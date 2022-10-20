Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un bugün yaptığı açıklamaların ardından sarı-kırmızılı kulüp saat 19.07'de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Süper Lig'in geride kalan 10 haftasındaki ceza alanı içerisine atılan paslar, kilit paslar, gol beklentisi ve rakip ceza sahası içerisinde topla buluşma ile penaltı istatistiklerinin yer aldığı raporu "Gerçeklerden daha büyük güç yoktur…" ifadeleriyle paylaştı.
Galatasaray'ın paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlardan kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni geldi. Ayrıca taraftarlar paylaşımın saat 19.07'de yapılarak Fenerbahçe'ye bir göndermede bulunulduğunu belirtti.
Galatasaray'ın paylaştığı istatistikler şöyle:
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar - Son Dakika