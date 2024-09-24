Huysuz: Judo için emeklerimizi sürdüreceğiz - Son Dakika
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Spor

Huysuz: Judo için emeklerimizi sürdüreceğiz

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, camia için verilen emeklerin devam edeceğini belirtti.

24.09.2024 10:42
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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: Camiamız için yaptığımız emekleri bırakmayacağız

GALATASARAY - PAOK MAÇINA DOĞRU

10.00 Yunanistan temsilcisi PAOK, Toumba Stadı'nda hazırlıklarını tamamlayacak.

17.00 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

18.00 Sarı-kırmızılılar, son çalışmasını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

20.00 PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu ve bir oyuncusu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertlilerde Union Saint Gilloise maçının çalışmaları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Dün izin yapan Siyah-beyazlılarda Ajax maçının hazırlıkları başlayacak.

1. LİG

20.00 Esenler Erokspor - Yeni Malatyaspor

ANADOLU EFES

11.30 Anadolu Efes Spor Kulübü, bir moda markasıyla sponsorluk sözleşmesi imzalayacak.

TMOK

14.00 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Fair Play Şeref Bayrağı ile ödüllendirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBB Spor Kulübü), törenle bayrağı göndere çekecek.

ATLETİZM

13.30 Eski milli sporcu Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı adaylığı konusunda basın toplantısı düzenleyecek.

MASA TENİSİ

11.00 Eski milli sporcu ve Masa Tenisi Milli Takımlar Teknik Direktörü İlhami Kılınçkaya, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığı adaylığı ile ilgili basın toplantısı yapacak.

BASKETBOL

- EuroLeague Kadınlar ön eleme turu

20.30 Basket Landes - Beşiktaş

- Erkekler Eurocup

19.30 Türk Telekom - Lietkabelis

Kaynak: DHA

Basketbol, Politika, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Huysuz: Judo için emeklerimizi sürdüreceğiz - Son Dakika

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