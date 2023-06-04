Galatasaray, Fenerbahçe'yi farklı mağlup ederek şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe'yi farklı mağlup ederek şampiyonluğunu kutladı

04.06.2023 23:22

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi farklı mağlup ederek şampiyonluğunu kutladı. Galatasaray'ın töreninde duygu dolu anlar yaşandı ve bazı futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Aslan, şampiyon olarak çıktığı derbide ezeli rakibini farklı mağlup etti. Nicolo Zaniolo, 2 şık golle maça damga vurdu. Diğer sayı ise Icardi'den geldi.

DUYGU DOLU KUTLAMA

Derbi zaferinin ardından şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray'ın töreninde mutlu anlar yerini duygu dolu dakikalara bıraktı.

Taraflı tarafsız herkes ağladı! Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında gözyaşları sel oldu

"DOYMADIM DOYAMADIM"

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, sahaya Ahmet Çalık formasıyla çıktı. 'Doymadım doyamadım' şarkısın seçen ve gözyaşlarını tutamayan Abdülkerim, takım arkadaşlarını ve Okan Buruk'u ağlattı. Abdülkerim gibi sahaya Ahmet Çalık formasıyla çıkan Emre Taşdemir ise Gökhan Kırdar'ın 'Yerine sevemem' şarkısını çaldırdı.

Taraflı tarafsız herkes ağladı! Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında gözyaşları sel oldu

ADEKUGBE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Devre arasında Hatayspor'dan kiralanan Sam Adekugbe, sahneye gelirken gözyaşlarına hakim olamadı. Deprem felaketine yakından şahit olan deneyimli futbolcuyu arkadaşları kucakladı.

Taraflı tarafsız herkes ağladı! Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında gözyaşları sel oldu
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Galatasaray, Deprem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe'yi farklı mağlup ederek şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika


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