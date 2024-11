Güneş: Sorunları bugünden çözeceğiz

Spor

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Şenol Güneş , kötü gidişat sonrası 3 yıllık planını açıklayarak, "Sorunları devre arasına bırakmıyoruz. Ama sorunları bugünden de söylüyoruz, çözeceğiz. Ama devre araları her takım için hatta sene sonu transfer yapılması gerekir. Çünkü fazlalıklar gidecektir, eksiklikler tamamlanacaktır" dedi.

Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşme sonrası bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alınan kötü sonuçlar için taraftarlardan özür dileyen Güneş, "İlk geldiğimde toplantı yaptığımda söylediğim sözler vardı. 5 maç sonra 5 maçta 5 puan aldığımızda da söylediklerimde de benzer şeyler vardı. Bugün de baktığımızda ona benzer sözler söylemek zorunda kaldığım için üzgünüm. Daha da önemlisi takımımızın oynadığı oyundan ve aldığımız sonuçtan dolayı hem oyuncularımız, hem biz, hem yönetim, hem başkan, hem taraftar hepsinin üzgün olduğunu biliyorum. Oynadığımız oyun ve sonuç bizi üzmesi yanında o günkü söylediğimiz ve 5 maç sonrası söylediğimiz konuların aynı yerde olmasından dolayı bütün taraftarlardan, başkandan ve yönetimden özür diliyorum. Çünkü bu işin yetkilisi ve sorumlusu benim. Dolayısıyla daha iyisini yapabilmek için buradayız. O gün de söyledim sorunları, mazeretleri ve şikayetleri söylemeden yola devam edeceğiz" dedi.

'11 MAÇTA 12 PUAN TRABZONSPOR'A YAKIŞMIYOR'

Beklentilere ulaşamadıklarını kaydeden Güneş, "Tabi ki durum tespitleri yapacağız, ama gelinen noktada 11 maçta 12 puan Trabzonspor'a yakışmıyor. Büyük kulüp, büyük takım büyük oyunlar oynamalı. Herkesin gurur duyacağı oyun oynamalı. Beklentilerimize ulaşamadık. Moral bozukluğu ve özgüven sorunu o gün de konuşmuştuk bugün de devam ediyor ki en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Bir takım, fizik teknik, taktik olarak da problem yaşar, psikolojik, fiziksel, zihinsel mertebe olarak, sosyal olarak da problem yaşar. Bizimkisi fizik teknik taktikten daha çok fizik, teknik, taktiği kullanacak özgüven sorunu yaşıyoruz. Beklentilere cevap verememenin de bunu artırdığını düşünüyorum. İstikrarlı da gitmiyoruz" diye konuştu.

'ÇOK BASİT TOP KAYIPLARIMIZ VAR'

Oyuncuların iyi niyetinden bir şikayetinin olmadığını ifade eden Güneş, "Fenerbahçe maçında iyi oynamaya rağmen kaybettik, Rize maçında da öne geçmemize rağmen kaybettik. Yani oyuna başlangıçlarımızda da iyi olsak istikrarlı devam etmiyoruz. Genel felsefemizde oyun yapımızda oyunumuzu etkileyen faktör benden önce de vardı bende de devam ettiğini düşünüyorum o konudaki eleştirilere de saygı duyuyorum, çok basit top kayıplarımız var ve bunların çoğunda da gol yememiz var. Bir de rakibe uzak olup temassız oynamak da oyunumuzu çok olumsuz etkiledi. Bu son maçta da var, yediğimiz gollere baktığımızda. Oyuncuların iyi niyetinden çalışmasından bir şikayetim yok ama kendileri de kendi oyunlarından memnun olmadığı için bir güven kaybıyla sahada oynuyorlar. Bu bir oyuncu değil çok oyuncuda var" şeklinde konuştu.

