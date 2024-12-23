Galatasaray Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray Liderliğini Sürdürdü

Galatasaray Liderliğini Sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında 5-1'lik Kayserispor galibiyetiyle namağlup liderliğini korudu.

23.12.2024 22:45
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftası itibarıyla ilk devre tamamlanırken, Galatasaray 44 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta bugün oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı. Konyaspor'un BAY geçtiği haftada oynanan 9 müsabakada toplam 24 gol atıldı. Haftanın en gollü karşılaşması Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanırken Aslan, 5 gollük galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında; Beşiktaş ise evinde Alanyaspor'a karşı puan kaybetti.

Zirvede 8 puanlık fark

Kayserispor'u 5-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini alan Galatasaray, 16 maç sonunda namağlup liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada puanını 44'e yükselterek farkı da 8'e çıkardı. Sarı-lacivertliler haftanın açılış maçında Eyüpspor karşısında karşılıklı atılan gollerle sahadan 1 puanla ayrıldı. Fenerbahçe son 2 deplasmanda 5 puan kaybederek şampiyonluk yarışında yara aldı. Ligde Samsunspor 30 puanla 3. sırada bulunurken, Göztepe 28 puanla haftayı 4. sırada tamamladı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Eyüpspor - Fenerbahçe: 1-1

Sivasspor - Samsunspor: 0-0

Beşiktaş - Alanyaspor: 1-1

Gaziantep FK - Antalyaspor: 2-0

Göztepe - Çaykur Rizespor: 3-0

Kayserispor - Galatasaray: 1-5

Trabzonspor - Bodrum FK: 1-0

Başakşehir FK - Kasımpaşa: 2-2

Hatayspor - Adana Demirspor: 1-3 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, Fenerbahçe, Politika, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika

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