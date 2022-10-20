FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyonda aranan eski milli futbolcu, Büyükçekmece'de yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyonda aranan eski milli futbolcu, Büyükçekmece'de yakalandı

20.10.2022 10:44

FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan eski milli futbolcu Zafer Biryol, Büyükçekmece'de yakalandı. Biryol'un Bylock kullanıcısı olduğu ve 2006 yılında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği öğrenildi.

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Zafer Biryol, ekipler tarafından yürütülen titiz takibin ardından Büyükçekmece'de gözaltına alındı. O operasyonun detaylarına TRT Haber ulaştı.

ELEBAŞI GÜLEN'İ ZİYARET ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Biryol'un, Bylock kullanıcısı olduğu, kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunduğu belirlendi. 2006 yılında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği tespit edildi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Organize Şube polisi ve istihbarat ekipleri, FETÖ'nün futbol yapılanmasında yer alan ve hakkında yakalama kararı olan Zafer Biryol'a yönelik çalışmalarını genişletti. Adres belirlendi, ardından operasyon için düğmeye basıldı. Biryol, Büyükçekmece'de gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Biryol'un terör örgütünün sözde toplantılarında yer aldığı da öğrenildi. 2012-2014 yılları arasında Küçükçekmece Beşyol'da FETÖ adına faaliyet gösteren kursun düzenlediği futbol turnuvasında kazanan oyunculara ödüllerini verdiği de dosyada yer aldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Büyükçekmece, Zafer Biryol, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyonda aranan eski milli futbolcu, Büyükçekmece'de yakalandı - Son Dakika
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