'PES ETMEDEN SAVAŞACAĞIZ'

Geniş kadroya sahip olunduğunu ancak kadro genişliğinin rekabeti ve başarıyı getirmediğini belirten Güneş şunları söyledi:

"Tabi ki burada kahrolacağız, bu bize yakışan bir oyun değil, sonuç değil, acı çekeceğiz; ama pes etmeden savaşacağız. Daha fazla birbirimize yanaşıp bu durumdan kurtulmak durumundayız. Geniş kadromuz var. Kadronun genişliği, sayısal fazlalığı rekabeti ve başarıyı getirmedi. Çünkü olumsuzluklar üzerine gidince geniş kadroda dışarda kalan da mutsuz oluyor, içerde kalan da bekleneni vermediği zaman o da mutsuz oluyor. Haklı olarak tartışmalar da var. 'Neden onlarla başladık' şeklinde. Eldeki mevcut oyunculardan o günkü duruma göre oynaması gereken tecrübeli ve daha çok uyum sağlayacak oyuncularla öne gidip bir de takımın şartlarına bağlı olarak sakatlığı ve oynadığı mevkiler itibariyle başarıyı yakalayacağım oyuncularla devam edip sonuç almaya çalıştık. Bunda da çok mesafe aldığımızı düşünmüyorum. Takımın tümü için düşünürsek; bunların yeteneklerini, oyuncu karakterlerinin daha iyi olduğunu ben de biliyorum. Ama geldiğimden beri bunlardan çok büyük mesafe aldığımı söyleyemem. Bunu da özgüven kaybı ve maçların da istenen şekilde gitmemesi sebebiyle olumsuz olarak karşımıza çıktı."

'MUTSUZ OLAN OLURSA DEĞERLENDİRİRİZ'

Devre arası transfer sürecine değinen Güneş şöyle devam etti:

"Burada tabi şu da konuşulabilir devre arasına kadar takım üzerinde fazla oynamadan mevcut oyuncuları da kullanarak aynı şekilde teknik heyette veya diğer taraflarda fazla bir şey yapmadan devreye kadar gidip devrede yapacaksak bir iş yapalım. Zaten transfer, oyuncu için bu geçerli, diğer konularda o zaman değerlendirilir. Çünkü daha olumlu daha pozitif işler olacağını düşünüyorduk. Ama bu kadronun sayısal fazlalığıyla idmana çıktığımızda ki bu takımın birçoğu milli takım oyuncusu olanlar da var, verim alamayınca, onlar da kenarda kalınca mutsuz olduğunda, kendileri ile konuştuğum için rahatlıkla konuşuyorum. Bu yeni değil. Bu her oyuncu için geçerli. Bütün oyunculara söyledim. Devre arasına kadar transfer almak ve vermek şansımız yok ama burada mutlu olmayan, gitmek isteyen olursa aidiyet duygusu olmayan olursa değerlendiririz. Aynı şekilde biz de bu kararı verebiliriz. Diğerlerine de 'Şansını kullanırsan kullanamazsan yine de kulüp bul çünkü hazırlıklı ol' dedik. Onlar için de şu anda 4 tane oyuncu. Sadece Umut Bozok zaten kadro dışıydı. Tekrar bir şekilde kadro dışı kalmış oldu. Bir problemden dolayı değil. Çünkü karakterli oyuncu olarak hepsi değerli oyuncular."

'HER OYUNCU GİDEBİLİR'

