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Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, oynanan iki maçla tamamlandı.

02.12.2024 22:46
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, oynanan iki maçla tamamlandı.

Haftanın kapanışında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor ise 1-1 berabere kaldı.

Lider Galatasaray, evinde ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı ve haftayı 35 puanla ilk sırada kapattı.

Fenerbahçe ise liderin puan kaybettiği haftada zirveyle arasındaki farkı 3 puana düşürdü.

Lig'in 14. haftasındaki maçlarda alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 15. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor: 2-1

Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK: 4-0

Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-1

RAMS Başakşehir-Göztepe: 4-1

Corendon Alanyaspor- Trabzonspor: 2-1

Çaykur Rizespor- Bellona Kayserispor: 3-0

Galatasaray-ikas Eyüpspor: 2-2

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 1-1

Fenerbahçe-Gaziantep FK: 3-1

Puan durumu

Ligde 14. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY13112035132235
2.FENERBAHÇE13102136122432
3.REEDER SAMSUNSPOR1492329141529
4.İKAS EYÜPSPOR146532115623
5.BEŞİKTAŞ136432215722
6.GÖZTEPE136342419521
7.RAMS BAŞAKŞEHİR135442118319
8.ÇAYKUR RİZESPOR136161520-519
9.NET GLOBAL SİVASSPOR145361822-418
10.TÜMOSAN KONYASPOR145361621-518
11.ONVO ANTALYASPOR135261725-817
12.TRABZONSPOR133641816215
13.GAZİANTEP FK134361921-215
14.KASIMPAŞA133641619-315
15.CORENDON ALANYASPOR133551216-414
16.BELLONA KAYSERİSPOR132651325-1212
17.SİPAY BODRUM FK143291021-1111
18.ATAKAŞ HATAYSPOR131571220-88
19.ADANA DEMİRSPOR130211931-222

15. hafta

6 Aralık Cuma:

20.00 Trabzonspor- Kasımpaşa (Papara Park)

7 Aralık Cumartesi:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

8 Aralık Pazar:

13.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

9 Aralık Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

Kaynak: AA

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