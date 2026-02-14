Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe'nin - Son Dakika
Spor

Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe'nin

Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe'nin
14.02.2026 22:02  Güncelleme: 23:40
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe'nin
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ligdeki puanını 52'ye yükseltti. Bordo-mavililer, 45 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.

SKRINIAR NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

5. dakikada Asensio'nun sol taraftan yerden pasında arka direkte Skriniar'ın altıpas içinde vuruşunda, savunmada Lovik'e çarpan top uzaklaştı.

TRABZONSPOR MAÇA GOLLE BAŞLADI

6. dakikada Trabzonspor ilk atağında golü buldu. Nwaiwu'nun uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Muçi, öne çıkan kaleci Ederson'un üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

FENERBAHÇE'DEN KARŞILIK GECİKMEDİ

15. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Talisca'nın şutunda, top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti.

TRABZON'DA SAHNEDE KEREM VAR

34. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Pina'nın pasında topu kapan İsmail Yüksek, Asensio'yu gördü. Bu futbolcunun aktardığı top ile ceza alanı sol çaprazında buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan filelere gitti.

SKORA YENİDEN EŞİTLİK GELDİ

43. dakikada bu kez Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Lovik'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, yerden seken top kaleci Ederson'un solundan filelerle buluştu.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe, 48. dakikada bir kez daha öne geçti. Sarı-lacivertlilerde art arda paslaşmalar sonrasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu geriye çevirdi. Penaltı noktasına yakın çevrede Asensio'nun buluştuğu topta, kalenin sol tarafına doğru yaptığı vuruş ile gol geldi.

MUÇI'NİN ŞUTU DIŞARIDA

80. dakikada Asensio'nun orta alanda kaybettiği top sonrasında topu alıp ceza sahasına kadar süren Ernest Muçi'nin şutu yandan auta çıktı.

TRABZON'DA 3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 52'ye yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Karadeniz ekibi Trabzonspor ise 45 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayacak. Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ferhat Ataş Ferhat Ataş:
    hakem sağolsun fenerim ilk golünde el vardı 13 68 Yanıtla
    AZİZ ERCAN ÇELİKLİ AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:
    Ağlamak serbest. 26 2
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    göz.doktoruna git bilader. 18 3
    Ayhan Tezcan Ayhan Tezcan:
    Ferhat yapma daha iyi kılıf bulabilirsin 12 0
  • Can Gönül Can Gönül:
    Galatasaray in kız kardeşinin iniltisi duyuldumu İstanbul dan 41 16 Yanıtla
    Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Can Mayıs'ta alışıksın almaya hikaye anlatma boşuna. 4 0
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    duydular duydular )))))) 0 0
    Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Duyduğun ses anadan geliyor ondan tanıdık gelmiştir. 0 0
  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Maşallah Rabb'im sayımızı yükseltsin inşallah. Sarı Kanaryam 37 8 Yanıtla
  • Yaman Auto Yaman Auto:
    harambahçe yerden kalkmayan bahçe yatacak yeriniz yok 6 30 Yanıtla
    ekenel ekenel:
    ağla ağla iyi gelir ha ha haaaaa 0 0
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    bizimle beraber maçı seyreden pesetlere teşekkür ederim. geçmiş olsun 23 2 Yanıtla
