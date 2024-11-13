Güneş: Trabzonspor\'a 12 puan yakışmıyor

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Gelinen noktada 11 maçta 12 puan Trabzonspor'a yakışmıyor. Büyük kulüp, büyük takım büyük oyunlar oynamalı. Herkesin gurur duyacağı oyun oynamalı." dedi.

Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın oynadığı oyundan dolayı taraftarların, kendilerinin, oyuncuların, yönetimin üzgün olduğunu belirterek, bu işin yetkilisi ve sorumlusu olarak herkesten özür diledi.

Mazeretleri, şikayetleri söylemeden yollarına devam edeceklerini belirten Güneş, "Tabii ki durum tespitleri yapacağız dedik ama gelinen noktada 11 maçta 12 puan Trabzonspor'a yakışmıyor. Büyük kulüp, büyük takım büyük oyunlar oynamalı. Herkesin gurur duyacağı oyun oynamalı. Beklentilerimize ulaşamadık. Bizim problemimiz, fizik, teknik, taktikten daha çok bunu kullanacak öz güven sorunu yaşıyoruz. Beklentilere cevap verememenin de bunu artırdığını düşünüyorum." diye konuştu.

Güneş, Kayserispor maçı ile başlayan 5 maçta hep saldırgan oyuna hakimiyet konusunda beklenen futbol anlayışını tam olarak ortaya koyamadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

" O zaman da Konya maçını kazanmıştık, yine berabere kaldık, döndük Başakşehir'i yendik. Arkasından kazanmayı düşündüğümüz son 3 maçta ki Göztepe maçı ilginçtir, kaybettiğimiz 3 maçta kazanacak durumlar ortaya çıktı. Evet Göztepe'de olumsuz bir oyun var ama rakip 30'uncu dakikada 10 kişi kalmış, ikinci yarı 10 kişi ile bize 2 gol atmış bir görüntü verdik. Fenerbahçe maçında iyi oyuna rağmen kaybettik, Rize maçında da öne geçmemize rağmen kaybettik. Yani oyuna başlangıçlarımızda da iyi olsak istikrarlı devam etmiyoruz. Genel felsefemizde oyun yapımızda oyunumuzu etkileyen faktör benden önce de vardı benle de devam ettiğini düşünüyorum, o konudaki eleştirilere de saygı duyuyorum. Çok basit top kayıplarımız var ve bunların çoğunda da gol yememiz var. Bir de rakibe uzak olup temassız oynamak da oyunumuzu çok olumsuz etkiledi."

Oyuncuların iyi niyetinden, çalışmasından şikayeti olmadığını vurgulayan Güneş, "Ama kendileri de oyunlarından memnun olmadığı için bir güven kaybıyla sahada oynuyorlar. Bu bir oyuncu değil, çok oyuncu da var. Tabii ki burada kahrolacağız, bu bize yakışan bir oyun değil, sonuç değil, acı çekeceğiz. Ama pes etmeden savaşacağız. Daha fazla birbirimize yanaşıp bu durumdan kurtulmak durumundayız." dedi.

Güneş, orta alan ve savunma kurgusundaki eksik oyuncuların olmasından dolayı verim alamadıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bütün bunu forvette de aynı şeyi söyleyebiliriz. Takımın tümü için düşünürsek, bunların yeteneklerini, oyuncu karakterlerinin daha iyi olduğunu ben de biliyorum. Ama geldiğimden beri bunlardan çok büyük mesafe aldığımı söyleyemem. Bunu da öz güven kaybı ve maçların da istenen şekilde gitmemesi sebebiyle olumsuz olarak karşımıza çıktı. Burada tabii şu da konuşulabilir, devre arasına kadar takım üzerinde fazla oynamadan mevcut oyuncuları da kullanarak aynı şekilde teknik heyette veya diğer taraflarda fazla bir şey yapmadan devreye kadar gidip devrede yapacaksak bir iş yapalım. Zaten transfer, oyuncu için bu geçerli, diğer konularda o zaman değerlendirilir."

