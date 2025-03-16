Futgolf Şampiyonası İstanbul'da

Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın ikinci etabı İstanbul'da yapıldı.

Ataşehir Golf Club'da gerçekleştirilen ve 131 oyuncunun katıldığı organizasyonda birinci sırayı alan eski futbolcu Zeki Korkmaz, ikinci etabın şampiyonu oldu.

Şampiyonanın ikinci etabının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Futgolf Gençlik Derneği Başkanı Faruk Pazarcı, gün geçtikçe futgolfe olan ilginin arttığını dile getirdi.

Derneğin 2019 kurulduğu bilgisini veren Pazarcı, "6-7 kişi bu yola koyulduk. Şu an bu turnuvada 131 kişi var. Ama derneğe kayıtlı 300 oyuncumuz var. Sayımızın artması için de her ay belli bölgelerde İstanbul'da, Kuşadası'nda, Ankara'da tanıtım oyunları yapıyoruz. Sürekli insanlara tanıtıyoruz. Türkiye'de 9 tane sahamız olduğu için 144 sayısını geçemiyoruz. Spor sahaları çoğaldığı zaman 300 kişilik bir turnuva imkanı olursa bu sayılara çıkabiliriz. Çoğu sahada 144 sayısı sınırı olduğu için takılı kalıyoruz. Ne kadar çok golf sahası olursa o kadar sayımız da artar." diye konuştu.

Etap şampiyonu Zeki Korkmaz'ın Başakşehir Futbol Kulübü'nde daha önce forma giydiğini hatırlatan Pazarcı, "Futbolu geçen sene bıraktı. Futbolcuların böyle bir avantajı oluyor. Olcay Şahan da Türkiye şampiyonu olmuştu. Futbolcular daha uzun mesafeye vurabildiği için diğer oyunculardan bir tık daha avantajlı oluyor. Onun avantajını kullandı." ifadelerini kullandı.

Levent Baş: "Çok güzel bir katılım var"

Türkiye Futgolf Derneği Kurucu Başkanı ve yönetim kurulu üyesi Levent Baş, futgolfe ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Katılımın kendilerini mutlu ettiğini aktaran Baş, şunları kaydetti:

"Her yıl hem bireysel ligimiz oluyor hem de kulüpler ligimiz oluyor. Şu an 8 kulübümüz var. Yaklaşık 200 de oyuncumuz var ve bugün burada ligin ikinci etabı olan Ataşehir turnuvasındayız. İlk turnuvamızı Antalya'da yaptık. Toplamda 8 turnuva sonunda da ligin sonuçları belli oluyor. Çok güzel bir katılım var. Kontenjan sayısı doldu. Çok fazla bir talep var. Özellikle eski futbolcuların oyuna başlamasıyla şu anda ilgi çok arttı. Burak Yılmaz, İlhan Mansız gibi birçok eski futbolcu oynamaya başladı. Doğa içerisinde 18 delik, 3,5 saat kadar hiç koşmadan teknik becerilerle oynanan bir oyun. Tamamen golf kurallarıyla oynanan ama futbol topuyla büyük deliklerde ve sopa yerine de bacak kullanılan bir spor. Başlamak çok kolay bu spora. Bir top alıp, halı saha ayakkabısıyla başlamak mümkün. Golf sahalarına herkesi bekliyoruz."

Zeki Korkmaz: "Şampiyon olmak gurur verici"

Organizasyonun ikinci etabının şampiyonu olan eski futbolcu Zeki Korkmaz, elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Futgolften keyif aldığını vurgulayan Korkmaz, "Futboldan çok farklı görünmese de aslında çok farklı bir atmosfer. Eski futbolcuların futbolu bıraktıktan sonra gelip yapması gereken bir spor. Çok güzel bir ortam, zaten gördüğünüz gibi müthiş. İkinci turnuvamda şampiyon olmak benim için tabii ki gurur verici. Yeşilliğin içinde oynamak insana çok daha güzel hissettiriyor. Mutluyum, şampiyon oldum." diye konuştu.

Aydın Yılmaz: "Futgolfü ülkemizde de geliştirmek istiyoruz"

Şampiyonada yarışan Galatasaraylı eski futbolcu Aydın Yılmaz, futgolfün yurt dışında popüler olduğunu, Türkiye'de de gelişmesini istediklerini aktardı.

Şampiyonada çok güzel bir ortamın olduğunun altını çizen eski futbolcu, "Bu spor hem futbolu hem de golfü birleştiriyor. Aslında ikisi de çok önemli sporlar. Eski futbolcu olduğum için benim için de çok ideal bir spor. Burada doğa içerisinde, ağaçların içerisinde güzel bir spor oluyor. Yurt dışında çok popüler bir spor. Futgolfü ülkemizde de geliştirmek istiyoruz. Hem futbolu sevenler, hem böyle bir golf ortamında oynamak isteyenlerin de aslında bunu tercih etmesini istiyoruz. Ne kadar geliştirsek bizim için daha iyi olacak. Ben de yaklaşık 4-5 senedir oynamaya çalışıyorum. Sürekli gelemesem de vakit buldukça buradayım. Bugün de güzel bir turnuva oldu." şeklinde konuştu.

Evren Göz: "Rekabetin üst düzey olduğu çok keyifli bir organizasyon"

Ataşehir Golf Club'ta Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın ikinci etabında mücadele eden spor yorumcusu Evren Göz ise eski futbolcuların organizasyonda yer almalarının tanıtım için önemli olduğunu söyledi.

Futgolfü 7'den 70'e herkese yaymak için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Göz, "Çok keyifli bir ortam. Türkiye'de yeni yeni gelişmekte olan futgolfun ikinci etabını yaşıyoruz. Golf sahalarında, ayağımızla aslında golf oynuyoruz. Biraz futbola benziyor, biraz golfe benziyor. Ataşehir'in göbeğinde yemyeşil ortamda biraz da hayatın karmaşasından, heyecanından, telaşından arınıp sakin sakin oynadığımız rekabetin üst düzey olduğu, milli sporcularımızın da yer aldığı ve çok keyifli bir organizasyon. Olcay Şahan, Aydın Yılmaz ve Uğur Demirok gibi eski futbolcuların ve spor yorumcularının yer aldığı gerçekten çok keyifli bir ortam." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda hem amatörlerle hem de profesyonellerle yarışma imkanından söz eden Evren Göz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Olcay Şahan, birkaç sezon önce Türkiye şampiyonu oldu. Aydın Yılmaz, Türkiye şampiyonluklarına aday. Futgolf ailesi olarak onlara buradan teşekkür ediyoruz. Her geçen gün büyüyoruz ve yılda dokuz turnuva oluyor. Bugün ikincisini yaşıyoruz. Yedi turnuva daha var. Aralık ayında Antalya'da Türkiye şampiyonu belli olacak."

Göz, şampiyonanın üçüncü etabının 11-13 Nisan tarihlerinde Bodrum'da gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.