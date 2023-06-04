Galatasaray, Fenerbahçe'yi farklı mağlup ederek şampiyonluğunu kutladı

Fenerbahçeliler'in nefret ettiği bayrak, 27 yıl sonra yine o ismin ellerinde

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Aslan, şampiyon olarak çıktığı derbide ezeli rakibini farklı mağlup etti. Nicolo Zaniolo, 2 şık golle maça damga vurdu. Diğer sayı ise Icardi'den geldi.

DUYGU DOLU KUTLAMA

Derbi zaferinin ardından şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray'ın töreninde mutlu anlar yerini duygu dolu dakikalara bıraktı.

"DOYMADIM DOYAMADIM"

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, sahaya Ahmet Çalık formasıyla çıktı. 'Doymadım doyamadım' şarkısın seçen ve gözyaşlarını tutamayan Abdülkerim, takım arkadaşlarını ve Okan Buruk'u ağlattı. Abdülkerim gibi sahaya Ahmet Çalık formasıyla çıkan Emre Taşdemir ise Gökhan Kırdar'ın 'Yerine sevemem' şarkısını çaldırdı.

ADEKUGBE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Devre arasında Hatayspor'dan kiralanan Sam Adekugbe, sahneye gelirken gözyaşlarına hakim olamadı. Deprem felaketine yakından şahit olan deneyimli futbolcuyu arkadaşları kucakladı.