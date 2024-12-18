İlk durağı çok konuşulur: Ali Koç'tan ikinci Ankara çıkarması - Son Dakika
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Spor

İlk durağı çok konuşulur: Ali Koç'tan ikinci Ankara çıkarması

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankara'ya sürpriz bir çıkarma yaptı. İlk durağı MHP Genel Merkezi olan Koç, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı ziyaret etti. sarı-lacivertlilerin başkanı daha sonra Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ile Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile bir araya geldi.

18.12.2024 19:58  Güncelleme: 21:26
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Geçtiğimiz aylarda Ankara'da biz temaslarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkente ikinci bir çıkarma yaptı ve sürpriz ziyaretlerde bulundu.

İLK DURAĞI MHP OLDU

Ankara'da bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi.Koç'un il durağı MHP Genel Merkezi oldu. Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı ziyaret etti.

İlk durağı çok konuşulur: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ikinci Ankara çıkarması

YARGITAY BAŞKANI KERKEZ VE BAŞDENETÇİ AKARCA'YA DA GİTTİ

Koç, bu ziyaretinin ardından Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay Üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Koç, ziyaretlerinin ardından Yıldız, Akarca ve Kerkez'e isminin yazılı olduğu Fenerbahçe formalarını hediye etti.

İlk durağı çok konuşulur: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ikinci Ankara çıkarması
Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca
İlk durağı çok konuşulur: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ikinci Ankara çıkarması
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez
İlk durağı çok konuşulur: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ikinci Ankara çıkarması
İlk durağı çok konuşulur: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ikinci Ankara çıkarması

DAHA ÖNCE BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Ali Koç geçtiğimiz aylarda yine Ankara'da temaslarda bulunmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de ziyaret etmişti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından MHP lideri Bahçeli'nin kendisini ziyaret eden Ali Koç'u "Gerek yok, yorulmayın" demesine rağmen kapının önündeki aracına kadar uğurlaması dikkat çekmişti.

İlk durağı çok konuşulur: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ikinci Ankara çıkarması
İlk durağı çok konuşulur: Ali Koç\'tan ikinci Ankara çıkarması

Milliyetçi Hareket Partisi, Mehmet Akarca, Feti Yıldız, Ömer Kerkez, Fenerbahçe, Yargıtay, Ali Koç, Ankara, Futbol, Kamu, Spor, MHP, Son Dakika

Son Dakika Spor İlk durağı çok konuşulur: Ali Koç'tan ikinci Ankara çıkarması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ankara null:
    rezil herif 55 11 Yanıtla
  • Oktay Duru:
    ne yaparsan yap şampiyon Galatasaray 42 22 Yanıtla
  • Mehmet Özhan OĞUZ:
    Ağlama turları başladı desenize... 37 15 Yanıtla
  • Rıdvan Polatoğlu:
    tamam da bunun altında ne arıyosunuz?? Nasıl bir habercilik buuu 14 23 Yanıtla
  • ferhat eser:
    mv olmak istiyor mhp den galiba fenerbahçe yordu adamı 20 11 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    Ali Koç Istıfa Sayende Takım Yerlerde Sürünüyor Yazıklar olsun Sana 10 yıl Oldu Taraftar Kahırbahçe oldu 20 7 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    FENERBAHÇE den ayrılan oyuncular Fenerbahçe ye karşı neden okadar çok agresif oluyolar adeta intikam alırcasına hırslanıyolar Galatasaray sana gidenler neden Öyle diller acaba Fenerbahçe onlara kötü mü davaranıyoda böyle oluyo anlam veremedim 20 5 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    şu tazminat davası ne oldu sonuç? unutturdular millete 10 5 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Ali OÇoğlu Ali KIÇoğlu 8 6 Yanıtla
  • Lutfi Kürkçü:
    bölüm sonu canavarını geçmeye çalışan bebe gibi her tuşa basmaya başladı yine 9 5 Yanıtla
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