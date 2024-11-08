GALATASARAY
Tottenham karşısında etkili futbol oynayarak 3-2 kazanan Sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi'nde yenilgisiz devam ediyor. Galatasaray bu sonuçla 10 puana yükselip Avrupa Ligi'nde 3'üncü sıraya yerleşti.
FENERBAHÇE
Alkmaar deplasmanında beklenen performansın çok uzağında kalan Sarı-lacivertliler 3-1 kaybederek 5 puanda kaldı. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde bu sonucun ardından 21'inci sıraya geriledi.
BAŞAKŞEHİR
Kopenhag deplasmanında 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik skorla ayrılan Başakşehir büyük fırsat tepti. Başakşehir konferans liginde 3 maç sonunda 1 puan ile 32'inci sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ
- Günü izinli geçirecek olan Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
TRABZONSPOR
11.00 Trabzonspor Divan Başkanı Mahmut Ören, Ziyabey Tesisleri Divan Başkanlık Kurulu'nda basın açıklaması yapacak.
SÜPER LİG
20.00 Kasımpaşa - Kayserispor
1. LİG
20.00 MKE Ankaragücü - Esenler Erokspor
20.00 Ümraniyespor - Iğdır FK
BASKETBOL
- EuroLeague
20.00 Anadolu Efes - Monaco
22.00 ASVEL - Fenerbahçe Beko
VOLEYBOL
- Efeler Ligi
18.00 Ziraat Bankkart - Rams Global Cizre Belediyespor
FEDERASYON GENEL KURULLARI
Binicilik Federasyonu ve Geleneksel Güreşler Federasyonlarında genel kurullar ve başkanlık seçimleri yapılacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Performansı - Son Dakika
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