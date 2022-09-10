İzmir haberleri! Yelkende 470 Avrupa Şampiyonası Çeşme'de - Son Dakika
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İzmir haberleri! Yelkende 470 Avrupa Şampiyonası Çeşme'de

10.09.2022 14:30
İzmir haberleri! Yelkende 470 Avrupa Şampiyonası Çeşme'de

İzmir haberine göre Dünya çapında birçok ülkeden 130'dan fazla yelkencinin katılacağı 2022-470 Avrupa Şampiyonası, 10-18 Eylül tarihleri arasında Çeşme'de Arkas Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nde düzenlenecek.

Dünya çapında birçok ülkeden 130'dan fazla yelkencinin katılacağı 2022-470 Avrupa Şampiyonası, 10-18 Eylül tarihleri arasında Çeşme'de Arkas Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nde düzenlenecek. Türkiye ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Almanya, Büyük Britanya, Çin, Fransa, Güney Kıbrıs, Güney Kore, Hindistan, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Portekiz, Norveç, Slovenya, Tayland ve Yeni Zelanda'nın katılacağı şampiyonada 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için ilk kez kadın ve erkek yelkencilerin aynı teknede birlikte yarıştığı 470 mix sınıfı da olimpik sınıf olarak belirlendi. Yarın saat 18.00'de düzenlenecek açılış töreni ile başlayacak şampiyona, son gün yarışlarının ardından 18 Eylül Pazar günü ödül töreniyle sona erecek. Çeşme'nin güzel ve eşsiz mavi sularında, büyük bir heyecana sahne olacak olan 2022 -470 Avrupa Şampiyonası, yerli ve yabancı birçok misafire görsel bir şölen yaşatacak.


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Kaynak: DHA

Eylül, Çeşme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haberleri! Yelkende 470 Avrupa Şampiyonası Çeşme'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haberleri! Yelkende 470 Avrupa Şampiyonası Çeşme'de - Son Dakika
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