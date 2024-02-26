Galatasaray, Bitexen Antalyaspor\'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

Spor

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

RAMS Park'ta 45 binden fazla taraftarının önünde oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takım, 12. dakika Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Akdeniz temsilcisi, 33. dakikada Alexander van de Streek'in golüyle eşitliği sağladı. Daha net pozisyonlara giren taraf Antalyaspor olsa da Galatasaray, 45+2. dakikada Kerem ile bir gol daha buldu ve devre arasına 2-1 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da etkili ataklar geliştirdi. Galatasaray, 59. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile penaltıdan yararlanamadı. Müsabaka sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip 23. galibiyetine ulaştı. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve 1 yenilgisi olan "Cimbom" puanını 72 yaparak maç eksiği nedeniyle Fenerbahçe'ye kaptırdığı liderliği geri aldı.

Bitexen Antalyaspor ise bu sezon 8. kez yenilerek 35 puanda kaldı.

Galatasaray, VAR ile bir gol bir penaltı kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla bir gol bir de penaltı kazandı.

Maçın 9. dakikasında ceza sahası içinde Alexander van de Streek ile top kapma mücadelesine giren Tete yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'daki Özgür Yankaya'nın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Bitigen, Van de Streek'in Tete'nin ayağına vurduğunu tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında VAR bir kez daha devreye girdi. Kerem Aktürkoğlu'nun bulduğu golde yardımcı hakem Anıl Usta ofsayt kararı verdi. Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından ihlal olmadığı tespit edildi ve gol geçerli sayıldı.

Kerem Aktürkoğlu "double" yaptı

Galatasaray'ın kaptanı Kerem Aktürkoğlu, attığı 2 golle yıldızlaşırken bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 11'e yükseltti.

Sarı-kırmızılı takımda 26. Süper Lig maçına çıkan Kerem, 12. dakikada penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi. Tecrübeli futbolcu, ligdeki gol sayısını 11'a çıkardı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 kez fileleri havalandıran Kerem, toplamda 14 gole ulaştı.

Kerem, bu sezon 4. kez bir lig müsabakasında iki gol birden kaydetti. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5. haftadaki Yılport Samsunspor, 21. haftadaki Trabzonspor ve 22. haftadaki İstanbulspor mücadelelerinde ikişer gol atmıştı.

Kerem, penaltıdan yararlanamadı

Kerem Aktürkoğlu, 59. dakikadaki penaltı vuruşunda topu direğe nişanladı.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Derrick Köhn'ün düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına bir kez daha Kerem geçti. İlk yarıda penaltıyı gole çeviren yıldız futbolcu, ikinci kez geldiği beyaz noktadaki vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Kerem Aktürkoğlu'na kaçan penaltıdan sonra taraftarlar tezahüratla destek ve moral verdi. Karşılaşma sonrasında galibiyeti taraftarlarıyla kutlayan sarı-kırmızılılarda klasikleşen "üçlü" tezahüratını Kerem yaptırdı.

Sahasında 31 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 31 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 31 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 17 Süper Lig müsabakasını kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 29 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Evinde bu sezon puan kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 14. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray'ın başında evindeki üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam rekorunu kıran Okan Buruk, seriyi 17 maça çıkardı.

Ligde son 15 maçında yenilmedi

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'de son 15 müsabakada mağlup olmadı.

Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 8 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı.

Okan Buruk, Antalyaspor'a mağlubiyet yüzü görmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çalıştırdığı takımlarla Antalyaspor'a mağlup olmadı.

Okan Buruk, Akdeniz temsilcisine karşı Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başında 12 maça çıktı. Buruk, söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'a karşı ise 8 Süper Lig maçında 2. galibiyetini aldı.

Antalyaspor'a 16. maçta da mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 16. müsabakada da mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 34 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 16 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.

Antalyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Bitexen Antalyaspor, Süper Lig'de yaptığı son 5 maçı kazanamadı.

Son galibiyetini 22. haftada sahasında EMS Yapı Sivasspor karşısında alan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, sonrasındaki 5 müsabakada 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Van de Streek, ligde 2. golünü attı

Antalyaspor'un Hollandalı orta saha oyuncusu Alexander van de Streek, bu sezon Süper Lig'de 2. kez gol sevinci yaşadı.

Kırmızı-beyazlı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcu, 23. Süper Lig müsabakasına çıktı. Ligin 4. haftasındaki Mondihome Kayserispor mücadelesinin ardından Galatasaray karşısında da fileleri sarsan Van de Streek, gol sayısını 2'ye çıkardı.

Van de Streek'in Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 golü bulunuyor.