"Aramızda olmayacaklar"

Devre arasına kadar transfer yapmak veya oyuncu verme gibi bir durumun olmadığını belirten Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama burada mutlu olmayan, gitmek isteyen olursa aidiyet duygusu olmayan olursa değerlendiririz. Aynı şekilde biz de bu kararı verebiliriz. Diğerlerine de 'Şansını kullanırsan kullanamazsan yine de kulüp bul çünkü hazırlıklı ol.' dedik. Onlar için de şu anda 4 oyuncu. Sadece Umut Bozok zaten kadro dışıydı. Tekrar bir şekilde kadro dışı kalmış oldu. Bir problemden dolayı değil. Çünkü karakterli oyuncu olarak hepsi değerli oyuncular. Ama takıma yararlı olmayacağını düşündüğümüz, kendilerinin de transfer sezonunda mukavelelerinin biteceğini düşündüğümüz ve kendileri için de daha iyi olacağı için kulüp bulup giderseler biz de bunların gelecek planında olmadıkları için değerlendirmelerini kendilerinin yapmalarını istedik. Hem ekonomik hem teknik olarak daha iyi olacağını düşündük. O yüzden aramızda olmayacaklar onlar."

Güneş, devreye kadar 7 maçlarının bulunduğuna dikkati çekerek, "5 tanesini haftada bir oynadıktan sonra bir boşluk olacak. Sonra 2 maçı oynayıp devre arası olacak. Zaten 13 Ocak'ta transfer ayı var. Dolayısıyla bu kadroyla o zamana kadar gidebileceğimizi düşünüyoruz. Sayıyı azaltıp sorumluluğu daha fazla yayarak, rekabeti kendi içinde yapıp bu öz güven kaybını da gidererek yarışmaya devam etmek istiyoruz. Haklı olarak Trabzonspor'un ismi de belli, beklentisi de belli. Şampiyonluk yarışında olan bir takımdır. Şu anda şampiyonluk hedefinden uzaklaştığımızı düşünüyorum. Ancak Avrupa kupalarına katılmak Türkiye Kupası'nı kazanmak hedefleri arasında olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyonluk sonrası olumsuz tablo çıkabilir"

Teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonluğun ardından arzu edilen sonuçların alınamamasına ilişkin, "Şampiyonluk sonrası bütün takımlarda olduğu gibi bazen başarı kısa süre sürdürülür ama daha sonra kaçınılmaz olarak olumsuz tablolar ortaya çıkabilir. Trabzonspor da bunu yaşadı. Şu anda elimizde olan oyunculardan 3-5 tanesi o şampiyon kadrodan olan, oynayan kaleci ile Visca'yı öne alırsınız. Sayısı az olarak bizde. Yeni katılan 13 oyuncu, altyapıdan gelen oyuncu var. Bir yapılanma da kendi içinde oluyor, olmak durumunda. Ama bunlar ne kadar büyük bir Trabzonspor'u taşır onu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un daha sakin kalarak geleceğini kurtarmaya ihtiyacının bulunduğunu vurgulayan Güneş, şunları söyledi:

"Sorunları biliyoruz, paylaşıyoruz, eldeki kadromuz da belli ama bunları daha yararlı, daha çok çalıştırarak, hedefe yönelterek, sonuçlardan bağımsız kendi futbol kimliği ile futbol oynamaya çalışmalıyız. Takımın futbol oynaması bence önemli. Ben kaybettiği zaman evet üzülürüm, her maç kaybettiğinizde üzülürsünüz ama umutlu olurum. Taraftar mutlu olmak istiyor ama daha önemlisi umutlu olmak istiyor, o umudu da biz vereceğiz ona, sahada oynayacağımız futbolla. Trabzonspor geçmişte de zor günler gördü. Bunları aştı, yine aşacağımızı düşünüyorum. Herkesin gurur duyacağı, ses getirecek bir Trabzonspor olacaktır. Bundan asla şüphem yok. Çok iyi dönemler geçirdik, şampiyonluklar kaçırıldı, zor dönemler geçirdik, tekrar çıktı. Bunlar sahada olan hadiseler ama kulübün, camianın, taraftarın bütünlüğünün asla bozulmaması, negatifliğinin asgariye inmesi gerekiyor. İndirmek için de bize ne düşüyorsa yapacağız."

3 yıllık plan

Güneş, Trabzonspor'un geleceği konusunda planlama yaptıklarını kaydederek, "Bu kara bulutları dağıtırız, fırtınayı tekrar estiririz, güneşli günler ve aydınlık günleri göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu tecrübemiz, birikimimiz var. Ama bunlar zaman alacaktır. Üç yıllık bir plan içerisinde bu yılı toparlama, gelecek yılı yarışma, tamamlama ve uzun vadeli bir Trabzonspor'u yaratma, bunun içinde altyapı planlaması, transfer işleyişi ve bu kadronun oluşturulması da vardır. Bu kara bulutları dağıtırız, fırtınayı tekrar estiririz. Güneşli günler ve aydınlık günleri göreceğimizi düşünüyorum." dedi.

