İzmir ve çevre illerde Galatasaray\'ın şampiyonluğu kutlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın başarısı İzmir, Uşak, Aydın, Denizli ve Manisa'da kutlandı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ligin 36. haftasında Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İzmir'deki taraftarlar, Gündoğdu Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahüratta bulunan taraftarlar meşale yaktı, havai fişek gösterisi yaptı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, marşlar söyleyip 25'inci şampiyonluğun sevincini yaşadı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, kentin farklı noktalarında kutlamalarını sürdürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Uşak

Uşak'taki Galatasaraylı taraftarlar, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Galatasaray bayraklarıyla kutlama yapan taraftarlar, meşale yakıp, havai fişek gösterisi yaptı.

Taraftarlar, takımları lehine tezahürat yapıp marşlar söyledi.

Bazı taraftarlar da araçlarıyla konvoy oluşturarak, korna eşliğinde araçların camlarından Galatasaray bayrakları salladı.

Pelerin giyen bir grup taraftar da Fenerbahçe renklerinin boyalı olduğu tabutu ellerinde taşıdı.

Kutlamaların yapıldığı bölgelerde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Aydın

Aydın'da da Galatasaraylı taraftarlar, Atatürk Kent Meydanı'nda toplandı.

Taraftarlar, burada slogan atıp meşale yaktı.

Öte yandan Adnan Menderes Bulvarı'nda taraftarlar da yoldan geçen Galatasaraylı taraftarların konvoyuna alkışlarla eşlik etti.

Bu arada kutlamalar esnasında bir çift ise bebeklerini bebek arabasında unuttu. Bebeği gören polisler, bir süre bebeğin başında bekledi. Daha sonra bulvara gelen çift bebeklerini polisten teslim aldı.

Denizli

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde taraftarlar, Kınıklı Mahallesi'nde yer alan amfi tiyatroda bir araya geldi.

Bazı taraftarlar, araçlarıyla konvoy yaparak meşale yaktı.

Şehir turu atan taraftarlar, ellerinde Galatasaray bayraklarıyla tezahüratta bulundu.

Manisa

Manisa'da Galatasaray taraftarı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Maçın bitmesiyle taraftarlar, takımlarının 25'inci şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

Araçlarına binen bazı taraftarlar ise bayraklar ve kornalar eşliğinde şampiyonluk coşkusunu yaşadı.