İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi Yeni Sezon Müsabakaları Başlıyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi yeni sezon müsabakalarının 28 Ocak Pazar günü başlayacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 2023-2024 futbol sezonu Süper Lig müsabakalarının 28 Ocak-25 Şubat tarihlerinde muhtelif illerde düzenleneceği belirtildi.

TİESF Futbol Süper Ligi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) futbol oyun kurallarına göre oynanacak. Müsabaka listelerine 2009 ve daha küçük, 1977 ve daha büyük doğumlu sporcular yazılamayacak.

Takımlar, yasal işlemlerinin yapılması şartıyla iki yabancı uyruklu futbolcu oynatabilecek.

Grup müsabakaları, tek devreli lig usulünce oynanacak ve ligde ilk iki sırayı alan takımlar finallere yükselecek, son iki sırada yer alan ekipler ise alt lige düşecek.

İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde 28 Ocak Pazar günü yapılacak maçlar şöyle:

A Grubu

12.00 İstanbul Sessizler Spor Kulübü-Torbalı İESK (Bursa Osmangazi Vatan)

13.00 İstanbul Avcılar Spor Kulübü-Y. Pamukkale İESK (Manisa 8 Eylül)

B Grubu

13.00 İstanbul Sefaköy İESK- Denizli İESK (Eskişehir Muttalip)

14.00 İstanbul Kartal Belediyesi İESK- Ege Sessizler Spor Kulübü (Bursa Osmangazi Vatan)

D Grubu

13.00 Kırşehir İESK-A. Kurttepe SEGSK (Aksaray Bağılgan Spor Kompleksi)

13.00 Diyarbakır İESK- Şanlıurfa SSK (Elazığ Münir Yılmaz Gençlik Merkezi)

C Grubu'ndaki ilk maçlar ise 11 Şubat'ta yapılacak.