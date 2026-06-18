Hamit Altıntop'tan Milli Takım Açıklamaları - Son Dakika
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Hamit Altıntop'tan Milli Takım Açıklamaları

18.06.2026 15:21
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Hamit Altıntop, eleştirilerin oyuncuları motive edeceğini ve takımın gelişim sürecinde olduğunu belirtti.

ESKİ milli futbolcu ve eski TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, "Bazı açıklamalar bel altı, ayıba kaçıyor. Biraz gereksiz buluyorum. Bu eleştiriler, kardeşlerimi daha çok motive edecektir. Aynı zamanda da bu tecrübe ileride onlara olumlu şekilde olgunluk katacaktır" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da San Francisco'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı formayı uzun yıllar terleten, ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nda A Milli Takım Sorumlusu olarak görev yapan Hamit Altıntop, San Francisco'da Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın oyuncu kalitesiyle üzerindeki baskıyı olumluya çevirebileceğini söyleyen Hamit Altıntop, "İyi başlama fırsatını maalesef kaçırdık. Bu tabii ki dezavantaj. İkinci maçta ister istemez oyuncular ve hoca üzerinde biraz daha baskı olacaktır. Bu da gayet doğaldır. Biz kalitemizle, oyuncu kardeşlerimizle bunu olumluya da çevirebiliriz" diye konuştu.

'BU ELEŞTİRİLER, KARDEŞLERİMİ DAHA ÇOK MOTİVE EDECEKTİR'

Yapılan eleştirilerin milli oyuncuları etkilediğini gözlemlediğini ancak bunun oyuncuları daha çok motive edeceğini belirten Altıntop, "Ben son 3 gündür şunu gözlemliyorum. Etkilemiş gibi. Bu medyaya karşı mı, kendilerine karşı mı çok emin değilim. Bazı açıklamalar bel altı, ayıba kaçıyor. Biraz gereksiz buluyorum. Bu eleştiriler, kardeşlerimi daha çok motive edecektir. Aynı zamanda da bu tecrübe ileride onlara olumlu şekilde olgunluk katacaktır" ifadelerini kullandı.

'BU TAKIM DAHA GELİŞİM SÜRECİNDE'

2005 jenerasyonunun yolunda başında ve gelişim sürecinde olduğuna dikkat çeken Hamit Altıntop, koyulan büyük hedeflerin takımda üstünde baskı yaratabileceğine dikkat çekti. Genç oyuncuların büyük turnuvalarda olgunlaşacağını ifade eden Hamit Altıntop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun bir zamandan sonra katılmak doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Altını çizerek söylediğimiz bir olay var. 2005'li kardeşlerimizin yolun başında olduğunu, bu turnuvalarda olgunlaşacaklarını ve dünya yıldızı olmaya başlayacaklarının altını çizmiştik. Dönem dönem 'Biz gidiyoruz, kupayı alıp döneceğiz' gibi açıklamalar aşırıya gidiyor. Bu da şu problemi yaratıyor. Sizin ağzınızdan öyle bir şey çıkıyorsa ve ilk maçta yeniliyorsanız, 'hayırdır kupayı alıp, gelecektik. Orta seviye bir ülke takımını yenemedik' diye ayrı bir baskı oluşturabiliyor. Tabii ki hedeflerin büyük olması milletimizin DNA'sında var. Aynı zamanda da gerçekçi olmamız gerekir. Realiteyi göz önüne almamız lazım. Şunu unutmayalım. Bu takım daha gelişim sürecinde. Daha gelişimini tamamlamamış bir takım."

'BU ÇOCUKLARIN EN BÜYÜK İHTİYACI SAĞLIKLI GERİ DÖNÜŞLER'

Milli takımlarda böylesi büyük turnuvalarda oyuncuların nasıl korunması gerektiğiyle ilgili gelen soru üzerine Hamit Altıntop, "Bu çocukları korumamıza gerek yok. Bu çocukların en büyük ihtiyacı sağlıklı geri dönüşler. Bu geri dönüşler nedir ? Böyle bir maçtan sonra haberleri, başlıkları önlerine koyacağımıza, onları bunlarla gündem yapacağımıza, bu oyunun eksiklerini, eksiklerin nasıl tamamlanması gerektiğini, nasıl güzelleştirebilmesi gerektiğini sağlamamız lazım. Bu öncelikle Montella ve ekibinin sorumluluğunda. Aynı zamanda da etrafındaki paydaşlarının. Bu paydaşlar kimdir; medyadır, sponsorlardır, ebeveynlerdir, eşler, dostlardır. Daha çok içerik odaklı olmamız bizi ileriye taşıyacaktır" diye konuştu.

