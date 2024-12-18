Geçtiğimiz aylarda Ankara'da biz temaslarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkente ikinci bir çıkarma yaptı ve sürpriz ziyaretlerde bulundu.
Ankara'da bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi.Koç'un il durağı MHP Genel Merkezi oldu. Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı ziyaret etti.
Koç, bu ziyaretinin ardından Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay Üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Koç, ziyaretlerinin ardından Yıldız, Akarca ve Kerkez'e isminin yazılı olduğu Fenerbahçe formalarını hediye etti.
Ali Koç geçtiğimiz aylarda yine Ankara'da temaslarda bulunmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de ziyaret etmişti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından MHP lideri Bahçeli'nin kendisini ziyaret eden Ali Koç'u "Gerek yok, yorulmayın" demesine rağmen kapının önündeki aracına kadar uğurlaması dikkat çekmişti.
Son Dakika › Spor › İlk durağı çok konuşulur: Ali Koç'tan ikinci Ankara çıkarması - Son Dakika
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