Galatasaray, Frankfurt\'a Konuk Oluyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta maçında bu akşam Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak.

Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Maç TRT 1'den yayımlanacak.

Maçın oynanacağı Frankfurt Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kendilerine yönelik beklentinin fazla olduğunu ve bu doğrultuda bir kadro kurduklarını söyledi.

Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerle yarışacak bir takım kurduk" dedi.

Eintracht Frankfurt teknik direktörü Dino Toppmöller de basın toplantısında Galatasaray'ın kadrosundan övgüyle söz etti ve "İlk 11'lerinde olağanüstü oyuncular olacak" diye konuştu.

Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, sezon başında Victor Osimhen, İlkay Gündoğan ve Leroy Sane gibi dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna kattı.

Son olarak geçen sezon Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş'a kaybeden sarı kırmızılı takım, bunun ardından çıktığı son 16 resmi maçın tamamını kazandı.

Bu sezon da lige iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, çıktığı beş maçın beşinde de galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın UEFA listesinde şu oyuncular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

Türk milli takımının genç oyuncularından Can Uzun da Frankfurt forması giyiyor.

Geçen sezonu Bundesliga'da üçüncü tamamlayan Frankfurt, bu sezon çıktığı üç lig maçında iki galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Kırmızı siyahlı takım son olarak Bayer Leverkusen'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Format nasıl?

Geçen sezon yapılan değişiklikle birlikte Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım sayısı 32'den 36'ya çıkarıldı.

Yeni format uyarınca takımlar hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'nin yeni lig aşamasında sekiz maç oynuyor.

Takımlar sekiz farklı takımla karşılaşıyor.

Bu maçların yarısını evinde, yarısını da deplasmanda oynuyorlar.

İlk sekiz sıradaki takım, son 16 turunu garantileyecek.

9 ile 24'üncü sırada yer alan takımlar da son 16 turu için iki maçlı bir play-off oynayacak.

Turnuvayı 25'inci veya daha alt sırada bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılamadan elenecek.

Ligi 9 ile 16'ncı sırada bitiren takımlar eleme aşaması play-off kurasında seri başı olacak. Bu takımlar 17 ile 24'üncü sırada yer alan bir takımla karşılaşacak.

Play-off turunda zafer elde eden takımlar, direkt son 16 turuna giden takımlarla eşleşecek.

Son 16 turundan itibaren maçlar mevcut sistemdeki gibi oynanacak. Final ise UEFA tarafından seçilen tarafsız bir sahada oynanacak.