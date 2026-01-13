Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi

Galatasaray, Fethiyespor\'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
13.01.2026 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, puanını 6'ya yükseltti.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşı karşıya geldi. Fethiye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

FETHİYESPOR'UN GOLÜ OFSAYT

14. dakikada Fethiyespor ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Melih Okutan sağ ayağıyla vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı kaldırıldı.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

35. dakikada Galatasaray'ın hücumunda Kazımcan ceza sahası dışı sol çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı top savunmada Şahan'dan sekti. Hakem Ayberk Demirbaş pozisyonda elle oynama tespit ederek penaltı kararı verdi.

Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi

ICARDI PENALTIDA KALECİYİ GEÇEMEDİ

36. dakikada Icardi'nin kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Arda Akbulut, sağına gelen topu çıkarmayı başardı. Yapılan inceleme sonucu penaltı, Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girmesi nedeniyle tekrar ettirildi.

TEKRARLANAN PENALTIDA YİNE GOL İZNİ YOK

38. dakikada tekrar edilen penaltı atışında Mauro Icardi'nin vuruşunda kaleci Arda bir kez daha topu kurtardı. Icardi, ikinci penaltının ardından kaleci Arda Akbulut'u tebrik etti.

Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi

GALATASARAY'IN GOLÜ İPTAL

Galatasaray, 69. dakikada aradığı golü buldu ancak gol geçerlilik kazanmadı. Sarı-kırmızılılarda sol kanattan yapılan ortanın ardından ceza sahası içi sağ çarprazında bulunan Abdülkerim Bardakcı, topu kafayla soluna indirdi. Pozisyonu takip eden Mauro Icardi, kale sahası içi sağ çarprazından topa dokunarak ağları havalandırdı. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı kalktı.

FETHİYE'DE İLK GOL GELDİ

Cimbom, aradığı golü 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile buldu. Galatasaray'ın sağ iç kulvardan kullandığı serbest vuruşta Barış Alper Yılmaz, sağ ayağıyla ortasını yaptı, ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunun ardından meşin yuvarlak kaleci Arda Akbulut'un üzerinden ağlara gitti.

Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi

BARIŞ ALPER YILMAZ'LA FARK İKİYE ÇIKTI

Galatasaray, 81. dakikada Barış Alper Yılmaz ile farkı ikiye çıkararak rahatladı. Sarı-kırmızılılarda topla buluşan Mauro Icardi, sol ayağıyla arka direkte müsait durumdaki Barış Alper Yılmaz'a ortasını açtı. Milli oyuncunun kafa vuruşu direkten ağlara gitti.

Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi

FETHİYESPOR GOLÜ BULDU

90. dakikada Fethiyespor farkı bire indirdi. Fethiyespor'un hızlı gelişen atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan, sol ayağıyla ortayı yaptı. Penaltı noktasının üzerinde topu kontrol eden Uğur Ayhan, kale sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı ve top ağlara gitti.

3 PUAN GALATASARAY'IN

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, kupadaki puanını 6'ya yükseltti. Fethiyespor ise 1 puanda kaldı. Türkiye Kupası'nın bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Fethiyespor, Trabzonspor deplasmanına gidecek.

Türkiye Kupası, Fethiyespor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • John Edward John Edward:
    Adamlar fener sokunu atlatamadan fetiye soku geliyordu hahaha 6 4 Yanıtla
  • kadirizm yıldırım kadirizm yıldırım:
    Yusuf Demir, Ahmet kutucu. böyle kıytırık maçlarda kendinizi gosteremicekseniz nerde oynucaksiniz Madrid maçında mi? en az 4 tane transfer lazım bunlarlan bişey olmaz.. 7 1 Yanıtla
  • Ankara null Ankara null:
    icardi gunay sallai ahmet bunlar varken bisey beklemeyin 6 1 Yanıtla
  • Selim9723 Selim9723:
    hakeme dua edin cin con 3 2 Yanıtla
  • Ötüken Göktürk Ötüken Göktürk:
    İlkay dan medet uman Okan bu kafayla giderse şampiyonlar Ligi'nde en az 4 yiyen avaraj takımı olur 4 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi
Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi
Operasyon sinyali mi ABD’nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı Operasyon sinyali mi? ABD'nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı
Emeklilere müjde Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor
Dev banka hedef çıtasını yükseltti Altın rekora yakın, gümüş zirveyi zorluyor Dev banka hedef çıtasını yükseltti! Altın rekora yakın, gümüş zirveyi zorluyor
Taraftarlar havalara uçacak Fenerbahçe’ye resmen piyango vurdu Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

23:30
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:57
Tepkiler çığ gibi büyüyor Tek bir istekleri var
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var
20:49
Galatasaray’a kötü haber Genç yıldız maçın başında sakatlandı
Galatasaray'a kötü haber! Genç yıldız maçın başında sakatlandı
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
20:32
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz
20:16
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
20:16
Sertaç Şanlı, Türkiye’ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
19:27
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 02:14:48. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.