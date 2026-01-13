Galatasaray, Fethiyespor\'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşı karşıya geldi. Fethiye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

FETHİYESPOR'UN GOLÜ OFSAYT

14. dakikada Fethiyespor ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Melih Okutan sağ ayağıyla vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı kaldırıldı.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

35. dakikada Galatasaray'ın hücumunda Kazımcan ceza sahası dışı sol çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı top savunmada Şahan'dan sekti. Hakem Ayberk Demirbaş pozisyonda elle oynama tespit ederek penaltı kararı verdi.

ICARDI PENALTIDA KALECİYİ GEÇEMEDİ

36. dakikada Icardi'nin kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Arda Akbulut, sağına gelen topu çıkarmayı başardı. Yapılan inceleme sonucu penaltı, Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girmesi nedeniyle tekrar ettirildi.

TEKRARLANAN PENALTIDA YİNE GOL İZNİ YOK

38. dakikada tekrar edilen penaltı atışında Mauro Icardi'nin vuruşunda kaleci Arda bir kez daha topu kurtardı. Icardi, ikinci penaltının ardından kaleci Arda Akbulut'u tebrik etti.

GALATASARAY'IN GOLÜ İPTAL

Galatasaray, 69. dakikada aradığı golü buldu ancak gol geçerlilik kazanmadı. Sarı-kırmızılılarda sol kanattan yapılan ortanın ardından ceza sahası içi sağ çarprazında bulunan Abdülkerim Bardakcı, topu kafayla soluna indirdi. Pozisyonu takip eden Mauro Icardi, kale sahası içi sağ çarprazından topa dokunarak ağları havalandırdı. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı kalktı.

FETHİYE'DE İLK GOL GELDİ

Cimbom, aradığı golü 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile buldu. Galatasaray'ın sağ iç kulvardan kullandığı serbest vuruşta Barış Alper Yılmaz, sağ ayağıyla ortasını yaptı, ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunun ardından meşin yuvarlak kaleci Arda Akbulut'un üzerinden ağlara gitti.

BARIŞ ALPER YILMAZ'LA FARK İKİYE ÇIKTI

Galatasaray, 81. dakikada Barış Alper Yılmaz ile farkı ikiye çıkararak rahatladı. Sarı-kırmızılılarda topla buluşan Mauro Icardi, sol ayağıyla arka direkte müsait durumdaki Barış Alper Yılmaz'a ortasını açtı. Milli oyuncunun kafa vuruşu direkten ağlara gitti.

FETHİYESPOR GOLÜ BULDU

90. dakikada Fethiyespor farkı bire indirdi. Fethiyespor'un hızlı gelişen atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan, sol ayağıyla ortayı yaptı. Penaltı noktasının üzerinde topu kontrol eden Uğur Ayhan, kale sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı ve top ağlara gitti.

3 PUAN GALATASARAY'IN

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, kupadaki puanını 6'ya yükseltti. Fethiyespor ise 1 puanda kaldı. Türkiye Kupası'nın bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Fethiyespor, Trabzonspor deplasmanına gidecek.