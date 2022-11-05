Okan Buruk'un derbi sonrası "Böyle de bitebilirdi" diyerek verdiği skor ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Okan Buruk'un derbi sonrası "Böyle de bitebilirdi" diyerek verdiği skor ağızları açık bıraktı

05.11.2022 23:08

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maç sonrası sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Çok fazla fırsatı değerlendiremediklerini belirten Buruk, "İlk yarıda tam olarak üstümüzde bir tutukluk vardı, 1-0'dan sonra bile. İkinci yarıda oyuna çok hakim olduk. 2-1 bitti ama 7-3 bitebilirdi." dedi. Deneyimli çalıştırıcının bu ifadeleri sosyal medyada bazı futbolseverler tarafından abartılı bulundu.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk mücadele sonrası oyunu değerlendirdi.

"2-1 BİTTİ AMA 7-3 DE BİTEBİLİRDİ"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Futbolcu olarak ilk derbim Beşiktaş'a karşı oynadım ve 2 gol attım. Bugün de takım olarak 2 gol attık. Kazanmak sevindiriciydi. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Kazanınca hoca dokundu oluyor, kaybedince hoca yanlış yaptı. Her hoca bir şey deniyor. Sahada bir şeyleri belirleyen oyunculardır. Biz takım olarak oynarsak kazanırız dedim. İlk yarıda tam olarak üstümüzde bir tutukluk vardı, 1-0'dan sonra bile. İkinci yarıda oyuna çok hakim olduk. 2-1 bitti ama 7-3 bitebilirdi." ifadelerini kullandı.

ABARTILI BULANLAR OLDU

Deneyimli hocanın bu ifadeleri sosyal medyada bazı futbolseverler tarafından abartılı bulundu. Okan Buruk için "Abarttı" şeklinde yorumlar yapıldı.

Okan Buruk'un açıklamalarının devamı şöyle:

"ÇOK GOL ATABİLİRDİK"

"11. topumuz oldu direkten dönen, rekora gidiyoruz. Galatasaray'da sonlandırma eksik deniyor ama bazen top 3 direk arasından geçmiyor, direğe vuruyor. Düzeltmemiz gereken şeyler. 2 hafta önce muhteşem başlangıç yaptık. Gol rekoruna giderken hakem hatası oldu. Bugün takım olarak elimizden geleni yaptık. Beşiktaş'ın da şansları vardı ama kazanmayı hak ettik. Çok gol atabilirdik.

"BUGÜN ÇOK İYİLERDİ"

Beşiktaş'ın çok fazla uzun top oynayacağını biliyorduk. Nkoudou, Cenk görünce bunu oynayacaklarını anladık. Maçın büyük bölümü böyle oynandı. Bazen ikinci topları almakta zorlandık. Oyun olarak daha kaliteli oynayan, daha modern oynayan taraftık. Bu oyunun karşılığını 2-1 ile aldık. Hedeflerimiz devam ediyor. Ligin çok başı. Üst üste 2 maç kazandık ama hiçbir şey kazanmış değiliz. En zorlu fikstürü oynayan takımız. Çok zorlu bir fikstürdeyiz. İyi oynayıp kaybettiğimiz puanlar vardı. Genel olarak bakınca Galatasaray daha iyi olacak. Bugünkü oyunu kendi adıma abartmıyorum. Daha iyisini yapabilecek takımız. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Bugün çok iyilerdi. Taraftarlara bu galibiyeti vermek, onlarla bu galibiyeti kutlamak çok önemli. Galatasaray hedefleri doğrultusunda en iyisini yapmaya çalışacak.

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Dizilişimiz ile Mertens'i Icardi'nin yanına sokmaya çalışıyoruz. Statik olan, 'box'ın içinde olan Icardi. Topları Icardi'ye getirirsek atacağını biliyoruz. Ceza sahası içinde hedefimiz o. Bu hafta bunun için çok çalıştık. Icardi, baştan sona hücum presini de çok iyi yaptı. Tam bir takım oyuncusuydu. Muhteşem oynadı. Galatasaraylıların ondan çok beklentisi var. En iyisini yapmaya çalışıyor.

"MUSLERA MAÇ SONUNDA KONUŞTU"

Kazandıktan sonra hedeflerimiz Muslera dile getirdi ve arkadaşlarına hatırlattı. Birbirimize sarılmamız çok önemli. Tesiste böyleyiz ama kazanınca birliktelik daha farklı bir boyuta geliyor. Muslera, takım kaptanı olarak takıma karşı sorumluluklarını doğru yerine getiriyor. Takım ruhunu ortaya çıkarmak için konuştu Muslera maç sonunda."

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Galatasaray, Okan Buruk, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'un derbi sonrası 'Böyle de bitebilirdi' diyerek verdiği skor ağızları açık bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk'un derbi sonrası "Böyle de bitebilirdi" diyerek verdiği skor ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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