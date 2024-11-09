Hatayspor, Gaziantep FK'yı 3-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hatayspor, Gaziantep FK'yı 3-1 Yendi

Hatayspor, Gaziantep FK\'yı 3-1 Yendi

Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

09.11.2024 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/ MERSİN, -

STAT: Mersin

HAKEMLER: Cihan Aydın, Ogün Kamacı, Murat Temel

HATAYSPOR: Erce Kardeşler- Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 18 Bamgboye), Kilama, Calvo, Cengiz Demir (Dk. 77 Cemali Sertel), Diack, Fernandes, Görkem Sağlam, Rui Pedro (Dk. 63 Selimcan Temel), Rivas, Aboubakar (Dk. 63 Strandberg)

GAZİANTEP FK: Dioudis- Ertuğrul Ersoy (Dk. 66 Emre Taşdemir), Viana, Saborit, Sorescu, N'Diaye (Dk. 66 Okereke), Mandouki, Mustafa Eskihellaç (Dk. 78 Furkan Soyalp), Maxim, Halil Dervişoğlu (Dk. 78 Kenan Kodro), Lungoyi (Dk. 90 Mirza Cihan)

GOLLER: Dk. 12 Rui Pedro, Dk. 35 Bamgboye, Dk. 90+5 Strandberg (Hatayspor), Dk. 45+2 Sorescu (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Cengiz Demir (Hatayspor), Mandouki, Emre Taşdemir (Gaziantep FK),

KIRMIZI KART: Dk. 81 Viana (Gaziantep FK)

SÜPER Lig'in 12'nci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 yendi. Ev sahibi ekip bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı.

12'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hatayspor'lu Kamil Ahmet Çörekçi'nin arka direğe açtığı ortaya iyi hareketlenen Rui Pedro, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.1-0

16'ncı dakikada soldan rakip ceza sahasına ilerleyen Hatayspor'lu Cengiz Demir'in ortasına iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda sağına iyi uzanan kaleci Dioudis gole izin vermedi.

31'inci dakikada rakip ceza yayı üzerinde topla buluşan Gaziantep FK'lı Halil Dervişoğlu'nun sert şutunda kaleci Erce Kardeşler üzerine gelen topu uzaklaştırdı.

36'ncı dakikada soldan çizgiye inen Hatayspor'lu Fernandes'in arka direğe ortasına iyi hareketlenen Bamgboye gerçekleştirdiği kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. 2-0

41'inci dakikada sağdan rakip ceza alanına giren Gaziantep FK'lı Sorescu'nun pasında penaltı noktasında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun köşeye doğru yaptığı vuruşta iyi uzanan kaleci Erce Kardeşler, topu kornere çelmeyi başardı.

45+2'nci dakikada Gaziantep FK'lı Maxim'in savunma arkasına attığı topa iyi koşan Sorescu'nun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 sona erdi.

58'inci dakika takım arkadaşından aldığı pasla rakip ceza alanı içerisinde buluşan Gaziantep FK'lı Lungoyi'nin şutunda top direkten dönerek Saborit'in önünde kaldı. Saborit'in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

73'üncü dakikada takım arkadaşı Kilama'dan aldığı pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Hatayspor'lu Strandberg'in vuruşunda açıyı kapatan Dioudis kayarak topu uzaklaştırdı.

90'ıncı dakikada Hatayspor'lu Görkem Sağlam orta sahada aldığı topu takım arkadaşı Strandberg'in önüne yuvarlardı, kaleci ile karşı karşıya kalan Strandberg kaleci Saborit'i geçemedi.

90+5'inci dakikada gelişen hızlı hücumda soldan rakip ceza alanına giren Hatayspor'lu Fernandes'in ortasında şık bir vole vuruşu yapan Strandberg meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

Karşılaşma Hatayspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle bitti.

Kaynak: DHA

Gaziantep FK, Gaziantep, Hatayspor, Etkinlik, Mersin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, Gaziantep FK'yı 3-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı
18:47 Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti
17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
07:46 MasterChef Türkiye’de Danilo Zanna’nın dişi kırıldı MasterChef Türkiye'de Danilo Zanna'nın dişi kırıldı
07:17 Metiner’in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu Metiner'in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu
00:55 Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı
00:35 Enes Güran duruşma biterken Nevzat’a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz Enes Güran duruşma biterken Nevzat'a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz
00:23 Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü
00:19 Elon Musk’ın trans kızı Trump yüzünden ülkeyi terk ediyor Elon Musk'ın trans kızı Trump yüzünden ülkeyi terk ediyor
00:17 Mahmut Abbas’ın Filistin teklifine Trump’tan yanıt: Dört gözle bekliyorum Mahmut Abbas'ın Filistin teklifine Trump'tan yanıt: Dört gözle bekliyorum
23:36 UEFA, Kopenhag’ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir’den özür diledi UEFA, Kopenhag'ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir'den özür diledi
23:27 Salim Güran’ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz Salim Güran'ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz
23:11 Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 20:37:53. #1.13#
SON DAKİKA: Hatayspor, Gaziantep FK'yı 3-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.