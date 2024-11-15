Galler: Kazanmak İçin Geliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galler: Kazanmak İçin Geliyoruz

Galler: Kazanmak İçin Geliyoruz

Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy, Türkiye ile oynayacakları maçta kazanma hedefinde olduklarını belirtti.

15.11.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy: Kazanmak için sahaya çıkacağız

Samed Aydın SUN - Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, - GALLER Milli Takımı Teknik Direktörü Craig Bellamy, "Her maç ilk 20 dakika düşünüyorum. 'Nasıl geçecek' diyorum. Neresi ve ne zaman olursa olsun biz kazanmayı düşünüyoruz. Her skor bütün perspektiften bakınca önemlidir. Türkiye'ye saygı duyuyorum ama biz mümkün olduğunca kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanmak için buradayız" dedi.

Galler Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 5'inci maçında yarın Kayseri'de A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Craig Bellamy ve futbolculardan Ben Davies açıklamalarda bulundu.

Maçın önemine değinen teknik direktör Craig Bellamy, "Yarınki oyun öncekinden başka bir zorlukta olacak. Tutkulu bir ülkeye tekrardan gelmek futbol açısından çok güzel. Türkiye'deki oyuncularla oynamak da çok güzel. 'Nasıl oynayacağız?' sorusu asıl sınavımız oluyor. Topla ne kadar iyiyiz, hangi stratejileri uygulamamız gerekiyor? Bunların cevabına gelince; futbolda sonuç olarak iyi olmak gerekiyor. Ben bu takımda stratejilerimiz ile bu takımı daha iyiye getireceğim ama dominant olmamız gerekiyor" diye konuştu.

'HER ŞEYİN EN İYİSİ OLMAK ZOR'

Her maç kendilerini geliştirdiklerini söyleyen Bellamy, "Sadece uluslararası değil bütün maçlarda da biz kendimize sorular soruyoruz. 6 maç yaptık ve bunlardan birisi bugüne kadar bize gerçekçi perspektifler verdi. Şu ana kadar iyi ilerledik diye düşünüyoruz. Yarın da iyi olacak diyoruz ama yine de ne olur bilemiyorum. Sürekli 'Biz kimiz' sorusunu soruyorum. Şu ana kadar güzel bir açı yaşadık, iyi geldik; yarın iyi olacağız. Geliştikçe de her maça iyi çıkacağız. Her şeyin en iyisi olmak zor. Kolay bir yola da girmedik ama sonuçta kendimizi geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE GÜZEL STATLAR VAR'

Kadir Has Stadyumu'nun atmosferi ile ilgili sorulan soruya ise Bellamy, "Gerçekten heyecan verici bir stadyum. Stadyumun fotoğraflarını daha önce gördüm. Stadyuma aşina olduğumuzu biliyoruz. Türkiye'nin geneline baktığımızda böyle güzel statlar var. İyi antrenörleri de var. Buranın insanları da arkadaş canlısı. Güzel bir coğrafya. Burada oynamak çok güzel. Futbola gerçekten tutkulular. Buradaki oyuncular da çok heyecanlı ama aynı zamanda tecrübeliler" cevabını verdi.

'KAZANMAK İÇİN BURADAYIZ'

A Milli Takım'a saygı duyduklarını da söyleyen Craig Bellamy, şunları kaydetti:

"Farklı bir durum bekliyoruz. Daha önceki oyuncularımızla da gözlem yapıyoruz. Teknik direktörlerini tanımaya çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda çalışmalarını gördük. İyi bir menajer olmak farklı bir stratejiye adapte etmek böylece hem kendini geliştirmeyi hem de oyuna sinerji katmayı da sağlayabilir. Tüm maçları oynamak heyecan verici oluyor. Her maç ilk 20 dakika düşünüyorum. Nasıl geçecek diyorum. Neresi ve ne zaman olursa olsun biz kazanmayı düşünüyoruz. Her skor bütün perspektiften bakınca önemlidir. Türkiye'ye saygı duyuyorum ama biz mümkün olduğunca kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanmak için buradayız. Her maça da kazanmak için çıkıyoruz. 90 dakika uzun bir süre. İlla ki bir baskı uygulayacağız. Türkiye'de böyle yapacak. Oynayıp göreceğiz."

BEN DAVIES: ZOR BİR MAÇ OLACAK

Galler Milli Takımı oyuncularından Ben Davies ise, "İlk maçta iyi bir performans sergiledik. Eksiklerimiz de vardı ama bunların farkındayız. Bu maç farklı olacak. Kendimizi yeterince geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Zor bir maç olacak ama kazanmaya geldik. Yeni bir teknik adamla çalışıyoruz. Onun oyun sistemine alışmaya çalışıyoruz. Birlikte iyi bir gelişme yaşıyoruz. Bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. İlk maçta oğlum yeni doğmuştu. O yüzden maça tam anlamıyla odaklanamadım. Ama bu maça iyi hazırlandığımı söyleyebilirim. Önemli iki maça çıkacağız. Bunlardan ilki iyi bir takım olan Türkiye. Bunun için bu hafta yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Türkiye kendi evinde oynayacak. O yüzden baskılı oyunu tercih edecek. Zor bir maç olacak. Kazanmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Milli Takım, Türkiye, Galler, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galler: Kazanmak İçin Geliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 AK Partili başkandan canlı yayında skandal “torpil“ savunması AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması
14:03 Fay hattı bulunmayan Rize’de nasıl deprem oldu Naci Görür açıkladı Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
13:50 Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:54 Bakan Tunç’tan konser soruşturması için “Vız gelir tırıs gider“ diyen İmamoğlu’na yanıt Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt
17:17 Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı
22:39 Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası
22:21 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Anayasa Değişikliği Açıklaması TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anayasa Değişikliği Açıklaması
22:12 Orkun Kökçü’den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı Orkun Kökçü'den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı
22:09 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yanıtladı: Adalet Bakanı mı olacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yanıtladı: Adalet Bakanı mı olacak?
21:28 Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi
21:11 Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz
21:10 Wanda Nara’nın Icardi’yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi Wanda Nara'nın Icardi'yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi
20:58 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı
20:40 AK Parti’li Özlem Zengin’den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 15:35:55. #1.12#
SON DAKİKA: Galler: Kazanmak İçin Geliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.