Takımdan 4 futbolcunun kadro dışı kalmasına ilişkin konuşan Güneş, "Takıma katkı yapamayacağını düşündüğümüz sadece onlar değil. Her oyuncu gidebilir. Haklı eleştiriler de geliyor. 'Oynamayan oyuncular göndermiş oldunuz' deniyor. Hayır oynamayan değil oynayan da gidebilir oynamayan da. Şimdi takımda iyi oynayıp da oyuncu transfer oluyor her takımda olabilir bizde de olabilir. Burada yaptığımız uygulamada elimizde şu anda olan oyuncular içerisinde gitmek isteyen olursa veya bizim gönderme durumumuz olan oyuncular gidebilir. Şu anda sadece 4 arkadaşımız olmuştur, devreye kadar 7 maçımız var. 5 tanesini haftada bir oynadıktan sonra bir boşluk olacak. Sonra 2 maçı oynayıp devre arası olacak. Zaten 13 Ocak'ta transfer ayı var. Dolayısıyla bu kadroyla o zamana kadar gidebileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLUK HEDEFİNDEN UZAKLAŞTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Trabzonspor'un şampiyonluk hedefinden uzaklaştığını söyleyen Güneş, "Sayıyı azaltıp sorumluluğu daha fazla yayarak, rekabeti kendi içinde yapıp, bu özgüven kaybını da gidererek yarışmaya devam etmek istiyoruz. Haklı olarak Trabzonspor'un ismi de belli, beklentisi de belli. Şampiyonluk yarışında olan bir takımdır. Şu anda şampiyonluk hedefinden uzaklaştığımızı düşünüyorum. Ancak Avrupa kupalarına katılmak Türkiye Kupası'nı kazanmak hedefleri arasında olmalı" dedi.

'OLUMSUZ TABLOLAR ORTAYA ÇIKABİLİR'

Devre arasında transferler yapılabileceğine işaret eden Güneş, "Şampiyonluk sonrası bütün takımlarda olduğu gibi bazen başarı kısa süre sürdürülür ama daha sonra kaçınılmaz olarak olumsuz tablolar ortaya çıkabilir. Trabzonspor da bunu yaşadı. Şu anda elimizde olan oyunculardan 3-5 tanesi o şampiyon kadrodan olan oynayan kaleci ile Visca'yı öne alırsınız. Yeni katılan 13 oyuncu, altyapıdan gelen oyuncu var. Bir yapılanma da kendi içinde oluyor, olmak durumunda. Ama bunlar ne kadar büyük bir Trabzonspor'u taşır onu göreceğiz. Eksik kalırsa devre arasında, sezon sonunda ancak transfer yapılabilir. Dolayısıyla bu yılı bir yapılanma daha doğrusu toparlanma süreci içinde de düşünmek lazım" diye konuştu.

'TAKIMIN SORUMLUSU BENİM'

Takımda yönetimden kaynaklanan herhangi bir sorun olmadığını vurgulayan deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Takımın sorumlusu benim. Başkan yetki ve sorumluluğu bana verdi. Dolayısıyla yönetimsel bir durumumuz yok. Yani takımın da yönetimden kaynaklanan herhangi bir sorunu yok. Bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Keşke bugün sonuçlar iyi olsaydı da bu toplantıyı yapsaydık. Başkanın heyecanı var. Gittim kendisiyle de görüştük, durumu izah ettik. Oyuncuların kadro dışı kalanları tekrar değerlendirdik. Gidebilecekler olursa yine değerlendireceğiz. Trabzonspor'da her oyuncu her hoca gidip gelebilir, her çalışan gidip gelebilir. Trabzonspor ebedidir ama bütün oyuncular da değerli, önemlidir. Ama asıl olan, bunların değerinin de takıma katkı yaparak asıl değerli olan Trabzonspor'u yaşatmak ve başarılı kılmaktır. Başarısız olduğunda herkes gider ama bugün Trabzonspor'un daha sakin kalmaya geleceğini kurtarmak için adımlar atmaya ihtiyacı var. Sorunları biliyoruz, paylaşıyoruz, eldeki kadromuz da belli ama bunları daha yararlı, daha çok çalıştırarak hedefe yönelterek, sonuçlardan bağımsız kendi futbol kimliği ile futbol oynamaya çalışmamız. Takımın futbol oynaması bence önemli."

