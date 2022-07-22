Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı oynanan maçlarla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı.
Belarus temsilcisi BATE Borisov'un ev sahibi olduğu ve UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynanan maçta ise Konyaspor, rakibini 3-0 yendi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Kyzylzhar (Kazakistan)-Osijek (Hırvatistan): 1-2
Tobol (Kazakistan)-Lincoln (Cebelitarık): 2-0
Kairat (Kazakistan)-Kisvarda (Macaristan): 0-1
Liepaja (Letonya)- Young Boys (İsviçre): 0-1
Ararat (Ermenistan)-Paide (Estonya): 0-0
Valmiera (Letonya)-Şkendiya (Kuzey Makedonya): 1-2
Makedonija (Kuzey Makedonya)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0
Lech (Polonya)-Dinamo Batum (Gürcistan): 5-0
Saburtalo (Gürcistan)-FCSB (Romanya): 1-0
Zira (Azerbaycan)- Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-3
SJK (Finlandiya)-Lillestrom (Norveç): 0-1
Molde (Norveç)-Elfsborg (İsveç): 4-1
Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn): 0-1
KuPS (Finlandiya)-Milsami (Moldova): 2-2
Süduva (Litvanya)-Viborg (Danimarka): 0-1
Pogon (Polonya)-Brondby (Danimarka): 1-1
Ruzomberok (Slovakya)- Riga (Letonya): 0-3
Gzira (Malta)-Radnicki (Sırbistan): 2-2
Fehervar (Macaristan)-Gabala (Azerbaycan): 4-1
Rapid Wien (Avusturya)-Lechia (Polonya): 0-0
St. Joseph's (Cebelitarık)- Slavia Prag (Çekya): 0-4
B36 (Faroe Adaları)-Tre Fiori (San Marino): 1-0
Basel (İsviçre)-Crusaders (Kuzey İrlanda): 2-0
Antwerp (Belçika)-Drita (Kosova): 0-0
Petrocub (Moldova)-Laç (Arnavutluk): 0-0
Levski (Bulgaristan)-PAOK (Yunanistan): 2-0
Vorskla (Ukrayna)-AIK (İsveç): 3-2
Sparta Prag (Çekya)-Viking (Norveç): 0-0
CFR Cluj (Romanya)-Inter Escaldes (Andorra): 3-0
Aris (Kıbrıs Rum Kesimi)-Neftçi (Azerbaycan): 2-0
Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Dinamo Minsk (Belarus): 2-1
Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya (İsrail): 1-1
Aris (Yunanistan)-Gomel (Belarus): 5-1
Sepsi (Romanya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 3-1
Racing Union (Lüksemburg)-Cukaricki (Sırbistan): 1-4
Velez Mostar (Bosna Hersek)-Hamrun (Malta): 0-1
Spartak Trnava (Slovakya)-Newtown (Galler): 4-1
AZ Alkmaar (Hollanda)- Tuzla City (Bosna Hersek): 1-0
Rijeka (Hırvatistan)-Djurgarden (İsveç): 1-2
St. Patrick's (İrlanda Cumhuriyeti)-Mura (Slovenya): 1-1
Motherwell (İskoçya)-Sligo (İrlanda Cumhuriyeti): 0-1
Vllaznia (Arnavutluk)-Universitatea Craiova (Romanya): 1-1
BATE Borisov (Belarus)-Konyaspor: 0-3
Rakow (Polonya)- Astana (Kazakistan): 5-0
Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ): 2-0
Vikingur Reykjavik (İzlanda)-TNS (Galler): 2-0
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