Üye Girişi
GZT Giresunspor maçından notlar - Son Dakika

GZT Giresunspor maçından notlar

08.01.2022 18:59
GZT Giresunspor maçından notlar

Fatih Terim'den 7 değişiklikGalatasaray'da 10 eksikBoey döndüArda Turan kadrodaIşık Kaan Arslan ligde ilk kezGiresunspor'da 3 değişiklikTURKOVAC pankartı Ata SELÇUK / - Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Galatasaray, kendi sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti.

Fatih Terim'den 7 değişiklik

Galatasaray'da 10 eksik

Boey döndü Arda Turan kadrodaIşık Kaan Arslan ligde ilk kez Giresunspor'da 3 değişiklik TURKOVAC pankartı

Ata SELÇUK/ - Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Galatasaray, kendi sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti. Saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda başlayan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral üstlendi.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımının ligin 19'uncu haftasında oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre 7 değişikliğe gitti. Birçok oyuncusundan hastalık, sakatlık ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle faydalanamayan deneyimli teknik direktör; Oğulcan Çağlayan, Marcao, Van Aanholt, Aytaç Kara, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Mohamed yerine Boey, Işık Kaan Arslan, Ömer Bayram, Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç ve Babel'e ilk 11'de görev verdi.Galatasaray, GZT Giresunspor karşısında sahaya şu ilk 11 ile çıktı: İsmail Çipe, Boey, Nelsson, Işık Kaan Arslan, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Cicaldau, Emre Kılınç, Morutan, Babel, Halil Dervişoğlu.GALATASARAY'DA 10 EKSİKSarı kırmızılı takım, GZT Giresunspor karşısında 10 eksik futbolcuyla sahada yer aldı. Ev sahibi ekipte koronavirüs izolasyon süreci devam eden Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk, Afrika Uluslar Kupası'na giden Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed, sakatlıkları bulunan Fernando Muslera ve Mbaye Diagne ile sarı kart cezaları olan Kerem Aktürkoğlu ile Marcao kadroda yer almadı.Sarı kırmızılı takımda ayrıca yardımcı antrenör Selçuk İnan ile Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal da koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkmasından dolayı yedek kulübesinde yer alamadı.BOEY DÖNDÜGalatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Fransız sağ bek oyuncusu Boey, uzun bir aranın ardından formasına kavuştu. 29 Ağustos 2021'de Kasımpaşa ile oynanan Spor Toto Süper Lig 3'üncü hafta karşılaşmasında sakatlık geçiren, sonrasında tedavinin ardından takımının 30 Eylül 2021'de Marsilya ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Ligi müsabakasında forma giyen Boey, bu maçta da sakatlığının nüksetmesi sebebiyle oyuna devam edememiş ve bu sezon toplamda 22 maçta takımını yalnız bırakmıştı. Tedavi süreci için yurt dışına giden Boey, tam sağlığına ulaştıktan sonra GZT Giresunspor karşısında ilk 11'de yer aldı.ARDA TURAN KADRODAGalatasaray'ın takım kaptanlarından Arda Turan, GZT Giresunspor maçıyla birlikte kadroya döndü. Deneyimli futbolcu, 9 Eylül 2021'de geçirdiği sakatlık sonrasında uzun bir tedavi sürecine girerken, 142 günlük aranın ardından yeniden kadroda yer aldı.IŞIK KAAN ARSLAN LİGDE İLK KEZGalatasaray'ın altyapısından yetişen stoper oyuncusu Işık Kaan Arslan, sarı kırmızılı forma ile ilk kez ligde süre aldı. Teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'de görevlendirilen 20 yaşındaki oyuncu, GZT Giresunspor maçıyla birlikte ilk kez sarı kırmızılı formayı ligde terletti.GİRESUNSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİKGZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, takımının ligin 19'uncu haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Keleş, Diarra, Traore ve Diabate yerine, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol ve Pelupessy'e ilk 11'de görev verdi.GZT Giresunspor, Galatasaray karşısında sahaya; Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Behich, Pelupessy, Zeki Yavru, Flavio, Suleymanov, Serginho, Balde ilk 11'i ile çıktı.TURKOVAC PANKARTI

İki takım futbolcuları maç öncesi seremoniye "Kendi Aşımız, Kendi Gücümüz TURKOVAC" yazılı pankartla birlikte sahaya çıktı.


YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim, Galatasaray, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor GZT Giresunspor maçından notlar - Son Dakika Spor


Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor         
18:49
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı         
16:29
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
Sokak köpekleri yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı! İşte kameraya yansıyan o anlar Sokak köpekleri yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı! İşte kameraya yansıyan o anlar         
15:13
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler         
08:30
Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi         
08:01
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Son Dakika: Benzin ve motorine zam Son Dakika: Benzin ve motorine zam         
20:28

Son Dakika Haberleri
18:48 Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor
18:32 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattı bir hafta ücretsiz olacak
17:59 Bakan Akar, Pakistan'ın Türkiye'den ATAK helikopteri alımından vazgeçtiği iddialarını yalanladı
17:59 AK Partili Şamil Tayyar'dan muhalefet vekillerine çağrı: Madem zor günler geçiriyoruz, yüzde 30.5'lik zamdan vazgeçin
17:52 Galatasaray'da sürpriz ilk 11!
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB'de terör örgütü aparatları istihdam ediliyor, aynısı Ankara'da da var
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız
17:31 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım
16:57 Volkan Demirel: Hocam ya sen bırak, ya da ben görevi bırakayım
16:42 Yakınlarını arayan onlarca insan morgların önünde kuyruk oluşturdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 19:08:48. #1.13#
SON DAKİKA: GZT Giresunspor maçından notlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement