Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: Camiamız için yaptığımız emekleri bırakmayacağız
GALATASARAY - PAOK MAÇINA DOĞRU
10.00 Yunanistan temsilcisi PAOK, Toumba Stadı'nda hazırlıklarını tamamlayacak.
17.00 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
18.00 Sarı-kırmızılılar, son çalışmasını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.
20.00 PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu ve bir oyuncusu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertlilerde Union Saint Gilloise maçının çalışmaları devam edecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Dün izin yapan Siyah-beyazlılarda Ajax maçının hazırlıkları başlayacak.
1. LİG
20.00 Esenler Erokspor - Yeni Malatyaspor
ANADOLU EFES
11.30 Anadolu Efes Spor Kulübü, bir moda markasıyla sponsorluk sözleşmesi imzalayacak.
TMOK
14.00 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Fair Play Şeref Bayrağı ile ödüllendirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBB Spor Kulübü), törenle bayrağı göndere çekecek.
ATLETİZM
13.30 Eski milli sporcu Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı adaylığı konusunda basın toplantısı düzenleyecek.
MASA TENİSİ
11.00 Eski milli sporcu ve Masa Tenisi Milli Takımlar Teknik Direktörü İlhami Kılınçkaya, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığı adaylığı ile ilgili basın toplantısı yapacak.
BASKETBOL
- EuroLeague Kadınlar ön eleme turu
20.30 Basket Landes - Beşiktaş
- Erkekler Eurocup
19.30 Türk Telekom - Lietkabelis
Son Dakika › Spor › Huysuz: Judo için emeklerimizi sürdüreceğiz - Son Dakika
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