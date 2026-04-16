İstanbul 2027 Avrupa Oyunları Hazırlıkları Başladı

İSTANBUL'UN ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları hazırlıkları kapsamında Organizasyon Komitesi Olimpiyatevi'nde bir araya geldi. Toplantıda konuşan İstanbul 2027 Genel Koordinatörü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, İstanbul 2027'nin en iyi şekilde düzenlenmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, "İstanbul'da yapılacak 2027 Avrupa Oyunları, Türkiye'nin 2036 Olimpiyat Oyunları adaylığında önemli bir referans noktası olacak. Avrupa Olimpiyat Komitesiyle birlikte müthiş bir başarıya imza atacağımıza inanıyoruz" dedi.

İstanbul'da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Oyunları'nın hazırlıkları sürüyor. 16–27 Haziran 2027 tarihleri arasında İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2027 Avrupa Oyunları kapsamında, İstanbul 2027 Organizasyon Komitesi'nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde yapılan toplantıya Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı, İstanbul 2027 Genel Koordinatörü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) 4. Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Mihai Covaliu, TMOK yöneticileri, EOC yetkilileri, organizasyonla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmalarını, Prof. Dr. Veli Ozan Çakır ve EOC Başkanı Mihai Covaliu yaptı.

Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, sözlerine Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini sunarak başladı.

İstanbul 2027'nin en iyi şekilde düzenlenmesi için büyük çaba gösterdiklerini belirten Çakır, "4. Avrupa Oyunları, Türk sporunun olimpik hareketi için önemli bir adımdır. Olimpiyatevimiz hem Türk sporunun hem de olimpik ailemizin buluşma noktası. Burası, Avrupa Oyunları Organizasyon Komitesine de ev sahipliği yapacak. Tüm paydaşlarımızla İstanbul 2027'nin en iyi şekilde düzenlenmesi, ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek adına enerjimizi sarf edeceğiz" dedi.

'İSTANBUL 2027, ÜLKEMİZİN 2036 OLİMPİYAT OYUNLARI ADAYLIĞINDA ÖNEMLİ BİR REFERANS NOKTASI OLACAK'

Uluslararası organizasyon düzenleme konusunda tecrübeli olduklarını kaydeden Çakır, "Ülkemizin çoklu spor organizasyonlarında yarım asrı geçen bir tecrübesi var. Birçok sportif etkinliğe ev sahipliği yaptık ama İstanbul 2027 bizim için çok daha anlamlı ve önemli olacak. Çünkü İstanbul, olimpiyat için aday şehrimiz. İstanbul 2027, bizim için başarılı bir organizasyon olmanın yanı sıra İstanbul, 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları adaylığı için önemli bir referans noktası olacağının bilincindeyiz. Bu salonda Gençlik ve Spor Bakanlığı, TMOK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve valiliğimizin temsilcileri var. Burada görev ve sorumluluk alması gereken tüm birimlerimiz bir arada. Hepimizin ortak gayesi 2027 Avrupa Oyunları'nda İstanbul'a en güzelini yaşatmak. Bunu yaparken de 2036 Olimpiyat Oyunları adaylığında büyük bir adım atmak olacak." diye konuştu.

'HEDEFİMİZ, TÜRKİYE'NİN OLİMPİYAT OYUNLARINA 150'NİN ÜZERİNDE SPORCUYLA KATILMAK'

İstanbul 2027'nin olimpiyat kota mücadeleleri açısından da önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, şunları söyledi:

"İstanbul 2027, bizim 2028 Olimpiyat Oyunları kafilemizi büyütebilmek adına çok önemli. Ev sahipliği yaptığımız bu organizasyonda birçok branşta olimpiyat kotası mücadelesi olacak. Birçok sporcumuzun İstanbul'da kota kazanacağına inanıyoruz. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'ndaki hedefimiz, Türkiye'nin olimpiyat oyunlarına 150'nin üzerinde sporcuyla katılmak. İstanbul 2027'de alacağımız kotalarla bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. İnşallah rekor bir katılımla olimpiyatlarda sahne alacağız. Avrupa Oyunları'nda birçok disiplinin lider sporcularını izleme şansımız olacak. Türk sporseverler için de eşsiz bir deneyim olacak. Hem oyunlara katılan sporcuların hem de izlemek isteyen sporseverlerin unutulmaz anılar biriktirmesini hedefliyoruz. Bunu geçmiş organizasyonlarımızda başardık. Şimdi de büyük bir spor tecrübesi olan İstanbul'da başaracağız. EOC ile İstanbul ve Türk sporunun tecrübesini, heyecan ve motivasyonunu bir araya getirdiğimizde müthiş bir başarıya imza atacağımıza inanıyoruz."

MIHAI COVALIU: İSTANBUL, UNUTULMAZ BİR ORGANİZASYON SUNMAK İÇİN GEREKLİ ENERJİYE, DENEYİME, İNSANA VE TUTKUYA SAHİP

Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) 4. Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Mihai Covaliu ise konuşmasına Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziyede bulunarak başladı.

Yakın zamanda TMOK başkanlığına seçilen Prof. Dr. Veli Ozan Çakır'ı tebrik eden Covaliu, "Sadece kıtaları birbirine bağlamakla kalmayıp aynı zamanda şampiyonlar yetiştiren bir şehir olan İstanbul'da tekrar bulunmak gerçek bir onur. Sayın Başkan, Türkiye milli olimpiyat ailesine liderlik etme yolunda size başarılar dilerim. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı aldığını hatırlatan Covaliu, "Türk futbol takımını, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandığı için tebrik etmek istiyorum. Bu büyük bir başarıdır ve tebriki hak ediyorsunuz" dedi.

Covaliu, İstanbul'un Avrupa Oyunları'na ev sahipliği için gereken kriterleri karşıladığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"2027 Avrupa Oyunları, bir yarışmadan çok daha fazlasıdır. Los Angeles'taki 2028 Olimpiyat Oyunları için bir 'olimpik mükemmellik' sıçrama tahtasıdır. İstanbul, unutulmaz bir organizasyon sunmak için gerekli enerjiye, deneyime, insana ve tutkuya sahip. Türk sporunun yakın geçmişine baktığımızda, bu oyunların yeni nesil şampiyonlara ilham vereceğine inanmak için her türlü güçlü sebebe sahibiz. İlham her zaman sporculardan gelir, ancak başarı iş birliği ve sıkı çalışma ile gelir. Bugün burada Yerel Organizasyon Komitesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesindeki değerli dostlarımızla birlikte çalışmak için bulunuyoruz. Bu büyük ve önemli organizasyonun; ana planı, pazarlama, ulaşım, medya, akreditasyon, spor altyapısı, tesisler, gönüllüler ve daha birçok kritik yönünü görüşmek üzere buradayız. İki ay içinde burada, misyon şefleri toplantısını gerçekleştireceğiz. Yani tüm Milli Olimpiyat Komiteleri İstanbul'da olacak. Bugünden itibaren, İstanbul 2027 Avrupa Oyunları açılış törenine kadar 426 günümüz var. Saat işliyor. Yerel organizasyon komitesindeki ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesindeki meslektaşlarımıza tam olarak güveniyor ve onları destekliyoruz. Çünkü onların çalışma kapasitelerine ve muazzam performanslar sergileyeceklerine inanıyoruz. 2027'deki Avrupa Oyunları'nın sonunda birlikte bir altın madalya almak için çalışacağız"