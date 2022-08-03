Jorge Jesus: Gruplara kalmak istiyoruz

"Gustavo Henrique fiziksel anlamda daha hazır"

"Türkiye ligi şampiyonluğu için en büyük aday biziz

"Ertuğrul'a güvenimiz tam"

"Taraftar bize inansın"

"Bazen üçlü bazen dörtlü oynayacağını göreceksiniz"

"Uğraştığımız konu bir kaleci daha almak"

"Alioski yarınki maçta olmayacak"

Ferdi Kadıoğlu: İyi bir planımız var, galip gelmek istiyoruz

"Kaliteli oyuncularımızın olması iyi"

"Önümüze bakmamız gerekiyor"

Mustafa AKIN/İSTANBUL, – Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Türk takımları turnuvalarda çok ileri gidemedi ama biz bir haftadır çalışıyoruz. Kendi gücümüzü biliyoruz, gruplara kalmak istiyoruz" dedi.UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın akşam Çekya temsilcisi Slovacko'yu konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile futbolculardan Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. Slovacko maçının kendileri açısından farklı bir maç olacağını dile getiren Jorge Jesus, "Bu turnuvada da iyi takımlar var. Normalde Türk takımları turnuvalarda çok ileri gidemedi ama biz bir haftadır çalışıyoruz. Kendi gücümüzü biliyoruz, gruplara kalmak istiyoruz." diye konuştu."GUSTAVO HENRİQUE FİZİKSEL ANLAMDA DAHA HAZIR"Takıma yeni katılan isimlerin yarınki karşılaşmada oynayıp oynamayacağı sorulan Jesus, "Gustavo Henrique Brezilya'da zaten resmi maçlar oynuyordu, çok fazla lig maçına çıktı. Peres, Avrupa'da takımında henüz hazırlık dönemindeydi, çok fazla maç oynamadı. Alioski de önceki takımında hazırlık dönemindeydi. Emin olduğum, fiziksel anlamda daha hazır oyuncu Gustavo Henrique" şeklinde konuştu. "TÜRKİYE LİGİ ŞAMPİYONLUĞU İÇİN EN BÜYÜK ADAY BİZİZ Jesus, sarı-lacivertli takımın kafasındaki yere ne kadar yakın olduğunun sorulması üzerine, "Şu anda yüzde olarak net söylemem mümkün değil ama her geçen gün daha güçlü oluyoruz. Takımımız çok güçlü ve dengeli, her geçen gün daha iyi tanıyoruz birbirimizi. Takımımıza katılanlar var ve onlar da takıma güç katacaklar. Gün geçtikçe daha iyi oluyoruz, yeni gelenler sistemi anlıyor ve daha iyi adapte oluyorlar. Gerçekçi olmak gerekirse, herhangi bir Türk takımı Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligini kendine hedef koymuyor. Ama Türkiye ligi şampiyonluğu için en büyük aday biziz" ifadelerini kullandı. "ERTUĞRUL'A GÜVENİMİZ TAM"Sakatlığı bulunan Altay Bayındır'ın durumu ve kaleci transferi hakkında konuşan Jesus, "Altay yarınki maça başlayamayacak. Kalede Ertuğrul Çetin'e görev vereceğiz. O'na güveniyoruz, iyi bir kaleci. Ama başka bir kaleci aradığımız da doğru. Çünkü 3 kaleciye ihtiyacımız var. Ertuğrul'a güvenimiz tam" dedi.

"TARAFTAR BİZE İNANSIN"

Jesus, ilk maçın Kadıköy'de oynanacak olması ile ilgili olarak, "Derin bir kadromuz var. Bu tarz sakatlık durumlarında kaliteyi kaybetmemek için derin, dengeli kadro oluşturmaya çalıştık. Yarınki maçta da çok fazla süre almayan oyuncular olabilir. Takıma yeni katılanlar var. Taraftar bize inansın. En önemli hedefimiz Türkiye ligini kazanmak. Avrupa'da da ileriye gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Ama Fenerbahçe'nin her zaman Avrupa arenasında kendini göstermesi gerekiyor. Son zamanlarda Türk takımları çok ileri gidemediler ama ülke sıralaması için de çok önemli bu. Kendi imkanlarımız ve gerçeklerimiz doğrultusunda bu turnuvada en ileriye kadar gitmek istiyoruz. Taraftarın desteği önemli. Onların desteğiyle gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz" diye konuştu.