'NEGATİFLİĞİNİN ASGARİYE İNMESİ GEREKİYOR'

Trabzonspor'un geçmişte de zor günler geçirdiğini hatırlatan Güneş, "Ben kaybettiği zaman evet üzülürüm, her maç kaybettiğinizde üzülürsünüz ama umutlu olurum. Taraftar mutlu olmak istiyor ama daha önemlisi umutlu olmak istiyor o umudu da biz vereceğiz ona, sahada oynayacağımız futbolla. Trabzonspor geçmişte de zor günler gördü. Bunları aştı, yine aşacağımızı düşünüyorum. Herkesin gurur duyacağı, ses getirecek bir Trabzonspor olacaktır. Bundan asla şüphem yok. Çok iyi dönemler geçirdik, şampiyonluklar kaçırıldı, zor dönemler geçirdik, tekrar çıktı. Bunlar sahada olan hadiseler ama kulübün, camianın, taraftarın bütünlüğünün asla bozulmasının, negatifliğinin asgariye inmesi gerekiyor. İndirmek için de bize ne düşüyorsa yapacağız" dedi.

'KARA BULUTLARI DAĞITIRIZ, FIRTINAYI TEKRAR ESTİRİRİZ'

Trabzonspor'un toparlanma sürecinde 3 yıllık planlarını aktaran Güneş, şunları söyledi:

"Bu kara bulutları dağıtırız, fırtınayı tekrar estiririz, güneşli günler ve aydınlık günleri göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu tecrübemiz, birikimimiz var. Ama bunlar zaman alacaktır. 3 yıllık bir plan içerisinde bu yılı toparlama, gelecek yılı yarışma, tamamlama ve uzun vadeli bir Trabzonspor'u yaratma bunun içinde altyapı planlaması, transfer işleyişi ve bu kadronun oluşturulması da vardır. Başkandan edindiğim intiba, 'bizim ihtiyacımız olan her şeyi sınırları zorlayarak yaparız' diyor. Ancak şunu da söyleyeyim, biz hiçbir zaman Fenerbahçe, Galatarasay, Beşiktaş'ın yaptığı harcamaları yapamayız. Hele bu son yıllarda yapılanları akılla izah etmek mümkün değil. O yüzden başkan ve yönetimi takdir ediyorum. Alınan şampiyonluğu da kutluyorum."

'ÜZÜLME DEĞİL SAVAŞMAK ZAMANI'

Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası takım otobüsündeki üzgün ifadelerinin olduğu görüntülerinin sorulması üzerine konuşan Güneş, "Hayalimiz de hedefimiz de var, sevdamız büyük. Ama başarmak zorunda olduğumuz bir iş var. O da bu takımın sahaya gelen taraftarlarının görmek istediği futbol olacaktır. Korkuların, endişelerin olduğunu biliyorum. Onları yenip, yeni bir anlayışla herkesin gurur duyacağı, ses getireceği bir Trabzonspor oluşturmak için yeniden yola koyulacağız. Başkanla da evvelsi gün konuştuğumuzda hala heyecanı var, hala bütün dünyası o. Ona da üzülüyorum. Benimle üzüntümü paylaşana daha fazla üzülürüm. Maç sonraki görüntülerim de çok soruldu bana. Benim oradaki görüntümden çok Trabzonspor'un kaybetmesi beni üzer. Ben kendim geçmişimde ne yapmışım onun muhakemesini yapacak değilim. Ama Trabzonspor'u orada başarısız görmek, sıralamada altta görmek beni üzüyor. Ama üzülmenin zamanı değil çalışmanın zamanı. Daha fazla emek, her şeyimizi ortaya koyan bir duygu, hırsla savaşan bir takım görmek istiyoruz. Bunu oyuncularımdan zaten istedim, istemeye devam edeceğim. Umarım ki bu olaylar bize yeni bir ivme kazandırır" dedi.

'FAZLALIKLAR GİDECEKTİR, EKSİKLİKLER TAMAMLANACAKTIR'

Takımdaki sorunları devre arasına bırakmayacaklarını kaydeden Güneş, "Sorunları devre arasına bırakmıyoruz. Ama sorunları bugünden de söylüyoruz, çözeceğiz. Ama devre araları her takım için hatta sene sonu transfer yapılması gerekir. Çünkü fazlalıklar gidecektir, eksiklikler tamamlanacaktır. Yapılacak şey o ekonomimize uygun olarak" ifadelerinde bulundu.

