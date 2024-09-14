Galatasaray\'ın yeni transferi Roland Sallai, sahaya çıkmadan tarihe geçti

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Galatasaray'ın yaz transferini Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'dan kadrosuna kattığı Roland Sallai ile kapattı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi, daha sahaya çıkmadan kulüp tarihine geçti.

GALATASARAY TARİHİNDEKİ İLK MACAR FUTBOLCU

Roland Sallai, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki ilk Macar futbolcu oldu. Daha önce 52 farklı ülkeden 206 yabancı oyuncuyu kadrosuna dahil eden "Cimbom", Roland Sallai'yi Almanya ekibi Freiburg'dan kadrosuna katarak ilk defa Macar bir futbolcuyu transfer etti.

GEÇEN SEZON KARNESİ

Roland Sallai, Bundesliga ekibi Freiburg ile geçen sezon 37 maça çıktı. Macar kanat oyuncusu, 2023-2024 sezonunda Freiburg ile çıktığı 37 maçta 8 gol ve 4 asist kaydetti.

GALATASARAY'IN DİĞER TRANSFERLERİ

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, transfere geçen sezon kadrosunda bulunan Hakim Ziyech'in bonservisini alarak başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Belçikalı santrfor Michy Batshuayi, Danimarka'nın Kopenhag takımından 21 yaşındaki sağ bek Elias Jelert, İngiltere'nin Norwich City takımından Brezilyalı orta saha Gabriel Sara, Fransa'nın Monaco takımından Ismail Jakobs ve İtalya'nın Napoli takımından Victor Osimhen'i renklerine bağladı.

EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN

Galatasaray, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu Transfer dönemine kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 201 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Cimbom, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılar'dan yana kullandı. Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

TÜRK ASILLI YABANCILAR

Galatasaray'da başka ülke vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu forma giydi. İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ve Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

GALATASARAY'IN YABANCI FUTBOLCULARI

Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle;

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.