"BAZEN ÜÇLÜ BAZEN DÖRTLÜ OYNAYACAĞINI GÖRECEKSİNİZ"

Jesus, takımda sol ayaklı defans oyuncularının varlığı sebebiyle üçlü taktik uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki soruya şöyle yanıt verdi: "Aslında iki farklı Dinamo Kiev maçında üçlü oynamadık. Geri dörtlüde iki stoper vardı. Bu maçta da değişiklik olmayacak. Tek sistemle oynayan hiçbir takım yoktur. Benim takımlarım da asla tek sistemle oynamaz. Bazen üçlü bazen dörtlü oynayacağını göreceksiniz. Luan Peres üçlü oynamaya alışkın bir oyuncu. Bu tarz oyunculara sahip olmak avantaj. Oyuncular bu özelliklere sahip oldukları zaman taktiksel değişiklikler de yapabilirsiniz."

"UĞRAŞTIĞIMIZ KONU BİR KALECİ DAHA ALMAK"

Santrfor transferi hakkında konuşan Jesus, "Dinamo Kiev karşısında pek çok pozisyona girdik, 3-4 tane ama değerlendiremedik. O maç geride kaldı. İki maçta da onlara karşı iyi oynadık. Kırmızı karta kadar gerçekten çok iyiydik. Zaten bir forvet aldık, Joao Pedro. Ama elimizdeki diğer forvetlere de, Valencia, King, Serdar Dursun, Berisha'ya güveniyoruz. Onlara inanıyorum. Antrenmanlarla da gelişecekler. Şu anda zaten iyi kadromuz var. Uğraştığımız konu bir kaleci daha almak" dedi.

"ALİOSKİ YARINKİ MAÇTA OLMAYACAK"

Ezgjan Alioski'nin maç eksiği sebebiyle yarın görev alamayacağını dile getiren Jesus, "Henüz bugün katıldı takıma. Bir önceki takımıyla 2 haftadır çalışıyordu. Fiziksel anlamda yeterli değil. Yarınki maçta olmayacak" diye konuştu.

FERDİ KADIOĞLU: İYİ BİR PLANIMIZ VAR, GALİP GELMEK İSTİYORUZDinamo Kiev maçında yaşanan üzüntüyü Slovacko maçında telafi etmek istediklerini kaydeden Ferdi Kadıoğlu, "İyi bir maç olacak. Onlar tecrübeli bir takım, küçümsememek lazım. İyi bir planımız var ve bu plana sadık kalarak galip gelmek istiyoruz" dedi."KALİTELİ OYUNCULARIMIZIN OLMASI İYİ"Sarı-lacivertli ekibe yeni katılan Ezgjan Alioski'den sonra kendisinin sahadaki yeri hakkındaki soruya Ferdi Kadıoğlu, şu şekilde cevap verdi: "Takımımıza yeni bir oyuncu katıldı, iyi bir futbolcu bence. Kaliteli oyuncularımızın olması iyi. Bu konuyla ilgili hocamızla henüz konuşmadık ama ilerde mutlaka konuşacağız."ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ GEREKİYOR"

Dinamo Kiev maçında yaşanan hayal kırıklığı ve taraftarlar hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Herkes için hayal kırıklığı oldu o maç. Ama devam etmemiz ve önümüze bakmamız gerekiyor. Taraftarların desteğine minnettarız, onların desteğiyle daha güçlüyüz ve baskı kurabiliyoruz. Yarın da bu baskıyı hissettireceğiz" dedi.