'DRAGUŞ İLE ÇOK KEZ KONUŞTUK ANCAK MESAFE ALAMADIK'

Draguş'un eski hocasının transfer etmek istediği yönündeki bir soruya da Güneş, "Draguş çok kez konuştuk ancak mesafe alamadık. Mutsuz olur, gitmek isterse ve karşı taraf da parasını verirse gider. Bu durum her futbolcu için geçerli. Vazgeçilmez oyuncu yoktur. Draguş'un aidiyet açısından problemi yok. Gitmek isteyen Trabzonspor'un da haklarını verecek. Herkes gidebilir. Kalanlar da ait olma duygusunu taşıyacak. Burada kalırım, olmaz giderim. Paramı da alırım gibi bir şey yok. Burası profesyonel bir kulüp. Draguş'un şöyle bir durumu var, sosyal medyadan çok etkileniyor. Bu konuda da çok güçlü olması, etkilenmemesi gerekiyor" yanıtını verdi.

'FATİH TEKKE BENİM OYUNCUMDU'

Fatih Tekke'nin yardımcı hoca olacağı yönündeki iddialara ilişkin Şenol Güneş, "Fatih Tekke benim oyuncumdu. Başarılı da hocalık yapmıştır Umarım çok daha başarılı olur. Ama şu anda öyle bir şey konuşulmadı" dedi.

'ONUACHU'NUN KULÜBÜYLE SORUNLARI VAR'

Güneş, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Onuachu'nun devre arasında tekrar transfer olup olmayacağına ilişkin de "Onuachu'nun kulübüyle sorunları var. Vermediler ama satamadılar. Son maçlarda kadroya alıp oyuna sokuyorlar. Pazarlamak için bence. Sene sonunda mukavelesi bitecek. Gelişmelere göre takip edilecek bir iş. Şu an bir şey söyleyemem" diye konuştu.

'BAŞKANLA BİR STOPER, BİR SANTRFOR KONUŞTUM'

Güneş, Başkan Ertuğrul Doğan ile de yaptıkları görüşmeye değinerek, "Bir stoper, bir santrfor konuştum. Diğerleri de var açık da bulabilirsek orta saha hücuma dönük ama iki tanesinde daha. Açık ve santrfor oynayabilecek bir oyuncu. Yani gole giden bir oyuncu. Elimizde de santraforlar da var. Açıkta oynayabilecek oyuncu istiyorum. Çünkü hücumda gol sayısını artırabilmek için bu tip oyuncuya daha çok ihtiyaç var. Çünkü elimizde Visca ve Nwakaeme gibi tecrübeli oyuncular var. İyi oldukları zaman orayı kapatır ama kaç maç kapatır, nasıl kapatır o da bir soru işareti bizim için" dedi.

'BUNLAR HATALAR ZİNCİRİ'

Trezeguet'in ayrılığına dair soruya Güneş, "Trezeguet buradan gitti. Trezeguet'in verimli olduğunu düşünüyorum. Niye gitti, nasıl gitti, şu anda konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Nwakaeme alındı sol tarafta. Nwakaeme, Trezeguet olduğu zaman da fazla oluyor. Aynı şekilde Orsic vardı. Aynı şekilde santrforda bunları çıkarıp Draguş'u aldık oraya. Hakikaten bunlar hep hatalar zinciri. Burada şimdi geriye dönüş konuşmak doğru değil, bugün için de konuşmak doğru değil. Çünkü elimizdeki durum gerçek şu; şu anda sol açıkta tecrübeli oyuncu olarak Trezeguet var sol açıkta aday olarak Cihan vara, Muhammed Cham var, Visca da kaydırılabilir, sol tarafta sol bekte Arif var, sol açıkta yine Arif var, Barisici var, Eren var. Yani o tarafa yakın oyuncular. Bir de forvetten santrfora tamamlanınca bir açık kazanılabilir eldeki elemanlara sayı fazlalığına göre. Dolayısıyla Trezeguet iyi bir oyuncu. Geriye dönme durumu, bir senelik kiralık olduğu için şu anda adamlar da bırakmayacağına göre hiç konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.