Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe\'nin

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.
5. dakikada Asensio'nun sol taraftan yerden pasında arka direkte Skriniar'ın altıpas içinde vuruşunda, savunmada Lovik'e çarpan top uzaklaştı.
6. dakikada Trabzonspor ilk atağında golü buldu. Nwaiwu'nun uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Muçi, öne çıkan kaleci Ederson'un üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
15. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Talisca'nın şutunda, top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti.
34. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Pina'nın pasında topu kapan İsmail Yüksek, Asensio'yu gördü. Bu futbolcunun aktardığı top ile ceza alanı sol çaprazında buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan filelere gitti.
43. dakikada bu kez Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Lovik'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, yerden seken top kaleci Ederson'un solundan filelerle buluştu.
Fenerbahçe, 48. dakikada bir kez daha öne geçti. Sarı-lacivertlilerde art arda paslaşmalar sonrasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu geriye çevirdi. Penaltı noktasına yakın çevrede Asensio'nun buluştuğu topta, kalenin sol tarafına doğru yaptığı vuruş ile gol geldi.
80. dakikada Asensio'nun orta alanda kaybettiği top sonrasında topu alıp ceza sahasına kadar süren Ernest Muçi'nin şutu yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 52'ye yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Karadeniz ekibi Trabzonspor ise 45 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayacak. Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.
