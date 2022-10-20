Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar

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Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un bugün yaptığı açıklamaların ardından sarı-kırmızılı kulüp saat 19.07'de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"GERÇEKLERDEN DAHA BÜYÜK GÜÇ YOKTUR"

Sarı-kırmızılı kulüp, Süper Lig'in geride kalan 10 haftasındaki ceza alanı içerisine atılan paslar, kilit paslar, gol beklentisi ve rakip ceza sahası içerisinde topla buluşma ile penaltı istatistiklerinin yer aldığı raporu "Gerçeklerden daha büyük güç yoktur…" ifadeleriyle paylaştı.

PAYLAŞIM 19.07'DE YAPILDI

Galatasaray'ın paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlardan kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni geldi. Ayrıca taraftarlar paylaşımın saat 19.07'de yapılarak Fenerbahçe'ye bir göndermede bulunulduğunu belirtti.

Galatasaray'ın paylaştığı istatistikler şöyle: