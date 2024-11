Spor

BEŞİKTAŞ Başkanı Hasan Arat , " Fenerbahçe maçında yabancı VAR hakemi talep ettik. TFF sıcak baktı. Kulüpler Birliği üyeleri de olumlu karşıladı. Böyle bir karar çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu'nda bir araya geldiği basın mensuplarına Beşiktaş kulübünün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Dün tanıtımını yaptıkları SuperApp ile alakalı sözlerine başlayan Arat, "BJK SuperApp uygulaması hayata geçti. 11 aydan fazla süren bir çalışma oldu. Türkiye'nin değerli kuruluşları bir araya geldi. Eşine rastlanmamış bir yoğunlukla karşılaştık. Uygulamaya erişim için yoğun bir talep aldık. Bu teveccüh, Beşiktaş'ın büyüklüğünden geliyor. Taraftarlarımıza bu projeye sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Basın mensuplarına uygulamanın tanıtılması için yaptıkları haberlerden dolayı teşekkür ediyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Tüm çocuklar bundan gurur duysun. 100 bin 571 kişi uygulamayı indirdi. Her on dakikada bin kişi uygulamayı indiriyor. 72 bin kişi uygulama içinde cüzdan açtı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rakam yok. Yurt dışındaki Beşiktaşlıların da uygulamaya katılabilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. App ve Google Store'da indirmede ilk sıradayız. Bu projede emeği geçen arkadaşlar adına camiamıza şükranlarımı sunuyorum. Bu projenin hayata geçmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaş Dijital şirketi, çok önemli bir şirket haline gelecek. Dernek ve Futbol A.Ş.'nin ortak kurduğu bir şirket. Güzel bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Beşiktaş'a faydası olacak herkese kapımız açıktır. Bu uygulama Beşiktaş'ın ekonomisine katkı sağlayacaktır. Uygulamada üyelik sistemi var. Böylece bilet satın alma noktasında öncelikli olacaklar" diye konuştu.

'BEN BEŞİKTAŞ KULÜBÜNÜ TEMSİL EDİYORUM'

Hastalığından dolayı bir süre gözükmemesinin farklı algılandığını aktaran Hasan Arat, "Görevimiz şeffaf olmayı gerektiriyor. Ben Beşiktaş kulübünü temsil ediyorum. Özel nedenlerle ortalıkta görünmemem farklı algılamalara neden oldu. Bu işe başlarken "Bu yol Beşiktaşlıların yolu" dedik. Bu yola inananlarla yürümeye devam edeceğiz. Beşiktaş sevgisi çığ gibi büyüyor" ifadelerine yer verdi.

'VAATLERİMİZİN YÜZDE 72'SİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Verdiği sözleri takip ettiğini ifade eden Başkan Arat, "Vaatlerimizi gün gün takip ediyoruz. Yaptığımız şeyler oldukça fazla. 4.5 ve 1.5 yıllık planlarımız vardı. Yüzlü rakamlar kullanıyor bazıları, böyle bir şey yok. Vaatlerimizin yüzde 72'sini gerçekleştirdik. Türkiye'deki FIFA standartlarına uygun ışıklandırmayı yaptık. Kara duvar konusunda izinler alındı. Sayı konusunda görüşmeler devam etmektedir. Beşiktaş'ta tarihi değişiklikler yapıldı. Beşiktaş Junior kart ve üyelik projesi bitmek üzere. Tüpraş Stadyumu'nda önemli değişiklikler oldu. Stadın 12 ay boyunca gelir getirecek bir şekilde yapılanması için çalışıyoruz. Gayrimenkullerimizle ilgili çalışıyoruz. TV sözü vermiştik, bu devreye girecek. Akaretler'in Anıtlar Kurulu'ndan izni çıktı. Birçok konuda yaptığımız işler var. Büyük projelerimiz için çalışmalar devam ediyor. 11 aylık dönemde epey iş yapmış olarak görüyoruz" diye konuştu.

'BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI YENİDEN YAPILMALI'

Bankalar Birliği'ne değinen Arat, "Tüm kulüplerin nakit yönetim problemi var. Buraya gelirken her sene bir Akaretler kadar faiz ödeyeceğimizi düşünmüyorduk. Bankalar Birliği anlaşması yeniden yapılanmalı. Bahis gelirleri bugün on binde altı. Kulüpler kendi markasından yapılan bahisten on binde altı alıyor. Bu işin resmi olması lazım. Bahis konusunda büyük bir haksızlık var. Yayın geliri inmiş durumda. 4.6 milyon avro geçen sene yayın geliri elde ettik. Sadece UEFA'ya katılım payı 8.5 milyon avro. Kulüpler bu borçlarla devam edemez. Bu faiz oranlarıyla işin devam etmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

'ADAYLIK GÜNDEMİMİZDE YOK'

Şu an için adaylık konusunu gündemlerinde olmadığını söyleyen Hasan Arat, "Kongre Üyelerimizin oylarıyla burada görev yapıyoruz. Tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Tüzük gereğince hareket ediyoruz. Tüzüğümüzde ne zaman başkan adaylığı açıklanacağı belli. O tarihte görürsünüz. Başkanlık makamında bulunmanın sorumluluğu var. Mali kurulda düşüncelerini paylaşsalardı. Gelecekseniz düşüncelerinizi ifade edeceksiniz. Mali kurullarda her zaman düşüncelerimi dile getirdim. Bu iş televizyon röportajlarıyla olmaz. Adaylık gündemimizde yok. Önceliğimiz Beşiktaş'ın mali olarak sürdürelebilir yapıya kavuşması ve Futbol Takımımızın başarılı olmasıdır. Eski yöneticilerin açıklamalarını gayet normal buluyorum. Beşiktaş'ta fırtına kopartılmak istendi. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar koruyacaktır. Uyarıların resmi organlarda yapılması daha doğru olur. İyi niyetlerinden şüphem yok. Herkes göründüğü gibi olsun. Görev yapmış herkes benim için değerlidir. Birlik beraberlik içinde sorunları çözeceğimizi düşünüyorum" sözlerini kullandı.