'AZİMLE BİR ŞEKİLDE İLERİYE DOĞRU YÜRÜMEK LAZIM'

Milli takımlarda görev yaptığı dönemde Kenan Yıldız, Can Uzun, Deniz Gül gibi oyuncuların Türkiye'yi seçmesinde önemli rol oynayan Hamit Altıntop, bu oyuncuların gelişimlerini sağlanması gerektiğini söyledi. Altıntop, şöyle konuştu:

"İlk önce biz burada, bu kardeşlerimizin sağlıklı, güzel bir ortamda, kendilerini iyi, rahat hissetmelerini ve geliştirmelerini sağlamamız çok önemli. Biz hocalarımızla beraber bu arkadaşlarımızla ilgili mesailerimizi yaptık. Projelerimizi, nasıl çalıştığımızı, neler yapabileceğimizi kısmen gösterdiğime inanıyorum. Tabii futbol Almanların dediği gibi maç sonrası, maç öncesidir. O geçmişte kaldı. İleriye bakmak lazım. Ciddi bir şekilde odaklanmak gerekir. Azimle bir şekilde ileriye doğru yürümek lazım."

'EN BÜYÜK DEZAVANTAJLARIMIZDAN BİRİSİ, BİR BAŞARI YAKALADIĞIMIZDA BİRAZ GEVŞEYEBİLİYORUZ'

Başarı yakalanınca biraz gevşemeler olabildiğini dönem dönem uyarılar yapılması gerektiğini dikkat çeken Altıntop, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncuların dönüm noktaları vardır. Dönüm noktalarında oyunculara yakın olmak lazım. Onlara doğru geri bildirimleri yapmak lazım. Dönem dönem de uyarılarda bulunmak lazım. Çünkü, bizim en büyük dezavantajlarımızdan birisi, bir başarı yakaladığımızda biraz gevşeyebiliyoruz. Odağımızı, konsantrasyonumuzu kaybedebiliyoruz. Burada baktığımızda dünyanın en iyi oyuncuları, takımları, ülkeleri ne olursa olsun ciddiyeti hiçbir şekilde kaybetmiyor. Gevşeme yok. İrade ve performansı günden güne arttıramaya çalışıyor. Bunun en büyük örnekleri Messi ve Ronaldo. Cristiano'yu gördüğünüzde fiziki şartları biraz daha kısıtlı olsa da azmi, hırsı ve arzusu hiçbir şekilde azalmıyor. Bu da biraz mental koçlukla ve çevreyle çok alakası var."

'BUGÜNKÜ FUTBOLDA İKİ TAKIMIN KARIŞIMI ÇOK ETKİLİ OLABİLİRDİ'

EURO 2008'de mücadele eden takım ile şu andaki milli takımın karışımının bugün çok daha etkili olabileceğini belirten Hamit Altıntop, "Çok farklı bir takım. Şu anki takım daha çok organizasyonla, tekniğiyle ve sahadaki dizilişi ile ayakta kalan bir takım. Bizim takım ise biraz fizik gücü yüksek, biraz daha tutkulu, coşkulu, iletişimi biraz daha güçlü, agresifti diyebiliriz. Kıyaslamak biraz zor ama bugünkü futbolda ikisinin karışımı çok etkili olabilirdi" dedi.

'İLK 8'E GİRMEK GÜZEL BİR BAŞARI OLUR'

Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Kupası'nda da çeyrek finalin güzel bir başarı olabileceğini ancak adım adım gidilmesi gerektiğinin altını çizen Altıntop, "Hedef açıklama çok zor ama grupları gitmek, adım adım gitmek. Çeyrek final, ilk 8'e girmek güzel bir başarı olur. Avrupa Şampiyonası'nda ilk 8'e girdiniz. Burada ilk 8, özgüven olarak da doğru çalışmanın da bir nevi altını çizer. Bu yapıyı daha fazla destekleyen, sahiplenen kitle elde edebilir bu takım" diye konuştu.

