Şampiyonada 7 Ekim Cuma günü teknik kontroller, 8 Ekim Cumartesi günü öğleden önce antrenman ve sıralama turları yapılacak. Aynı gün öğleden sonra ilk etap yarışlar start alacak. 9 Ekim Pazar günü saat 10.00'da ise BMU Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası yarışları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Şakir Şenkalaycı, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Isparta haberleri | Motokrosta Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası yarışları, Gönen'de yapılacak - Son Dakika

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