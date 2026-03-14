Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı

14.03.2026 21:54
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir'i 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. RAMS Başakşehir, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-0 kazandı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN GEÇİT YOK

22. dakikada Sallai'nin ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Yusuf Sarı'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

TORREIRA'DAN NEFİS ŞUT

36. dakikada Kemen'e yaptığı baskı sonucunda topu kapan Torreira, meşin yuvarlağı ceza yayı içindeki Sara'ya verdi. Brezilyalı oyuncu, uygun şut açısı bulamayınca pasını yeniden Torreira'ya aktardı. Uruguaylı futbolcunun ceza yayının solundan çıkardığı şutta, top auta çıktı.

DAVINSON'UN GOLÜ OFSAYT

39. dakikada Galatasaray golü buldu ancak bayrak havada. Noa Lang'ın kullandığı kornerde Singo'nun kafa vuruşu direkten döndü. Sanchez topu ağlara gönderdi ancak karar ofsayt oldu.

KONUK EKİP 10 KİŞİ KALDI

RAMS Başakşehir, 56. dakikada 10 kişi kaldı. Konuk ekibin formasını giyen Ebosele, yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

Galatasaray, 57. dakikada öne geçti. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte bulunan Singo, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Fildişili oyuncu, ligdeki ilk golünü atmayı başardı.

OSIMHEN İLE FARK İKİYE ÇIKTI

Galatasaray, 66. dakikada farkı ikiye çıkardı. Yunus'un savunma arkası pasında topu alan Osimhen, ceza sahası içinde sağ çaprazdan şut çekti ve top Başakşehirli savunma oyuncusuna da çarparak ağlara gitti.

BİR GOL DE NGAHA'DAN GELDİ

84. dakikada üçüncü gol geldi. Savunma arkasına sarkan Yunus Akgün, kaleciyle karşı karşıya durumda pasını Ngaha'ya çıkardı. Genç oyuncu, boş kaleye topu ağlara yolladı. Ngaha da Singo gibi, ligdeki ilk golünü attı.

ZİRVEDE PUAN FARKI AÇILDI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 64'e yükselten sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. RAMS Başakşehir ise 42 puanda kaldı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

    Yorumlar (9)

  • Apple User Apple User:
    joker devreye girdi başakşehir haksız ikinci sarı karttan kırmızı gördü Allah görüyor hemen hemen her maçta yapılan haksızlıkları 8 44 Yanıtla
    1970 1970:
    Bu kafayla müzmin ikincilik normal 2 0
  • yunus emre ozmen yunus emre ozmen:
    şimdi şampiyonlar ligine odaklı oyun oynayabiliriz... Tebrikler Galatasarayım ???? 46 2 Yanıtla
  • Fatma123456 Fatma123456:
    ŞAMPİYON GALATASARAYIM... 37 2 Yanıtla
  • Umut Ürgün Umut Ürgün:
    bütün takımların babası Gs dir 32 4 Yanıtla
  • 1970 1970:
    Aslanı benim 28 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
