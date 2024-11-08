Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Performansı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Performansı

Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yenerken Fenerbahçe, Alkmaar'a 3-1 kaybetti ve puan kaybetti.

08.11.2024 10:46
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GALATASARAY

Tottenham karşısında etkili futbol oynayarak 3-2 kazanan Sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi'nde yenilgisiz devam ediyor. Galatasaray bu sonuçla 10 puana yükselip Avrupa Ligi'nde 3'üncü sıraya yerleşti.

FENERBAHÇE

Alkmaar deplasmanında beklenen performansın çok uzağında kalan Sarı-lacivertliler 3-1 kaybederek 5 puanda kaldı. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde bu sonucun ardından 21'inci sıraya geriledi.

BAŞAKŞEHİR

Kopenhag deplasmanında 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik skorla ayrılan Başakşehir büyük fırsat tepti. Başakşehir konferans liginde 3 maç sonunda 1 puan ile 32'inci sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ

- Günü izinli geçirecek olan Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

TRABZONSPOR

11.00 Trabzonspor Divan Başkanı Mahmut Ören, Ziyabey Tesisleri Divan Başkanlık Kurulu'nda basın açıklaması yapacak.

SÜPER LİG

20.00 Kasımpaşa - Kayserispor

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20.00 Ümraniyespor - Iğdır FK

BASKETBOL

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22.00 ASVEL - Fenerbahçe Beko

VOLEYBOL

- Efeler Ligi

18.00 Ziraat Bankkart - Rams Global Cizre Belediyespor

FEDERASYON GENEL KURULLARI

Binicilik Federasyonu ve Geleneksel Güreşler Federasyonlarında genel kurullar ve başkanlık seçimleri yapılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Performansı - Son Dakika

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