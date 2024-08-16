Maçın bile önüne geçti! Galatasaray cephesinden Mauro Icardi'nin iptal edilen golüne tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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Maçın bile önüne geçti! Galatasaray cephesinden Mauro Icardi'nin iptal edilen golüne tepkiler çığ gibi

Maçın bile önüne geçti! Galatasaray cephesinden Mauro Icardi\'nin iptal edilen golüne tepkiler çığ gibi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray, Mauro Icardi'nin attığı golün VAR incelemesinin ardından iptal edilmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan sarı-kırmızılı takım, "Icardi'nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Cimbom'un yöneticilerinden İbrahim Hatipoğlu da müsabakanın ardından VAR hakemini hedef aldı.

16.08.2024 23:15
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, sezona 2'de 2 yaparak başladı. Sarı-kırmızılıların bu müsabakada Mauro Icardi ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Cimbom, bu golün iptaline maç esnasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

HAKEM, GOLDEN ÖNCE FAULÜ TESPİ ETTİ

Karşılaşmanın 76. dakikasında Mertens'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi, tek vuruşla topu köşeden ağlara yolladı ve skor 3-1'e geldi. Ancak karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu, gol öncesinde Lucas Torreira'nın Danijel Aleksic'e yaptığı faulü VAR incelemesinin ardından tespit ederek golü iptal etti.

İşte golün iptal olmasına neden olan pozisyon;

Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin iptal edilen golüne olay tepki
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GALATASARAY'DAN GOLÜN İPTAL EDİLMESİNE TEPKİ

Galatasaray, golün iptalinin ardından X hesabından Icardi için yaptığı gol paylaşımını alıntılayarak karara tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, "Icardi'nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor" notuyla bir paylaşım daha yaptı.

İşte o paylaşım;

Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin iptal edilen golüne olay tepki

"VAR'DAKİ ARKADAŞ TESTLERİ GEÇEMEMİŞ"

Öte yandan Galatasaray Yönetim Kurulu İbrahim Hatipoğlu da maçın ardın karşılaşmanın VAR hakemine tepki gösterdi. Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Sezon başı maçlar zor olur. Hazırlıklar henüz tamamlanmış, kadrolar yeni kurulurken güzel bir lig maçı izledik. Kendi takımımızı, oyuncularımızı, teknik heyetimizi ve taraftarımızı kutluyorum, muhteşemlerdi. Konyaspor da çok iyi bir takım. İlk maçta kazanmışlardı, iyi mücadele ettiler. Sonuçta biz kazandık. Her iki takımı da kutluyorum. Konya özel bir yer, şampiyon dönmüştük, kazandığımız için son derece mutluyum. Çok genç bir hakemin iyi yönettiği maçta VAR'dan bir müdahaleyle performansına gölge düşürüldü. VAR'daki hakem kardeşimiz (EN: Volkan Bayarslan), bu sezon atletik performans testlerini geçemediği için VAR'a atanmış. Sadece atletik performans testlerini değil VAR ile ilgili teste tabi tutulsa onu da geçemez. Akıl almaz biçimde gol iptal edildi. VAR müdahalesi hiç gerekmediği pozisyon. Defalarca izledik. Fiziksel temas yok. Bizim oyuncumuzun temas ettiği topa VAR müdahalesiyle nasıl iptal edildi anlamış değiliz. TFF Başkanımız, VAR hakemlerinin hata yapma lüksü yok demişti. TFF Başkanımızın yaptırımları ve düşüncelerini merakla bekliyorum. Takipçisi olacağız" dedi.

Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin iptal edilen golüne olay tepki
İbrahim Hatipoğlu

"VAR HAKEMLERİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

VAR hakemiyle ilgili konuşan Hatipoğlu, "Maçı kazanırsınız kaybedersiniz, futbolun içinde olan şeyler. Maç berabere de bitebilirdi. O gol verilse bambaşka bir sonuçla buradan ayrılabilirdik. VAR Kuralları çok net. Hakemin görmediği bir pozisyon olması lazım. Hakemin çok önünde, çok net gördüğü pozisyon. Sezon başı hakemlerle ilgili konuşmak istemiyoruz ama fahiş bir hataydı. Sezonun kalan bölümünde problem yaşanmaması adına VAR hakemlerinin gözden geçirilmesi lazım. Sahada başarılı olmayan bir hakemin VAR'da da ne kadar hatalı bir karar verdiğini hepimiz izledik. Umarım hakemler atletik performans testlerine tabii tutulmaz, oyunun kurallarını daha iyi bilecek testlerden geçirilirler" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Maçın bile önüne geçti! Galatasaray cephesinden Mauro Icardi'nin iptal edilen golüne tepkiler çığ gibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Önder Akbayır: alıştınız bedava gole şimdi gerçekler zor geliyor 41 72 Yanıtla
  • Türk Ak: %100000 gol 70 36 Yanıtla
  • Adem Karasu: Net bi şekilde gol. 63 34 Yanıtla
  • ferhat eser: federasyon disiplin kurulu bakalım icardiye ne ceza verecek bu adam herzaman seyircisini anlamsız ve haksız yere tahrik ediyor 22 64 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Anlayamayacak ne varki ? Fener faktörü 42 28 Yanıtla
  • Selcuk Aydin: Geldiğinden beri leblebi gibi gol atıyorsun bir tanesi de iptal olsun ne var yani öyle fenerin beşiktaşın kaç golünü iptal saydılar birtaneside çıkıp icardi gibi ağlamadı bu hakem hataları biraz gs yede yansımalı biraz canı yansınki fb ile bjk yi anlasınlar 13 33 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: yabancı hakemi VAR a bu sene erken getireceğiz galiba 30 11 Yanıtla
  • Emre Akcay: Hiç bir avrupa macında buna faul vermezler adam topu ayağına dolasdırdı lakin fb li var hakemi bi umut dedi gene olmadı.sen morınhoyu getır şampıyonlar ligi hasreti 16 sene olsun 16 10 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Bu sene VAR X Gese 15 5 Yanıtla
  • Neco: Gol gol olabilir de gol öncesi faul tespit esilmişse. Asıl %100000 gol oluyor ? Ne cahilsiiniz 8 12 Yanıtla
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