 2. sırada noktaladı.

Sonuçlar

Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor: 3-1

Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

Yılport Samsunspor- Kasımpaşa: 4-2

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-3

İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: 0-1

RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 1-0

Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0

Gaziantep FK- Trabzonspor: 1-3

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 0-1

Puan durumu

Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.Puan
1.FENERBAHÇE15131140112940
2.GALATASARAY1513113192240
3.MONDİHOME KAYSERİSPOR158522114729
4.TRABZONSPOR158252719826
5.BEŞİKTAŞ158252219326
6.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR156542719823
7.BITEXEN ANTALYASPOR156542217523
8.ÇAYKUR RİZESPOR156451520-522
9.KASIMPAŞA156362731-421
10.ATAKAŞ HATAYSPOR154652422218
11.MKE ANKARAGÜCÜ154652121018
12.EMS YAPI SİVASSPOR154651824-618
13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK154561814417
14.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ154381520-515
15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ1550101525-1015
16.TÜMOSAN KONYASPOR153571521-614
17.YILPORT SAMSUNSPOR154291725-814
18.CORENDON ALANYASPOR153571223-1114
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL153481633-1713
20.İSTANBULSPOR1522111127-168

16. hafta

15 Aralık Cuma:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

16 Aralık Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)

13.30 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)

19.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)

17 Aralık Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Stat henüz belli değil)

16.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

19.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)

18 Aralık Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

Kaynak: AA
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