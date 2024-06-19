İngiliz basını Türkiye-Gürcistan maçını ve Arda Güler'in performansını nasıl yorumladı?

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İngiliz gazeteleri, Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmesine sayfalarında geniş yer verdi.

Tüm gazeteler, Türkiye'nin ikinci golünü atan ve maçın oyuncusu seçilen 19 yaşındaki Arda Güler'e övgüler yağdırdı.

Guardian: Arda Güler, Türkiye'yi Gürcistan fırtınasından kurtardı

Guardian gazetesinin, Türkiye-Gürcistan maçıyla ilgili haberinin başlığı, "Arda Güler vuruşuyla gök gürültüsünü çaktı, Türkiye'yi Gürcistan fırtınasından kurtardı".

Gazetenin Dortmund'daki maçı izleyen muhabiri Sid Lowe, öncelikle iki takım taraftarlarının tezahüratlarıyla karşılaşmanın muhteşem bir atmosferde oynandığını belirtiyor.

Sid Lowe'a göre Türkiye-Gürcistan karşılaşması; 103 atak, 36 şut, 4 gol ve direkten dönen 3 topla EURO 2024'ün şu ana kadarki en iyi maçıydı.

Lowe, "Georges Mikautadze tarihi bir gol attı, zira bu Gürcistan'ın turnuvada tarihindeki ilk golüydü; Arda Güler ve Mert Müldür'ün golleri ise olağanüstüydü. Mert Müldür'ün golünde topun saatteki hızı 122 kilometreydi" diyor.

Guardian yazarının Arda Güler ile ilgili satırları ise şöyle:

"Maç berabereyken, o çocuk sahneye çıktı. Arda Güler'in yaklaşık 23 metreden sol ayağıyla uzak köşeye doğru attığı olağanüstü şutun en şaşırtıcı yanı, topun tam olarak gideceğe yere ulaşacağına dair hiçbir şüphenin olmamasıydı.

"Arda Güler 19 yaşında Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk kez forma giydiği maçta gol atan en genç futbolcu oldu, bir kez daha tarih yazdı. (Sağ elini kalbine götürdü, sol işaret parmağını havaya kaldırdı ve gözlerini kapattı). Sonra da bir elini kulağına götürdü. Sadece bunu dinleyin."

i: Türkiye heyecan verici bir galibiyetle Avrupa Futbol Şampiyonası'nı aydınlattı

i gazetesinin, dünkü maçla ilgili haberinin başlığı ise "Türkiye heyecan verici bir galibiyetle Avrupa Futbol Şampiyonası'nı aydınlattı".

Gazete, Türkiye'nin ikinci golünde Arda Güler'in uzak mesafeden attığı şut için "büyüleyici" sıfatını kullanmış.

Arda'nın folsolu ve "durdurulamaz" bir şut attığını da eklemiş.

i gazetesi de, Türkiye-Gürcistan karşılaşmasının EURO 2024'ün şu ana kadarki muhtemelen en iyi maçı olduğu görüşünde.

Gazetenin karşılaşmayla ilgili genel yorumu ise şöyle:

"Türkiye maç boyunca topa daha fazla sahip olan takım oldu anca savunmada sık sık açık verdi. Gürcistan'ın tehlikeli kontraatakları nedeniyle de savunmasını daha geride kurmak zorunda kaldı."

Times: Taraftarların kavgası sonrası genç Arda Güler yağmur altında göz kamaştırdı

"Ne kadar muhteşem bir futbol maçıydı bu. Nefes kesici ve baş döndürücü, fırtınalı ve heyecan vericiydi. Bir takım yeni bir dünyaya iniş yaparken, diğeri ikinci evinde havalanmayı başarıyordu."

Times gazetesinin Dortmund'daki maçı izleyen muhabiri James Gheerbrant, haberine bu satırlarla başlamış.

James Gheerbrant, Gürcistan'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan ülkeler arasında dünya sıralamasında en altta yer aldığını hatırlatıyor, ilk kez katıldığı turnuvada tarihi bir gol attığını belirtiyor ve ekliyor:

"Ama iki sihirli vuruş, Gürcistan'ı çaresiz bıraktı. Bu vuruşlardan biri Türkiye'nin sağ beki Mert Müldür'den, diğeri de 19 yaşındaki sansasyonel yıldız Arda Güler'den geldi. Türkiye, Gürcistan galibiyetiyle Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2008'den bu yana ilk kez gruptan çıkmak için iyi bir konuma geldi."

Dortmund'da maç öncesi sağanak yağmur yağdığını, taraftarlar arasında arbede yaşandığını ve kavga çıktığını yazan Gheerbrant, polisin taraftarlara müdahale etmek zorunda kaldığını da belirtiyor.

Times'taki haberden bazı satırlar şöyle:

"Maç sırasında atmosfer olağanüstüydü. Tribünlerde 10 bin Gürcü taraftar vardı. Ruhr bölgesindeki önemli Türk diasporasını yansıtan Türkiye taraftarları ise üstünlüklerini, topun Gürcistan'da olduğu her anda sağır edici çığlıklarıyla gösterdi...

"Maç bir kahramanı beklerken, yoğun çiseleyen yağmurun ortasında bir gencin göz kamaştırmasının zamanı gelmişti. Real Madrid'in sansasyonel futbolcusu Arda Güler sağdan içeri girdi ve Gürcistan kalecisi Mamardashvili'nin korduğu kalenin sağ üst köşesine durdurulamaz bir şut çekti...

"Bu maçtaki taraftarların çoğu, Almanya'ya kömür madenlerinde çalışmak için gelenlerin torunlarıydı....Harika bir gösteriye tanıklık ettiler."

Daily Telegraph'dan iki konuya vurgu: Taraftar şiddeti ve süper vuruşlarla atılan mükemmel goller

Daily Telegraph gazetesi de öncelikle Türkiye-Gürcistan maçı öncesi her iki takım taraftarları arasında tribünde yumruklu kavga çıktığını, polisin müdahalesiyle olayların büyümeden önlendiğini ve yaşananların az daha mükemmel maçı gölgeleyeceğini yazmış.

Gazetenin maçı izleyen muhabiri Ben Rumsby'e göre, Türkiye'nin gollerinden ikisi (Mert Müldür'ün ve Arda Güler'in golleri) şimdiden turnuvanın en güzel golü seçilmeye aday.

Arda Güler için "gelişen yetenek" diyen Rıumsby, 19 yaşındaki yıldız futbolcunun süper bir gol attığını ve onu heyecan verici bir geleceğin beklediğini belirtiyor.

Daily Telegraph'ın haberinde, Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın maç sonrası, yaptığı açıklamada da var:

"Bugün 50 yaşına girdim. Bana verilebilecek en iyi doğum günü hediyesi de bu galibiyetti."