'KAPALI TRİBÜN KONUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZ VAR'

Tribün konusunda çalışmaların devam ettiğine aktaran Arat, "Kapalı tribün konusunda çalışmalarımız var. O tribünde öğrenciler için indirim yaptık. Sorunları çözmeye çalışıyoruz. Türkiye'deki en duyarlı insan grubu taraftarlarımızdır. Eksikleri gidermeye çalışırız" cümlelerine yer verdi.

'HAKEM HATA YAPABİLİR AMA VAR YAPAMAZ'

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"TFF'ye yaptığımız ziyaret çok iyi geçti. Önemli bir görüşme oldu. Futbolda adaletin yerine gelmesi konusunda ısrarımızı dile getirdik. Hakem hata yapabilir ama VAR yapamaz. Yayıncı kuruluşun hassas olması lazım. İnsanlar maç izliyor. Forma alıyor. Yayınlar için üye oluyor. Tek istedikleri adalet. Dünyanın hiçbir yerinde 7-8 dakika maç durmuyor. İzlanda maçında hemen VAR'dan kararlar çıktı. Topla oynama sürelerine bakın. Devamlı maç duruyor. Bu sistem bozuk kuruldu. Türkiye bu işi çözmek zorunda. Bu iş çözülmeden futbolumuz yurt dışında istediği başarıları elde edemez. Biz Beşiktaş olarak ne olursa olsun hakkımız yeniliyorsa hesabını sorarız. Birçok endüstri rekabetle kuvvetlenmiştir. VAR hakemlerinin yabancı olması uygulamasını TFF başkan sıcak karşıladı. Kulüpler Birliği de bunu olumlu buldu. TFF başkanı da şeffaf olacağını söylemişti. Bu düzenle uğraştığını biliyoruz. Kendisine güveniyoruz. Biz arkadan konuşmayız. Tersi bir durum olursa yüzüne söyleriz."

'BİZ FUTBOLDA BİR YAPI OLDUĞUNA İNANIYORUZ'

Futbolda bir yapı olduğuna inandığını söyleyen Arat, "Biz futbolda bir yapı olduğuna inanıyoruz. Süleyman Seba'dan beri bu yapı var. Bu yapıdan en çok mustarip olan Beşiktaş olmuştur ama biz ağlamayız. Maçlara kazanmak için çıkarız. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz" dedi.

'BİZİ SÜREKLİ YIPRATAN İÇİMİZDEKİ İNSANLAR'

Daha iyi olmak için çalıştıklarını ve mücadele verdiklerini belirten Hasan Arat, "Beşiktaş'ın Rafa Silva'sı vardır. Kendini Beşiktaşlı zannedenler arkadan dolanmayı bıraksınlar. Bizi sürekli yıpratan içimizdeki insanlar. Hüseyin Bey Rafa Silva'yı aldı. O günleri araştırın. Bugün on puan geride olmasaydık bunlar konuşulmazdı. Nasıl daha iyi oluruz, onun mücadelesi içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Her türlü çalışmanın kendilerinin kontrolünde olduğunu söyleyen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Beşiktaş'ta sıkıntı yaratmaya çalışanlar tarafından Brad Friedel hemen gündeme getiriliyor. Bizim çalışanımızdır. Her türlü çalışmaları bizim kontrolümüzdedir. Kulüple hocamızla ilişkileri iyidir. Yönetim tarzımız bu. Zamanı gelince yönetim hesap verir ama çalışan üzerinden değil toplam bir hesap verir. Friedel'in bir yanlışı varsa bakalım ama iftira atmayın" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE MAÇINDA YABANCI VAR HAKEMİ TALEP ETTİK'

Fenerbahçe maçında yabancı VAR hakemi talep ettiklerini aktaran Arat, "İzlanda'daki kamera açıları daha mı iyiydi de hemen doğru kararlar verildi. Önemli olan niyet. Hakemin niyetini Başakşehir maçının 10'uncu dakikasında anladık. Galatasaray maçında hakemin niyetini hemen anladık. Gazetecinin biri çıkıp "Rafa Silva'yı indirin" diyor. Beşiktaş'tan ekmek yemiş insanların yorumları beni incitiyor. Beşiktaş'ı korumak zorundasınız. Orada oturma nedenleri Beşiktaş. Yayıncı kuruluşun kamera açılarını konuşuyoruz. UEFA maçlarındaki açı açı da ligdeki açı mı açı değil? Hata yaptık desinler ona da razıyız. Fenerbahçe maçında yabancı VAR hakemi talep ettik. TFF sıcak baktı. Kulüpler Birliği üyeleri de olumlu karşıladı. Böyle bir karar çıkmasını bekliyoruz" sözlerini sarf etti.