'FRANSA'YI BİR ADIM ÖNDE GÖRÜYORUM'

Dünya Kupası'nda Fransa'yı bir adım önde gördüğünü ancak günlük performansların da etkili olacağının altını çizen Hamit Altıntop, "Yeni teknolojiyle birlikte takımların birbirine ne kadar yakın olabildiğini görebiliyorsunuz. Baktığınızda dün Avusturya - Ürdün maçında, ilk defa katılan bir Ürdün takımı. Avusturya'nın Ralf hoca ile istikrarı yakalamış, oturmuş bir takım olduğunu düşünüyorsunuz. Maçı izlediğinizde maç gidip, geliyor. Artık fiziki güç, tempo, maçın yoğunluğu ve konsantrasyon o kadar önemli ki iki tarafı da olumlu, olumsuz etkileyebilirdi. Benim favorim kesinlikle Fransa. Fransa'nın ofansif anlamda inanılmaz bir temposu, yeteneği var. Mbappe artık tecrübeli bir oyuncu ve kupayı kazanmış bir oyuncu. Onları bir adım önde görüyorum. Tabii ki kuralar ve günlük performanslar da etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

'FIFA'YA ELEŞTİRİDE BULUNSAK DA DİĞER TARAFTAN ONLARI ANLAMAK LAZIM'

Maçlarda verilen su molalarının teknik direktörler için avantaj olabileceğini söyleyen Hamit Altıntop, "Özellikle hocalar için bir avantaj olabiliyor. Çünkü 3 dakika bir süreniz var. O 3 dakikada teknik, taktik anlamda müdahale edebilirsiniz, bu büyük bir avantaj. Ama Avusturya – Ürdün maçında akşam 9'da burası 15 dereceydi. Orada su molasına gerek var mı, aslında yok. Bunu şöyle de tartmak lazım. Maddi beklentiler federasyonlarda da oyuncuların kulüplerinde de kısmen büyüdü. Masraflar arttı. FIFA ve UEFA da biz bu havuzu nasıl büyütürüz diye kafa yoruyorlar. Bu havuz da böyle ilk yarı 3 dakikada, ikinci yarıda 3 dakika reklamla beraber bütçeyi arttırıyorlar. Yani burada FIFA'ya eleştiride bulunsak da diğer taraftan onları anlamak lazım. Beklentiler ve masraflar artıyor. Bir nevi bir yerden yine almanız lazım. Burada en büyük rahatsız edici konu aslında coğrafi anlamda mesafeler çok uzun. Katar'da FIFA başkanı maçların yüzde 95'ini canlı izledi. Mesafeler yakındı. Burada ise mesafeler ve saat farkı var. Bu da biraz zorlaştırabiliyor. FIFA üyeleri oylarını Amerika için kullanırken, bunlar da biliniyordu" diye konuştu.

'BİR GÜN GÖREV OLURSA BU HAYATTA EN SEVDİĞİM MESLEĞİ DEVAM ETTİRMEK İSTERİM'

Gelecek dönemlerde kendisini aktif olarak futbolun içinde görünüp, görünmeyeceği sorulan Hamit Altıntop, mesleğini devam ettirmek istediğini belirtti. Futbol paydaşlarıyla iletişim halinde olduğunu da söyleyen Altıntop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasip, kısmet. Şu anda aktif bir görevde değilim. Şu an Amerika'da olsam da futbol paydaşlarıyla, oyuncu gruplarıyla iletişim halindeyim. Hocalarla iletişim halindeyim. Bilgileri, ortamı, neler yapabileceğimizi paylaşıyoruz. Yarın, bir gün görev olursa bu hayatta en sevdiğim mesleği devam ettirmek isterim. Tecrübemi, birikimimi paylaşmak isterim. Bunu zaman gösterecektir."

'ONLARA İNANIYORUZ, BAŞARABİLECEKLERİNİ BİLİYORUZ'

Milli futbolculara güvendiğini ve başarabileceklerini bildiğini söyleyen Hamit Altıntop, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Bu süreç kafada oynanır ve kafada biter. Buraya gelene kadar ne kadar emek sarf ettiler. Bir maçta her şeylerini kaybetmiş değiller. Daha 2 maç var. Biz onlara inanıyoruz, başarabileceklerini biliyoruz. Günün sonunda bizim onlara dua etmekten başka seçeneğimiz kalmadı. Umarım güzel bir kıvılcımla yine hepimizi coştururlar, hepimizi sokaklara dökeler. Biz de onları tebrik edip kutlarız."

Kaynak: DHA

Hamit Altıntop, Milli Takım, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hamit Altıntop'tan Milli Takım Açıklamaları - Son Dakika

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