Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Belarus temsilcisi BATE Borisov'un ev sahibi olduğu ve UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynanan maçta ise Konyaspor , rakibini 3-0 yendi.

Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Belarus, Romanya, Spor, Son Dakika

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