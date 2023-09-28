Dünya futbolunun gözü mahkemeden çıkacak kararda! Barcelona küme düşebilir - Son Dakika

Dünya futbolunun gözü mahkemeden çıkacak kararda! Barcelona küme düşebilir

Son Güncelleme: 28.09.2023 12:25

İspanya'da Barcelona Kulübünün bir şirketle anlaşarak hakemler hakkında bilgi almaya çalıştığı iddialarıyla ilgili açılan soruşturma kapsamında Hakemler Teknik Komitesi'nin ofislerinde polis ve jandarma tarafından arama yapıldı. La Liga Başkanı Javier Tebas mahkeme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hakimin kararı, uyarıdan küme düşürmeye kadar değişebilir." ifadelerini kullandı.

İspanya'da "Negreira olayı" olarak adlandırılan, Barcelona Kulübünün bir şirketle anlaşarak hakemler hakkında bilgi almaya çalıştığı iddialarıyla ilgili açılan soruşturma kapsamında Hakemler Teknik Komitesinin (CTA) ofislerinde polis ve jandarma tarafından arama yapıldı.

GÖZALTI ÖNGÖRÜLMÜYOR

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Barselona Adli Polis Birimi Ekonomik ve Teknolojik Suçlar Grubu ile jandarmaya bağlı birimlerin, İspanya Futbol Federasyonuna bağlı olan CTA'nın Madrid'deki ofislerine bu sabah saatlerinde giderek ama yaptığı belirtildi. Güvenlik birimlerinin, Negreira olayı soruşturmasıyla bağlantılı belge aradığı, herhangi bir kişinin gözaltına alınmasının öngörülmediği kaydedildi. Diğer yandan adli kaynaklara dayandırılarak İspanyol basınında verilen haberlerde, söz konusu iddiaları soruşturan Barselona 1 Numaralı İdare Mahkemesi Hakimi'nin, Barcelona Kulübünün "hakem satın aldığı iddialarına ilişkin hiçbir delile rastlamadığı ancak Barcelona Kulübü hakkında rüşvet verme suçundan dava açılması için yasal süreç başlattığı" yazıldı.

NEGREIRA OLAYI

İspanya'da Maliye, eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL adlı şirketi vergi kaçırma iddiasıyla soruştururken, Barcelona'nın bu şirkete 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon euro ödediği ortaya çıkmıştı. Barcelona'da mevcut yönetim tüm iddiaları yalanlasa da Negreira dışında Barcelona Kulübüne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell ile eski iki yöneticiye karşı, "sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek" suçlamalarıyla savcılık soruşturma başlattı. İddialarla ilgili ayrıca İspanya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA bünyelerindeki disiplin kurumları da soruşturma yürütme kararı almıştı.

"KÜME DÜŞÜRME KARARI VERİLEBİLİR"

La Liga Başkanı Javier Tebas mahkeme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Konuyla ilgili açıklama yapan La Liga Başkanı Javier Tebas, "Bu olaylar idari düzeyde zaman aşımına uğradı. Müdahale edebilseydik, bir disiplin dosyası açardık ve hakime giderdik. Yapılmaması gereken ödemelerin yapıldığına dair göstergeler var ve bununla hakem kararlarını etkileme girişimi söz konusu. Hakimin kararı, uyarıdan küme düşürmeye kadar değişebilir ama biz bunu yapamayız. Çünkü, bizim alanımızda olan bir durum değil." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dünya futbolunun gözü mahkemeden çıkacak kararda! Barcelona küme düşebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya futbolunun gözü mahkemeden çıkacak kararda! Barcelona küme düşebilir - Son Dakika
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