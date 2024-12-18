İlk durağı çok konuşulur: Ali Koç\'tan ikinci Ankara çıkarması

Spor

Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur?

İsrail askerlerinin Golan\'daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda Ankara'da biz temaslarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkente ikinci bir çıkarma yaptı ve sürpriz ziyaretlerde bulundu.

İLK DURAĞI MHP OLDU

Ankara'da bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi.Koç'un il durağı MHP Genel Merkezi oldu. Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı ziyaret etti.

YARGITAY BAŞKANI KERKEZ VE BAŞDENETÇİ AKARCA'YA DA GİTTİ

Koç, bu ziyaretinin ardından Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay Üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Koç, ziyaretlerinin ardından Yıldız, Akarca ve Kerkez'e isminin yazılı olduğu Fenerbahçe formalarını hediye etti.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez

DAHA ÖNCE BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Ali Koç geçtiğimiz aylarda yine Ankara'da temaslarda bulunmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de ziyaret etmişti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından MHP lideri Bahçeli'nin kendisini ziyaret eden Ali Koç'u "Gerek yok, yorulmayın" demesine rağmen kapının önündeki aracına kadar uğurlaması dikkat çekmişti.