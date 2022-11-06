Rıdvan Dilmen'in canlı yayında dediklerini duyan Fenerbahçe taraftarı televizyonu kapadı - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen'in canlı yayında dediklerini duyan Fenerbahçe taraftarı televizyonu kapadı

06.11.2022 00:14
Rıdvan Dilmen'in canlı yayında dediklerini duyan Fenerbahçe taraftarı televizyonu kapadı

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği mücadeleyi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Fenerbahçe ile sarı-kırmızılılar arasındaki farkın az olduğunu belirten Dilmen, "Galatasaray'ın sezon başında son dakikalarda kazandığı maçlar. Lige ara verildiğinde Fenerbahçe evinde 8 maç oynamış olacak, Galatasaray 5. O yüzden bu puan farkları yüksek diyemeyiz." ifadelerini kullandı. Ünlü yorumcunun bu sözlerine sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Derbiyi TV8.5 ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen'in sözleri Fenerbahçe taraftarını kızdırdı

"PUAN FARKLARI YÜKSEK DİYEMEYİZ"

Rıdvan Dilmen yaptığı değerlendirmede, "Galatasaray'ın sezon başında son dakikalarda kazandığı maçlar. Lige ara verildiğinde Fenerbahçe evinde 8 maç oynamış olacak, Galatasaray 5. O yüzden bu puan farkları yüksek diyemeyiz." ifadelerini kullandı.

DİLMEN'E TEPKİ GÖSTERDİLER

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkının az olduğunu savunan Dilmen'e Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi.

Rıdvan Dilmen'in canlı yayında dediklerini duyan Fenerbahçe taraftarı televizyonu kapadı
Rıdvan Dilmen'in canlı yayında dediklerini duyan Fenerbahçe taraftarı televizyonu kapadı
Rıdvan Dilmen'in canlı yayında dediklerini duyan Fenerbahçe taraftarı televizyonu kapadı

Rıdvan Dilmen'in yorumları şöyle:

"UMUT MERAŞ HİÇ HAZIR DEĞİL"

" Şenol Güneş, ikinci yarıda Galatasaray'ın oyununa katkı sağladı taktik olarak. Ancak Galatasaray puan kaybetse gerçekten yazık olurdu. Beşiktaş'ta Masuaku'nun olmaması bütün dengeleri alt üst etti. Umut Meraş hiç hazır bir görüntü vermedi.

"YUKARI SIRALARDAN KOPMADI"

Şenol Güneş'in 2-1'den sonra fazla risk aldığını düşünüyorum. Maç 5-1'e gidebilirdi. Icardi, bu işleri yapabilirse fizik açığını kapatacaktır, usta işi gol vuruşları yaptı gerçekten. Keza Mertens de öyle, resital yaptı ikinci yarıda... Icardi ve Mertens'in yanı sıra Rashica'nın da formayı aldığını söyleyebiliriz artık. Galatasaray o kadar zorlu bir fikstürden geçti ki teknik direktör kovdurur bu maçlar. Ona rağmen yukarı sıralardan kopmadı.

"GALATASARAY İÇİN KIRILMA MAÇIYDI"

Galatasaray, 1 maç eksiği ile Beşiktaş'ın önüne geçti. Kırılma maçıydı Galatasaray için. O yüzden bugün alınan sonucun yanında gösterilen performansın da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tayyip Talha tecrübesiz bir stoper henüz. 50 bin kişinin önünde, karşısında da Mauro Icardi gibi bir yıldız varken biraz açık vermesi normal. Umut Meraş yerine de sol bekte Tayfur Bingöl başlayabilirdi.

"FENERBAHÇE'NİN ELİ RAHAT"

Rakibinizde Kerem, Mertens, Rashica, Icardi gibi oyuncular sahadayken hem Cenk hem Weghorst hem de Muleka'yı oyunda tutmak bence biraz fazla riskli bir hareketti. Bu oyuncuların hepsi direkt olarak santrfor. Bir de yanlarında Redmond var. Oyunun sonlarında 2-2'yi bulma şansı geldi ama Galatasaray maçı sonuna kadar hak etti. Beşiktaş, Josef de Souza ceza yedikten sonra oyuncuyu geri kazanamadı. Beşiktaş'ın yerli kalitesi zayıf, Galatasaray'ın yeterli değil. Fenerbahçe'nin geniş kadrosu sayesinde eli rahat bu konuda. Keza Başakşehir'de geniş kadroya sahip."

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Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'in canlı yayında dediklerini duyan Fenerbahçe taraftarı televizyonu kapadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'in canlı yayında dediklerini duyan Fenerbahçe taraftarı televizyonu kapadı - Son Dakika
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