Transferde şampiyonluk mücadelesi veren diğer takımlar gibi hareket edemeyeceklerini vurgulayan Güneş, "Başkandan edindiğim intiba, 'Bizim ihtiyacımız olan her şeyi sınırları zorlayarak yaparız.' diyor. Ancak şunu da söyleyeyim, biz hiçbir zaman Fenerbahçe, Galatarasay, Beşiktaş'ın yaptığı harcamaları yapamayız. Hele bu son yıllarda yapılanları akılla izah etmek mümkün değil. O yüzden başkan ve yönetimi takdir ediyorum. Alınan şampiyonluğu da kutluyorum." diye konuştu.

"Hayalimiz de hedefimiz de var." diye konuşan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevdamız büyük. Ama başarmak zorunda olduğumuz bir iş var. O da bu takımın sahaya gelen taraftarlarının görmek istediği futbol olacaktır. Korkuların, endişelerin olduğunu biliyorum. Onları yenip yeni bir anlayışla herkesin gurur duyacağı, ses getireceği bir Trabzonspor oluşturmak için yeniden yola koyulacağız. Üzülmenin zamanı değil, çalışmanın zamanı. Daha fazla emek, her şeyimizi ortaya koyan bir duygu, hırsla savaşan bir takım görmek istiyoruz. Bunu oyuncularımdan zaten istedim, istemeye devam edeceğim."

Stoper ve santrfor transferi düşünülüyor

Transfer çalışmalarına değinen Güneş, Başkan Doğan ile de yaptıkları görüşmeyi kastederek, "Bir stoper, açık da oynayabilecek santrfor oyuncusu konuştum. Gol sayısını arttırabilmek için bu tip oyunculara daha çok ihtiyaç var. Elimizde Visca ve Nwakaeme gibi tecrübeli oyuncular var. İyi olduklarında o bölgeyi kapatabilirler ama kaç maç kapatabilirler, o da bir soru işareti." şeklinde konuştu.

Güneş, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Onuachu'nun devre arasında tekrar transfer olup olmayacağına ilişkin de "Onuachu'nun kulübüyle sorunları var. Vermediler ama satamadılar. Son maçlarda kadroya alıp oyuna sokuyorlar. Pazarlamak için bence. Sene sonunda mukavelesi bitecek. Gelişmelere göre takip edilecek bir iş. Şu an bir şey söyleyemem." ifadesini kullandı.

" Gürcistan'a gideceğim"

Güneş, kendilerine uygun oyuncular alacaklarını belirterek, "Daha önce izlediğiniz oyuncuları bugün de alabilirsiniz. Marcelo diye bir oyuncu vardı, Trabzonspor'a bakmıştım. Polonya'da Wisla'da Glowacki ile birlikte oynuyordu. 500 bin avroya Glowacki'yi alabildik. Mesela Lewandowski de vardı. Almanya'ya gitti. Daha sonra Beşiktaş'ta Marcelo'yu ucuza alma fırsatımız oldu. 7 milyon avro da para kazandırdı. Scout ekibi bilgi ve birikimi olan bir yer olmalı. Cumartesi günü Gürcistan'a, Batum'a gideceğim. Orada izleyeceğimiz oyuncular olacak." dedi.

Bordo-mavili takımın çalıştırıcısı, Fatih Tekke'nin teknik ekipte yer alacağı yönünde bir konuşma da yaşanmadığını kaydetti.

"Draguş, sosyal medyadan çok etkileniyor"

Draguş'un takımdan ayrılması konusunda da Güneş, şunları söyledi:

"Draguş çok kez konuştuk. Mesafe alamadık. Mutsuz olursa, gitmek isterse ve karşı taraf da parasını verirse her futbolcu gidebilir. Bu durum her futbolcu için geçerli. Vazgeçilmez oyuncu yoktur. Draguş'un aidiyet açısından problemi yok. Gitmek isteyen Trabzonspor'un da haklarını verecek. Herkes gidebilir. Kalanlar da ait olma duygusunu taşıyacak. 'Burada kalırım, olmaz giderim. Paramı da alırım.' gibi bir şey yok. Burası profesyonel bir kulüp. Draguş, iyi çocuk da sosyal medyadan çok etkileniyor. O konuda daha güçlü olması gerek."

Takımda Çaykur Rizespor maçı sonrası 4 oyuncunun kadro dışı kaldığını dile getiren Güneş, "Şu anda başka kadro dışı diye bir şey yok. Sayıyı azalttık. Devreye kadar bu şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Altyapıdan takımda Salih, Poyraz var. Zaman oldukça altyapıdan da takip ediyoruz, gidip izliyorum." ifadelerini kullandı.