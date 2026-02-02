Hasan Şaş\'tan çok konuşulacak Icardi iddiası

Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Hasan Şaş, sarı-kırmızılıların yıldız ismi Mauro Icardi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Şaş, hem Icardi'nin geleceğine dair görüşlerini paylaştı hem de yeni transfer Noa Lang'ın performansını değerlendirdi.
Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, rakibini 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Aaron Opoku (KK), Victor Osimhen (P), Gabriel Sara ve Mauro Icardi (P) kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 49'a yükselterek liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmada penaltıdan gol atan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 72. golüne ulaşarak Gheorghe Hagi'nin kulüp tarihindeki en golcü yabancı futbolcu rekorunu egale etti.
SporOn YouTube kanalında konuşan Hasan Şaş, Noa Lang'ın performansını eleştirerek, "Galatasaray'da bu şekilde oynayamaz. Büyük takımda sadece hücum değil, defansif görevler de vardır. Okan Buruk, Lang'ı bu sisteme alıştıracaktır" dedi.
Icardi'nin sözleşme süreciyle ilgili net ifadeler kullanan Şaş, "Icardi ile uzun vadeli sözleşme yapmak Galatasaray'ın zararına. 42 yıldır bu kulübü takip ediyorum, böyle bir dönemeç görmedim. Galatasaray'ın Icardi ile 3 sezonluk kontrat imzalaması yanlış olur" ifadelerini kullandı.
Juventus iddialarına da değinen Hasan Şaş, "Bence Icardi Galatasaray'da kalmak istiyor. Burayı terk etmek istemiyor ama içinde bulunduğu şartlar buna izin vermiyor. Arka planda başka şeyler dönüyor olabilir" dedi.
Hasan Şaş, santrfor piyasasına da dikkat çekerek, "Dünyada santrfor bulmak çok zor. Uzun vadede Galatasaray'ın Icardi ile başarı sağlaması mümkün değil. En fazla 1 yıllık bir kontrat yapılabilir" değerlendirmesinde bulundu.
