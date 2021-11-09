İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti

Müstehcen içerikli siteler arasında yapılan bir araştırmada ismi en fazla araştırılan 10 futbolcu belli oldu. Fanatik'in aktardığı habere göre zirvede İcardi çifti, Messi ve Ronaldo var.

RONALDO ZİRVEDE

En çok kullanıcısı olan 3 sitenin baz alındığı araştırmada, müstehcen sitede adı en çok aratılan futbolcu Cristiano Ronaldo olurken listede yer alan diğer 9 isim arasında bir hayli şaşırtıcı olanlarda var.

İşte ilk 10:

David Beckham: Dünya futbol tarihinin en yakışıklı futbolcusu olarak görülen David Beckham, listeye 10. sıradan girdi. Victoria Beckham'la uzun yıllardır evli olan futbolcu, örnek aile hayatıyla bir çok futbolcuya rol model oluyor.

Karim Benzema: Mathieu Valvuena'ya kaset şantajı girişiminden yargılanan Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema, listeye 9. sıradan giriyor. Benzema'nın adı müstehcen sitelerde bu olaydan sonra sıkça aratılmaya başlandı.

Raheem Sterling: Manchester City'nin dünyaca ünlü İngiliz kanat oyuncusu Raheem Sterling de 2017 yılından beri bu listeye giriyor. 2017 yılında adı cinsel skandala karışan ve para karşılığı bir ilişki yaşamasıyla gündeme gelen Sterling 7. sıradan bu listeye girdi. Los Angeles'ta yaşanan bu olayda Sterling, gecelik 3.000 Pound harcamış ve birlikte olduğu kadın Strerling'i, "ucuz ve kaba" davranmakla suçlamıştı.

Eden Hazard: Real Madrid'in Belçikalı müzmin sakat yıldızı Eden Hazard, kendisini bu listede 6. sırada buluyor. 2012 yılından beri lise aşkı Natacha Van Honacker ile beraber olan Hazard'ın mutlu bir evliliği bulunuyor.

Paulo Dybala: Juventus'un 26 yaşındaki dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Dybala, Avrupalı genç kadınların sevgilisi konumunda bulunuyor. Adı hiçbir skandalla anılmayan futbolcu, yakışıklılığıyla bu listeye 5. sıradan girmiş.

Kylian Mbappe: Listedeki en genç isim. Paris Saint Germain'in 22 yaşındaki Fransız yıldızı Kylian Mbappe, 4. sırada

Alexis Sanchez: Yeşil sahaların eskisi kadar aranmayan futbolcusu Alexis Sanchez, adeta müstehcen sitelerin aranan yüzü. Inter'in 32 yaşındaki Şilili futbolcusu Alexis Sanchez, müstehcen sitelerde adı en fazla aranan 3. futbolcu konumunda bulunuyor. 2017 yılında çıkan bir haberde Alexis Sanchez, 20 yaşındaki bir öğrenciye sevgilisinden habersiz cinsel birliktelik teklifinde bulunmuş ve bu olay olay olmuştu.

Mauro Icardi: Yaşadığı skandal aşkla adını duyuran ve en yakın arkadaşı Maxi Lopez'in eşi Wanda'yla beraber olup sonrasında onunla evlenen Icardi, bu listeye 3. sıradan girdi. Performansı düşüşe geçen 28 yaşındaki Arjantinli futbolcunun eşiyle sosyal medyadaki paylaşımları sık sık olay oluyor. Icardi, Wanda sayesinde en çok aratılan isimlerden.

Lionel Messi:Arjantinlii yıldız Lionel Messi, adı müstehcen sitelerde en fazla aratılan 2. futbolcu oldu. Evli, çocuklu ve mutlu olan Messi'nin adı yasak aşkla sadece bir kere gündeme gelmişti.

Cristiano Ronaldo: Bu listenin zirvesinde olmasına kimsenin şaşırmadığı Cristiano Ronaldo, hem yakışıklılığı hem de düzgün fiziği sayesinde ismi müstehcen sitelerde en fazla aratılan futbolcu oldu. Şu anda stabil bir ilişkisi ve büyük bir ailesi olsa da, eskiden oldukça çapkın olan ve magazin figürü olan Ronaldo; hala en çok arzulanan futbolcu konumunda yer alıyor.