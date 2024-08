Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: İlk maç sıkıntılarımızı görmek adına fırsat oldu

Spor

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Antalyaspor maçının ardından, "İlk maç sıkıntılarımızı görmek adına fırsat oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, her iki takım adına zorlu maç olduğunu kaydetti. Stoilov, "Nem ve sıcak hava nedeniyle iki takım adına zor bir maç oldu. He iki takım da en iyisini yapmaya çalıştı. Antalyaspor bize nazaran daha fazla topa sahip oldu. Ancak biz daha çok pozisyona girdik. İlk maç sıkıntılarımızı görmek adına fırsat oldu. Takım olmak adına her şeyimizi vereceğiz" diye konuştu. - ANTALYA