Galler: Kazanmak İçin Geliyoruz

Spor

Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy: Kazanmak için sahaya çıkacağız

Samed Aydın SUN - Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, - GALLER Milli Takımı Teknik Direktörü Craig Bellamy, "Her maç ilk 20 dakika düşünüyorum. 'Nasıl geçecek' diyorum. Neresi ve ne zaman olursa olsun biz kazanmayı düşünüyoruz. Her skor bütün perspektiften bakınca önemlidir. Türkiye'ye saygı duyuyorum ama biz mümkün olduğunca kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanmak için buradayız" dedi.

Galler Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 5'inci maçında yarın Kayseri'de A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Craig Bellamy ve futbolculardan Ben Davies açıklamalarda bulundu.

Maçın önemine değinen teknik direktör Craig Bellamy, "Yarınki oyun öncekinden başka bir zorlukta olacak. Tutkulu bir ülkeye tekrardan gelmek futbol açısından çok güzel. Türkiye'deki oyuncularla oynamak da çok güzel. 'Nasıl oynayacağız?' sorusu asıl sınavımız oluyor. Topla ne kadar iyiyiz, hangi stratejileri uygulamamız gerekiyor? Bunların cevabına gelince; futbolda sonuç olarak iyi olmak gerekiyor. Ben bu takımda stratejilerimiz ile bu takımı daha iyiye getireceğim ama dominant olmamız gerekiyor" diye konuştu.

'HER ŞEYİN EN İYİSİ OLMAK ZOR'

Her maç kendilerini geliştirdiklerini söyleyen Bellamy, "Sadece uluslararası değil bütün maçlarda da biz kendimize sorular soruyoruz. 6 maç yaptık ve bunlardan birisi bugüne kadar bize gerçekçi perspektifler verdi. Şu ana kadar iyi ilerledik diye düşünüyoruz. Yarın da iyi olacak diyoruz ama yine de ne olur bilemiyorum. Sürekli 'Biz kimiz' sorusunu soruyorum. Şu ana kadar güzel bir açı yaşadık, iyi geldik; yarın iyi olacağız. Geliştikçe de her maça iyi çıkacağız. Her şeyin en iyisi olmak zor. Kolay bir yola da girmedik ama sonuçta kendimizi geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE GÜZEL STATLAR VAR'

Kadir Has Stadyumu'nun atmosferi ile ilgili sorulan soruya ise Bellamy, "Gerçekten heyecan verici bir stadyum. Stadyumun fotoğraflarını daha önce gördüm. Stadyuma aşina olduğumuzu biliyoruz. Türkiye'nin geneline baktığımızda böyle güzel statlar var. İyi antrenörleri de var. Buranın insanları da arkadaş canlısı. Güzel bir coğrafya. Burada oynamak çok güzel. Futbola gerçekten tutkulular. Buradaki oyuncular da çok heyecanlı ama aynı zamanda tecrübeliler" cevabını verdi.

'KAZANMAK İÇİN BURADAYIZ'

A Milli Takım'a saygı duyduklarını da söyleyen Craig Bellamy, şunları kaydetti:

"Farklı bir durum bekliyoruz. Daha önceki oyuncularımızla da gözlem yapıyoruz. Teknik direktörlerini tanımaya çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda çalışmalarını gördük. İyi bir menajer olmak farklı bir stratejiye adapte etmek böylece hem kendini geliştirmeyi hem de oyuna sinerji katmayı da sağlayabilir. Tüm maçları oynamak heyecan verici oluyor. Her maç ilk 20 dakika düşünüyorum. Nasıl geçecek diyorum. Neresi ve ne zaman olursa olsun biz kazanmayı düşünüyoruz. Her skor bütün perspektiften bakınca önemlidir. Türkiye'ye saygı duyuyorum ama biz mümkün olduğunca kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanmak için buradayız. Her maça da kazanmak için çıkıyoruz. 90 dakika uzun bir süre. İlla ki bir baskı uygulayacağız. Türkiye'de böyle yapacak. Oynayıp göreceğiz."

BEN DAVIES: ZOR BİR MAÇ OLACAK

Galler Milli Takımı oyuncularından Ben Davies ise, "İlk maçta iyi bir performans sergiledik. Eksiklerimiz de vardı ama bunların farkındayız. Bu maç farklı olacak. Kendimizi yeterince geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Zor bir maç olacak ama kazanmaya geldik. Yeni bir teknik adamla çalışıyoruz. Onun oyun sistemine alışmaya çalışıyoruz. Birlikte iyi bir gelişme yaşıyoruz. Bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. İlk maçta oğlum yeni doğmuştu. O yüzden maça tam anlamıyla odaklanamadım. Ama bu maça iyi hazırlandığımı söyleyebilirim. Önemli iki maça çıkacağız. Bunlardan ilki iyi bir takım olan Türkiye. Bunun için bu hafta yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Türkiye kendi evinde oynayacak. O yüzden baskılı oyunu tercih edecek. Zor bir maç olacak. Kazanmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.