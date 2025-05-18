Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika
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Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de 25. kez şampiyonluk kupasını kazanarak formasına 5. yıldızı ekledi.

18.05.2025 21:59
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 25. kez şampiyon oldu.

Ligde 36. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray, Bellona Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, Kayserili renktaşını 3-0 mağlup ederek son 2 haftasına girilen Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 3, toplamda ise 25. kez şampiyonluk apoletini taktı.

Beşinci yıldızı takan ilk takım oldu

Galatasaray, formasına 5. yıldızı takmaya hak kazandı.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak 25. kez zafer turu attı. "Cimbom" böylece formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde eden ilk takım oldu.

Rakipleriyle ciddi fark

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısında rakiplerine ciddi fark attı.

Ligdeki şampiyonluk sayısını 25'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe'ye 6, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş'a 9 şampiyonluk fark attı.

Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.

Sezonu çifte kupayla kapattı

Galatasaray, futbolda 2024-2025 sezonunu iki kupa kazandı.

Sezona Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-1 yenilerek giren sarı-kırmızılı ekip, devamında çabuk toparlandı. Geçen hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray, 4 gün sonra ise Süper Lig'i zirvede kapatmayı garantiledi.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.

Süper Lig'de şampiyonluğunu garantileyen sarı-kırmızılı takım, yeni sezonda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli futbol organizasyonunda Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonluklar

Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:

SezonTeknik Direktör
1961-62Gündüz Kılıç
1962-63Gündüz Kılıç
1968-69Toma Kaleperovic
1970-71Brian Birch
1971-72Brian Birch
1972-73Brian Birch
1986-87Jupp Derwall
1987-88Mustafa Denizli
1992-93Karl Heinz Feldkamp
1993-94Rainer Hollmann
1996-97Fatih Terim
1997-98Fatih Terim
1998-99Fatih Terim
1999-00Fatih Terim
2001-02Mircea Lucescu
2005-06Erik Gerets
2007-08Cevat Güler
2011-12Fatih Terim
2012-13Fatih Terim
2014-15Hamza Hamzaoğlu
2017-18Fatih Terim
2018-19Fatih Terim
2022-23Okan Buruk
2023-24Okan Buruk
2024-25Okan Buruk

Şampiyonlar

Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:

SezonŞampiyonTeknik DirektörÜlkesi
1959FenerbahçeIgnace MolnarMacaristan
1959-60BeşiktaşAndreas KutikMacaristan
1960-61FenerbahçeLaszlo SzekellyMacaristan
1961-62GalatasarayGündüz KılıçTürkiye
1962-63GalatasarayGündüz KılıçTürkiye
1963-64FenerbahçeMiroslav KokotovicYugoslavya
1964-65FenerbahçeOscar Holdİngiltere
1965-66BeşiktaşLjubisa SpajicYugoslavya
1966-67BeşiktaşLjubisa SpajicYugoslavya
1967-68FenerbahçeIgnace MolnarMacaristan
1968-69GalatasarayTomislav KaloperovicYugoslavya
1969-70FenerbahçeTrian IonescuRomanya
1970-71GalatasarayBrian Birchİngiltere
1971-72GalatasarayBrian Birchİngiltere
1972-73GalatasarayBrian Birchİngiltere
1973-74FenerbahçeWaldir Pereira "Didi"Brezilya
1974-75FenerbahçeWaldir Pereira "Didi"Brezilya
1975-76TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıTürkiye
1976-77TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıTürkiye
1977-78FenerbahçeTomislav KaloperovicYugoslavya
1978-79TrabzonsporÖzkan SümerTürkiye
1979-80TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıTürkiye
1980-81TrabzonsporÖzkan SümerTürkiye
1981-82BeşiktaşDorde MilicYugoslavya
1982-83FenerbahçeBranko StankovicYugoslavya
1983-84TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıTürkiye
1984-85FenerbahçeTodor VeselinovicYugoslavya
1985-86BeşiktaşBranko StankovicYugoslavya
1986-87GalatasarayJupp DerwallAlmanya
1987-88GalatasarayMustafa DenizliTürkiye
1988-89FenerbahçeTodor VeselinovicYugoslavya
1989-90BeşiktaşGordon Milneİngiltere
1990-91BeşiktaşGordon Milneİngiltere
1991-92BeşiktaşGordon Milneİngiltere
1992-93GalatasarayKarl Heinz FeldkampAlmanya
1993-94GalatasarayRainer HollmannAlmanya
1994-95BeşiktaşChristoph DaumAlmanya
1995-96FenerbahçeCarlos Alberto ParreiraBrezilya
1996-97GalatasarayFatih TerimTürkiye
1997-98GalatasarayFatih TerimTürkiye
1998-99GalatasarayFatih TerimTürkiye
1999-00GalatasarayFatih TerimTürkiye
2000-01FenerbahçeMustafa DenizliTürkiye
2001-02GalatasarayMircea LucescuRomanya
2002-03BeşiktaşMircea LucescuRomanya
2003-04FenerbahçeChristoph DaumAlmanya
2004-05FenerbahçeChristoph DaumAlmanya
2005-06GalatasarayErik GeretsBelçika
2006-07FenerbahçeArthur Antunes Coimbra "Zico"Brezilya
2007-08GalatasarayCevat GülerTürkiye
2008-09BeşiktaşMustafa DenizliTürkiye
2009-10BursasporErtuğrul SağlamTürkiye
2010-11FenerbahçeAykut KocamanTürkiye
2011-12GalatasarayFatih TerimTürkiye
2012-13GalatasarayFatih TerimTürkiye
2013-14FenerbahçeErsun YanalTürkiye
2014-15GalatasarayHamza HamzaoğluTürkiye
2015-16BeşiktaşŞenol GüneşTürkiye
2016-17BeşiktaşŞenol GüneşTürkiye
2017-18GalatasarayFatih TerimTürkiye
2018-19GalatasarayFatih TerimTürkiye
2019-20BaşakşehirOkan BurukTürkiye
2020-21BeşiktaşSergen YalçınTürkiye
2021-22TrabzonsporAbdullah AvcıTürkiye
2022-23GalatasarayOkan BurukTürkiye
2023-24GalatasarayOkan BurukTürkiye
2024-25GalatasarayOkan BurukTürkiye

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika

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