HAVELSAN\'da Kadın Antrenör Fark Yaratıyor

TÜRK savunma sanayinin önemli şirketlerinden HAVELSAN'ın erkek basketbol takımı, eski basketbolcu Ebru Pulat'ın (51) koçluğunda Kurumlararası Basketbol Ligi'nde (CBL) mücadele ediyor. Ligin tek kadın antrenörü olan Ebru Pulat, basketbolun dilinin tek ve tecrübeye dayanan bir yanı olduğunu söyledi.

HAVELSAN bünyesinde Türk savunma sanayinin gelişimi için çalışan mühendisler, 2018 yılında basketbol takımını kurdu. Ankara'da 20 takımından oluşan Kurumlararası Basketbol Ligi'nde (CBL) mücadele eden HAVELSAN Basketbol Takımı'nın antrenörlüğünü eski basketbolcu Ebru Pulat, gönüllü olarak yapıyor. Hacettepe Spor Bilimleri Fakültesi'nden 1999 yılında mezun olan, farklı kulüplerde 20 yıl basketbol oynadıktan sonra Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Takımı ve Ankara Hasköy Spor Kulübü dahil birçok kulüpte antrenörlük yapan Pulat, 2 yıldır HAVELSAN'ın başarısı için mücadele ediyor. Pulat'ın koçluğunda geçen yıl Sırbistan'da Avrupa 3'üncüsü olan HAVALSAN'ın mühendisleri, bu yıl CBL A Grubu'nda iddiasını sürdürüyor.

'TEK KADIN ANTRENÖR BENİM'

Ligin tek kadın antrenörü olan Ebru Pulat, takımına güvendiğini belirterek, "Bir kadın olarak CBL'de İstanbul, Ankara, Bursa takımları ve Avrupa'daki takımlar dahil tek kadın antrenör benim. HAVELSAN savunma sanayi kurumunun genelde erkek ağırlıklı olduğu düşünülür. Ancak, cinsiyete bakmayıp, tecrübe ve geçmişime bakarak aynı paralel yolda ilerlediğimiz için HAVELSAN'ı seviyorum ve takımımla gurur duyuyorum. Basketbol camiası içerisinde kadın takımların erkek antrenörü olduğu çok görülüyor; ancak kadın antrenörün erkek takımını özellikle bu yaş kategorisinde çalıştırdığı çok nadir görülüyor. O yüzden de HAVELSAN özel bir kurum bence. Kadın antrenörü, tecrübesi için tercih etmeleri özel bir şey. Basketbol aşkı çok ayrı bir şey. 8-9 yaşlarında başladım hala da devam ediyorum. Süper Lig takımlarında kadın-erkek bir arada oynayamıyor; ancak CBL Ligi'nin öyle de bir özelliği var. Kurumlarda kadın çalışanlar da basketbol oyunları içinde yer alıyor" dedi.

'13 MÜHENDİS VAR'

Ebru Pulat, basketbolun dilinin tek ve tecrübeye dayanan bir yanı olduğunu söyleyerek, "Basketbol altyapısını aldıktan sonra kadın-erkek fark etmiyor. Yani bunun tecrübesi 'erkeklerde daha fazladır, kadınlarda daha azdır' diye bir şey yok. Bu ayrımın yapılmasına da karşıyım. Öyle yapmalarını da istemem. Maç yaptığımızda kimse, 'kadın koçları var, biraz daha kibar olalım' falan demiyor. Öyle olmalarını da istemem zaten. Çünkü kendime ve basketbol geçmişime güveniyorum. Unutamadığım çok an oluyor. Bir gün, kaybeden bir takımın ismini söylemeyeceğim ama normalde maç bitiminde antrenörler kaybetse de kazansa da birbirlerini tebrik ederler. Ama ısrarla o takımın antrenörü beni tebrik etmedi. Her zaman bize yenildiklerinden dolayı olabilir, belki de bir kadına yenildiği için bunu hazmedemiyor olabilir. Böyle unutamadığım çok anılarım oldu. Takımda 14 sporcumuz var, sporcularımızın 13'ü mühendis, 1'i de finans bölümünde. Takımın bir arada olması özveriyle antrenmana geliyor olmaları çok özel ve büyük bir şey. Çünkü aralarında birçoğu evli, çocuğu olanlar var. Bu sebeple bizim haftada yaptığımız 2 bazen 3 antrenmana zaman ayırıp gelmeleri, özel bir şey. Ben de onlara aynı özveri ile cevap vermek istediğim için gönüllü olarak buradayım" diye konuştu.

Takımın yardımcı koçu Kadir Herkiloğlu ise yaklaşık 20 yılı aşkın süredir HAVELSAN'da test direktörü olarak çalıştığını belirterek, takımı da kendisinin kurduğunu söyledi. Herkiloğlu, "2 sene kadar önce Ebru hocamla tanıştık. Ebru hocamın bize getirdiği asıl şey disiplin oldu. Biz amatör bir ekibiz, hala kendi mesleğimizi yaparak para kazanıyoruz. Ama onun getirdiği disipline uyarak burada başarı elde ediyoruz ve doğal olarak mutlu oluyor" dedi.