Maçın bile önüne geçti! Galatasaray cephesinden Mauro Icardi\'nin iptal edilen golüne tepkiler çığ gibi

Spor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, sezona 2'de 2 yaparak başladı. Sarı-kırmızılıların bu müsabakada Mauro Icardi ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Cimbom, bu golün iptaline maç esnasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

HAKEM, GOLDEN ÖNCE FAULÜ TESPİ ETTİ

Karşılaşmanın 76. dakikasında Mertens'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi, tek vuruşla topu köşeden ağlara yolladı ve skor 3-1'e geldi. Ancak karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu, gol öncesinde Lucas Torreira'nın Danijel Aleksic'e yaptığı faulü VAR incelemesinin ardından tespit ederek golü iptal etti.

İşte golün iptal olmasına neden olan pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GALATASARAY'DAN GOLÜN İPTAL EDİLMESİNE TEPKİ

Galatasaray, golün iptalinin ardından X hesabından Icardi için yaptığı gol paylaşımını alıntılayarak karara tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, "Icardi'nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor" notuyla bir paylaşım daha yaptı.

İşte o paylaşım;

"VAR'DAKİ ARKADAŞ TESTLERİ GEÇEMEMİŞ"

Öte yandan Galatasaray Yönetim Kurulu İbrahim Hatipoğlu da maçın ardın karşılaşmanın VAR hakemine tepki gösterdi. Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Sezon başı maçlar zor olur. Hazırlıklar henüz tamamlanmış, kadrolar yeni kurulurken güzel bir lig maçı izledik. Kendi takımımızı, oyuncularımızı, teknik heyetimizi ve taraftarımızı kutluyorum, muhteşemlerdi. Konyaspor da çok iyi bir takım. İlk maçta kazanmışlardı, iyi mücadele ettiler. Sonuçta biz kazandık. Her iki takımı da kutluyorum. Konya özel bir yer, şampiyon dönmüştük, kazandığımız için son derece mutluyum. Çok genç bir hakemin iyi yönettiği maçta VAR'dan bir müdahaleyle performansına gölge düşürüldü. VAR'daki hakem kardeşimiz (EN: Volkan Bayarslan), bu sezon atletik performans testlerini geçemediği için VAR'a atanmış. Sadece atletik performans testlerini değil VAR ile ilgili teste tabi tutulsa onu da geçemez. Akıl almaz biçimde gol iptal edildi. VAR müdahalesi hiç gerekmediği pozisyon. Defalarca izledik. Fiziksel temas yok. Bizim oyuncumuzun temas ettiği topa VAR müdahalesiyle nasıl iptal edildi anlamış değiliz. TFF Başkanımız, VAR hakemlerinin hata yapma lüksü yok demişti. TFF Başkanımızın yaptırımları ve düşüncelerini merakla bekliyorum. Takipçisi olacağız" dedi.

İbrahim Hatipoğlu

"VAR HAKEMLERİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

VAR hakemiyle ilgili konuşan Hatipoğlu, "Maçı kazanırsınız kaybedersiniz, futbolun içinde olan şeyler. Maç berabere de bitebilirdi. O gol verilse bambaşka bir sonuçla buradan ayrılabilirdik. VAR Kuralları çok net. Hakemin görmediği bir pozisyon olması lazım. Hakemin çok önünde, çok net gördüğü pozisyon. Sezon başı hakemlerle ilgili konuşmak istemiyoruz ama fahiş bir hataydı. Sezonun kalan bölümünde problem yaşanmaması adına VAR hakemlerinin gözden geçirilmesi lazım. Sahada başarılı olmayan bir hakemin VAR'da da ne kadar hatalı bir karar verdiğini hepimiz izledik. Umarım hakemler atletik performans testlerine tabii tutulmaz, oyunun kurallarını daha iyi bilecek testlerden geçirilirler" ifadelerini kullandı.